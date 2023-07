La verdad es que tras el éxito que ha cosechado SEGA con sus Mega Drive mini muchos empezamos a soñar con el posible lanzamiento de una Saturn mini. Crear una adaptación de esta mítica consola de 32 bits sería el siguiente paso natural para la compañía japonesa si esta quisiera ampliar su familia de sistemas mini, y la verdad es que sería también un proyecto muy interesante.

Qué puedo decir, Saturn fue una de las consolas que más interés me despertó, pero también fue una de las que menos pude disfrutar en su momento, y es una auténtica lástima porque en líneas generales su presencia en Europa fue algo limitada. Sin embargo, en Japón fue un auténtico éxito, y en ese mercado sí que contó con un catálogo de juegos realmente bueno.

Lanzar una Saturn mini permitiría a todos los fans de SEGA, entre los que me incluyo, disfrutar de verdad de dicha consola, y creo que podría tener una acogida muy buena si la compañía japonesa mantiene unas pautas mínimas de calidad de construcción y de elección de juegos incluidos. Esto último sería complicado, porque la consola tiene un catálogo muy rico, y hay muchos imprescindibles.

El caso es que en una entrevista con Famitsu el presidente y COO de SEGA, Yukio Sugino, ha comentado que Saturn tiene un rendimiento sorprendentemente alto, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un sistema que ya tiene unos cuantos años encima, y que por eso resulta complicado desarrollar una versión mini. Por ello, el ejecutivo cree que no pueden decir sin más «vamos a hacerla porque se venderá bien», y que esto llevará mucho más tiempo.

No hay duda de que una Saturn mini sería algo perfectamente viable, al fin y al cabo Sony pudo lanzar una PlayStation mini. No obstante, la calidad de la emulación de los juegos es fundamental en este tipo de sistemas, y en este sentido está claro que la emulación de PlayStation 1 es algo que está dominado desde hace años, mientras que con los juegos de Saturn todavía no se ha llegado a ese nivel.

SEGA y reconoció en su momento que han pensado en la posibilidad de lanzar no solo una Saturn mini, sino también una Dreamcast mini, así que al final está claro que la compañía también tiene interés en esos proyectos, y que puede que acaben convirtiéndose en realidad. El mayor obstáculo para desarrollar la primera sería, como he dicho, la calidad de la emulación, mientras que en el caso de la segunda lo tendríamos más en el hardware, ya que los juegos de Dreamcast son más exigentes y ocupan más espacio.

Antes de terminar aprovecho para lanzaros una pregunta, ¿qué preferiríais, una Saturn mini o una Dreamcast mini? Si tuviera que elegir solo una, me quedo con la segunda.