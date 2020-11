El vicepresidente senior y gerente general del Grupo de productos de AMD, Rick Bergman, ha comentado en una reciente entrevista que la arquitectura RDNA 2 fue diseñada con un objetivo claro en mente: ofrecer una buena experiencia con trazado de rayos activo en resoluciones 1440p, una afirmación muy interesante que nos permite leer cosas entre líneas.

Lo primero que queda claro es que el trazado de rayos con resolución 4K está fuera del alcance de la arquitectura RDNA 2, utilizada en las tarjetas gráficas Radeon RX 6000. También queda claro lo que venía siendo un secreto a voces, y es que el rendimiento de dicha arquitectura con trazado de rayos estaría muy por debajo de lo que hemos visto en Ampere, la arquitectura que utilizan las GeForce RTX 30 de NVIDIA. Todavía no hay nada definitivo, pero tenemos dos posibilidades:

En el mejor de los casos: las RX 6000 ofrecerían un rendimiento con trazado de rayos superior a las RTX 20, pero inferior a las RTX 30.

En el peor de los casos: las RX 6000 podrían ofrecer un rendimiento con trazado de rayos igual o inferior a las RTX 20.

Ambas posibilidades están abiertas. Tras ver la implementación de aceleradores de trazado de rayos que hizo AMD en Xbox Series X (partiendo de las unidades de textura), me inclino a pensar que su rendimiento no va a ser nada bueno con esta tecnología, pero como dije todavía no hay nada definitivo, así que vamos a esperar a ver las primeras pruebas de rendimiento antes de sacar conclusiones.

RDNA 3 mejorará el rendimiento por vatio en un 50% frente a RDNA 2

Por otro lado, Bergman ha dicho que la arquitectura RDNA 2 ofrecerá un buen rendimiento en general, y que dar soporte al trazado de rayos en Xbox Series X-Xbox Series S y en PS5 equivale a hacer lo propio en PC, ya que dicha arquitectura es la que utilizan, como dijimos, las Radeon RX 6000.

Será interesante ver cómo evoluciona la situación durante los próximos años, pero viendo lo ocurrido con PS4 y Xbox One, dos consolas basadas en la arquitectura GCN de AMD, puede que la ventaja de contar con una GPU AMD en las consolas de nueva generación no acabe siendo tan grande ni tan beneficiosa para el mundo del PC como cabría esperar.

El ejecutivo también aprovechó para comentar algunos detalles sobre la arquitectura RDNA 3, nombre con el que conocemos de forma provisional a la sucesora de RDNA 2, y la verdad es que nos dejó cosas interesantes. Podemos esperar una gran mejora en términos de eficiencia (alrededor de un 50%), la memoria Infinity Caché seguirá estando presente, aunque es probable que en mayor cantidad y, si todo va según lo previsto, podemos esperar que AMD recurra a un nodo de 7 nm más avanzado para sus próximas GPUs.

La inteligencia artificial aplicada a los videojuegos ha demostrado tener un gran potencial. NVIDIA DLSS 2.0 es, sin duda, uno de los máximos exponentes de esta realidad, y según Bergman AMD tampoco ha sido ajena a ella. Por eso, la compañía de Sunnyvale está trabajando en FidelityFX Super Resolution, una solución abierta que no utilizará APIs propietarias y que se comportará como un sistema de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen. Tendremos más detalles a partir del próximo año.

En la entrevista, Bergman también ha ofrecido alguno de información sobre Zen 4, una arquitectura que sucederá a Zen 3 y que según el ejecutivo de AMD vendrá fabricada en proceso de 5 nm, ofrecerá una mayor eficiencia y supondrá un incremento del IPC de dos dígitos. Esto quiere decir que podría rondar entre un 10% y un 20%. Os recuerdo que, además, AMD podría aprovechar el salto de proceso y las mejoras de eficiencia para aumentar el número de núcleos e hilos de los procesadores Ryzen 6000.