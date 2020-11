A la triste despedida que ya le dimos en su momento a Constantino Romero, voz icónica de algunos personajes como Mufasa o Darth Vader, hoy se suma la triste noticia del fallecimiento de David Prowse, actor que puso cuerpo y cara a uno de los villanos más famosos de la historia del cine y la primera trilogía de Star Wars.

Y es que pese a que muchos identifiquen a este personaje por el potente doblaje de James Earl Jones, no hay duda de que la actuación de Prowse, incluida la voz en el set utilizada como pauta para su posterior doblaje final, logró definir a la perfección la esencia de Darth Vader.

Su entrada a la saga de ciencia ficción comenzó después de que George Lucas lo viera interpretando el papel de guardaespaldas en A Clockwork Orange, cayendo impresionado ante la imponente imagen de dos metros del culturista, ofreciéndole hacer una audición para dos papeles. Sin embargo, tal y como aseguró el propio Prowse en una entrevista a la BBC, eligió el papel de Darth Vader en lugar del de Chewbacca, interpretado por el fallecido Peter Mayhew, porque la gente «siempre recuerda a los malos«.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020