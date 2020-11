Aunque Google Chrome es el navegador más elegido por los usuarios, y tanto el equipo de ingeniería de Google como los diversos participantes en Chromium se esfuerzan notablemente para mejorar su rendimiento y sus funciones, siguen existiendo algunos puntos bastante mejorables. Y no, para variar no voy a hablar de la gestión de memoria, el gran agujero negro del navegador de Google, y en el que siguen trabajando pero todavía no han logrado los resultados que todos esperamos.

En esta ocasión hablo de otro problema: su integración con las diversas soluciones de seguridad (antivirus, suites, etcétera) existentes en el mercado y que los usuarios emplean para protegerse del ingente volumen de amenazas que se activan en el mismo momento en el que encendemos el PC y este se conecta a Internet. Unas amenazas que pueden convertir nuestro sistema en un bot al servicio de los ciberdelincuentes, robar nuestros datos para intentar extorsionarnos, hacerse con nuestra tarjeta de crédito para vaciar nuestra cuenta corriente… Un universo de amenazas para el que hay que estar preparado.

El problema de Google Chrome a este respecto es que, aunque algunos fabricantes de antivirus se han esforzado para mejorar su integración con el navegador, muchos procesos se ralentizan sustancialmente cuando el software de seguridad debe supervisarlos. Desde el acceso a una página web hasta la descarga de un fichero, son muchas las operaciones que son supervisadas por este software, y el modo en el que Windows y Google Chrome gestionan estos procesos se traduce en esas pausas que ralentizan los procesos.

La buena noticia, según podemos leer en la página de desarrollo de Chromium, es que los responsables de Google Chrome ya saben cuál es la causa de este problema y, por lo tanto, ya han propuesto una solución. Esto es lo que podemos leer en la página de desarrollo: «Anti-virus programs and other scanners may briefly lock new files which can lead to frequent problems with saving bookmarks and other files that use the ImportantFileWriter. The race condition between closing the temporary file and moving it gets hit on a regular basis on some system«.

La solución planteada, y que solo es necesaria en Windows, pues es donde se produce este problema, pasa por modificar el comportamiento del navegador en las descargas y otros accesos al disco para operaciones de escritura y modificación de archivos. Con este cambio, se reduciría el volumen de operaciones supervisadas por el sistema operativo (no así por el antivirus) que generan dichos «microcortes» y, por lo tanto, al llevar a cabo estas acciones con Google Chrome (y, claro, el resto de navegadores basados en Chromium), los procesos serían perceptivamente más rápidos, pues no se producirían esas pequeñas pero molestas interrupciones.