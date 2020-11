El Galaxy S21 se ha convertido en uno de los smartphones tope de gama más esperados del momento, aunque también es uno de los que más dudas ha suscitado, no solo por todo lo relacionado con su posible diseño externo y su calidad de acabados, sino también por todas las cuestiones que han quedado en el aire tras las primeras filtraciones del SoC Exynos 2100, un chip que podría ser más potente que el Snapdragon 875, al menos a nivel de CPU.

No tenemos nueva información sobre las especificaciones de dicho terminal a nivel de hardware, pero gracias a una serie de renders que han aparecido recientemente sí que hemos podido echar un vistazo más a fondo al posible diseño del Galaxy S21, y la verdad es que me resulta muy interesante, y también muy particular.

En la parte frontal no vemos cambios relevantes, ya que tenemos el clásico acabado todo pantalla con unos bordes reducidos y la clásica cámara integrada en una isleta flotante. Ya habíamos dicho en ocasiones anteriores que Samsung no iba a poder integrar la cámara frontal en la pantalla, y que este logro quedaría reservado, en principio, para el Galaxy Z Fold 3, aunque es importante tener en cuenta que esto último no está confirmado.

Por lo que respecta la parte trasera, nos encontramos con un nuevo módulo dedicado a las cámaras posteriores que encaja mucho menor con el diseño del terminal, ya que se integra de una manera más natural y no queda como una protuberancia exagerada y poco estética. Me gusta lo que veo, y también me parece acertado esa combinación de dos colores diferenciando el marco del chasis y la zona de la cámara trasera que presenta el modelo terminado en plata y dorado.

Especial mención merece el marco del Galaxy S21, ya que como habréis podido apreciar tiene un toque que nos recuerda, y mucho, al iPhone 5s, y también al iPhone 12, un terminal que, como sabrán muchos de nuestros lectores, ha «heredado» parte del diseño de aquel. Atrás queda el acabado ligeramente curvado del Galaxy S20, el Galaxy S21 presenta un toque más anguloso y «macizo» que logra romper el continuismo que habíamos visto hasta ahora en la serie Galaxy S, y que le confiere un toque novedoso y atractivo.

Posibles especificaciones y fecha de lanzamiento del Galaxy S21

La presentación del Galaxy S21 tendrá lugar en enero de 2021, concretamente a mediados, y si no surge ningún problema su lanzamiento tendrá lugar a finales de dicho mes. El precio de venta no ha trascendido, pero se rumorea que Samsung mantendrá el mismo nivel de precios que vimos en los Galaxy S20 para competir de forma más directa con el iPhone 12 de Apple, y que incluso podría utilizar plástico y metal, en lugar de vidrio y metal, en la versión estándar del Galaxy S21 para reducir un poco el coste de fabricación y bajar su precio de venta.

Por lo que respecta a las especificaciones, la filtración más reciente que hemos tenido la ocasión de ver indica que las tres versiones del Galaxy S21 tendrán una base común, que giraría alrededor de los SoCs Exynos 2100 y Snapdragon 875, aunque obviamente también presentarán diferencias importantes que podemos ver en el listado adjunto.

Galaxy S21

Sistema operativo Android 11 personalizado con Samsung One UI 3.1 Pantalla Pantalla LTPS de 6,2 pulgadas Resolución FHD+ – Tasa de refresco de 120 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 875 o Samsung Exynos 2100 Cámara principal Configuración triple:

· Principal 12 MP

· Gran angular 12 MP

· Telefoto: 64 MP Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Batería 4.000 mAh Acabados de color Phantom Violet, Pink, Gray y White

Galaxy S21+

Sistema operativo Android 11 personalizado con Samsung One UI 3.1 Pantalla Pantalla LTPS de 6,7 pulgadas Resolución FHD+ – Tasa de refresco de 120 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 875 o Samsung Exynos 2100 Cámara principal Configuración triple:

· Principal 12 MP

· Gran angular 12 MP

· Telefoto: 64 MP Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Batería 4.800 mAh Acabados de color Phantom Black, Violet y Silver

Samsung Galaxy S21 Ultra

Sistema operativo Android 11 personalizado con Samsung One UI 3.1 Pantalla Pantalla LTPO de 6,8 pulgadas Resolución WQHD+ – Tasa de refresco de 120 Hz adaptativa Chipset Qualcomm Snapdragon 875 o Samsung Exynos 2100 Cámara principal Configuración cuádruple:

· Principal 108 MP

· Gran angular 12 MP

· Telefoto 10 MP Zoom óptico 3X

. Super-teleobjetivo 10 MP Zoon Digital 10X Conectividad 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Batería 5.000 mAh Acabados de color Phantom Violet, Pink, Gray y White

Varios rumores daban por hecho que los tres terminales vendrán sin cargador y sin auriculares, una información que se apoya en la estrategia que ha adoptado Apple con el lanzamiento del iPhone 12, pero lo cierto es que todavía no hay nada confirmado en este sentido.

Creo que es poco probable que Samsung decida prescindir del cargador en sus nuevos smartphones estrella, pero sí que cabe la posibilidad de que acabe eliminando los auriculares para integrar algún tipo de promoción especial centrada en sus principales modelos inalámbricos.

Como siempre, estaremos atentos al anuncio oficial para contaros todas las novedades de los nuevos Galaxy S21.