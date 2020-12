Apple está desarrollando los nuevos MacBook Pro 2021 bajo tres claves principales. Un diseño general completamente nuevo, el cambio a pantallas con tecnología mini-LED y continuación de la apuesta por la arquitectura ARM.

Lo cuenta en un nuevo informe de investigación el conocido analista Ming-Chi Kuo, bien conocido por sus previsiones sobre lanzamientos de nuevos productos de Apple, la gran mayoría acertadas. Según la nota los MacBook Pro 2021 traerán grandes cambios y objetivos muy ambiciosos, ya que la compañía espera que sean la punta de lanza para duplicar las ventas de portátiles en tres años.

Cómo serán los MacBook Pro 2021

El cambio de diseño era esperable. Hace tiempo que Apple no añade algo verdaderamente innovador y la serie necesita si no revolución, sí una buena vuelta. Nos gustaría ver cambios también en el factor de forma. ¿Para cuándo un Mac convertible? Pero no es esperable, teniendo en cuenta la estrategia de la compañía con los iPad Pro posicionándolos como «reemplazo de PCs». Suponemos también que mantendrá los dos tamaños actuales con 13 y 16 pulgadas.

También esperable el uso de la arquitectura ARM. Apple ha dado un puñetazo en la mesa con el M1 y el reemplazo de los procesadores x86 de Intel a estos SoC ARM va a continuar en toda su línea de computadoras aunque tenemos ganas de comprobar cómo se reemplazará todo un Xeon y las GPUs profesionales de NVIDIA en una estación de trabajo tan potente como el Mac Pro. Ya hay información sobre un nuevo SoC Apple M1X que sería el candidato para próximos portátiles.

Mini-LED, la gran novedad

La mayor novedad de los MacBook Pro 2021 serían sus pantallas mini-LED. Llevamos tiempo hablando de ello. Apple cree que esta tecnología de pantalla ofrecen muchas de las ventajas de las OLED, pero sin sus inconvenientes como el conocido ‘quemado’ de los paneles. Mini-LED es una mejora de los LED actuales que como su nombre indica rebaja enormemente (hasta 1.000 veces) el tamaño de los leds de un monitor o televisor típico.

Aunque aún requiere retroiluminación, se pueden utilizar tecnologías avanzadas como los QLED y Full Array Local Dimming, con un número de zonas de atenuación local muy superior a los paneles LED típicos y ventajas como altas relaciones de contraste, amplia gama de colores, mejoras de los tonos negros, picos de brillo de hasta 1.500 nits y por la reducción de espacio entre píxeles, paneles ultradelgados que permitirán adelgazar -aún más- el grosor de los dispositivos.

También mejoran las características de alto rango dinámico HDR por la atenuación local comentada y el altísimo nivel de brillo que son capaces de ofrecer. Los mini LED también pueden usarse en paneles táctiles, flexibles y curvados y se cree que Apple los usará también en otros dispositivos como tablets iPad, si puede conseguir un nivel de producción suficiente y unos costes que deben bajar por debajo de lo que cuestan los OLED.

Hablando de precios. Ming-Chi Kuo explica que Apple mantendrá los niveles de precios actuales para los MacBook Pro 2021, compensando el aumento de costes de las pantallas mini-LED con la rebaja que supone el uso de chips propios ARM sobre la compra de CPUs de Intel. Pintan bien los nuevos portátiles aunque aún hay mucho que avanzar en el soporte de aplicaciones para soportar la revolución de hardware que ha puesto en marcha Apple.