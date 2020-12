Google Pixel 5 Pro, una filtración un tanto sorprendente

Cuando han pasado poco más de dos meses de la presentación del Google Pixel 5 y el Pixel 4a 5G, hoy nos llega una filtración sobre el Pixel 5 Pro, el que vendría a completar esta nueva generación de smartphones de Google, y asumiendo el rol de tope de gama del fabricante que, hasta ahora, le corresponde al Pixel 5. Y este punto tiene sentido, pues como ya dijimos en su momento, el flagship de Google es una propuesta muy interesante, pero se queda por debajo de los topes de gama de otros fabricantes.

Sin embargo, a poco que profundizamos en la configuración de este Pixel 5 Pro, que podemos ver en varias imágenes publicadas en /Leaks, nos encontramos algunos aspectos un poco sorprendentes. Pero bueno, empecemos por los datos, y después pasaremos al análisis. Estos son los puntos clave de la filtración:

SoC Snapdragon 865.

256 gigabytes de almacenamiento.

Sin cámara frontal visible.

Lo más «normal» de esta filtración sobre el Pixel 5 Pro es, sin duda, su capacidad de almacenamiento. Como recordarás, tanto el Pixel 5 como el 4a 5G tiene justo la mitad, 128 gigas, una cantidad que se queda un poco corta si la comparamos con lo que ofrecen los modelos de gama alta de otros fabricantes. Una posibilidad en el aire es que una revisión futura del Pixel 5 doble dicha capacidad, pasando a ofrecer 256, pero también tiene sentido que Google reserve dicha capacidad para la versión Pro.

La elección del SoC ya resulta un tanto más llamativa. Y es que a no ser que hablemos de un lanzamiento inminente, que haya hecho que optar por el Snapdragon 865 fuera la única opción, lo lógico habría sido que Google optara por su sucesor, el recientementemente presentado Snapdragon 888. Es evidente que gran parte de la gama alta de 2021 estará equipada con un 888, por lo que llegar el año que viene con un 865 en el Pixel 5 Pro no parece la mejor opción.

Y con respecto a que no haya una cámara frontal visible, y salvo que Google haya perdido la cabeza y se plantee lanzar un smartphone de gama alta sin cámara frontal (no, eso no va a pasar) significaría que la compañía ha optado por un sensor bajo la pantalla, una tecnología muy prometedora y que llevamos ya un tiempo esperando, pero que pocos (por no decir nadie) esperaba ver en un smartphone de Google a corto plazo. En general, Google tiende a dejar que otros fabricantes exploren estas nuevas tecnologías, para luego decidir si las incorpora o no a sus dispositivos. Que el Pixel 5 Pro contara con una cámara frontal bajo la pantalla sería una enorme sorpresa.

Así pues, la elección del Snapdragon 865 nos habla de un smartphone de gama alta… de 2020, y que el Pixel 5 Pro pueda tener una cámara «invisible» bajo la pantalla hace que Google adopte un rol nada común para la compañía. Así, lo más recomendable es tomarse esta filtración con varios puntos de escepticismo y, por lo tanto, esperar a ver los movimientos de Google en las próximas semanas. Y es que, si va a presentar un smartphone con un Snapdragon 865, debería hacerlo antes de que acabe el año, aunque ya sea un poco tarde.