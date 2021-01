Si la señal de tu red Wi-Fi no llega a todos los rincones de tu hogar, o si notas que el rendimiento no es nada bueno en las zonas más alejadas de tu router tranquilo, es un problema muy común, y solucionarlo no es nada complejo.

Antes de entrar a hablar de soluciones vamos a explicar por qué ocurre este problema. Una red Wi-Fi funciona a través de ondas de radio bidireccionales. Por un lado tenemos las que salen del router hacia los dispositivos conectados, y por otro lado están las ondas de radio que salen de esos dispositivos y que vuelven al router.

En ese recorrido, las ondas deben cubrir una distancia concreta, y tienen que superar unos obstáculos determinados. Como ocurre con cualquier onda de radio, su alcance es limitado, y tanto la calidad como la intensidad de la señal se van degradando en función de la distancia que recorre. Pero esto no es todo, los obstáculos (muros, puertas, étc), y los electrodomésticos que encuentren en su camino, también puede tener un impacto negativo en dichas ondas de radio.

La conclusión que nos deja esto es muy sencilla, si tu Wi-Fi no llega a una zona determinada de tu casa que se encuentra alejada del router, o si lo hace pero la velocidad es muy baja y la estabilidad de la señal es mínima, lo más probable es que sea un simple problema de alcance de la señal. Ten en cuenta que puede verse agravado por los obstáculos, como hemos dicho anteriormente.

AVM FRITZ!Repeater 600: descubre cómo puede ayudarte a extender tu Wi-Fi

Para resolver un problema de alcance de la señal Wi-Fi tenemos varias opciones. Podemos cambiar el router de lugar y acercarlo a la zona que queremos llegar, aunque puede que con ello estemos perjudicando a otras dependencias de nuestro hogar. También podemos abrir las puertas y reducir los obstáculos, aunque esto no siempre es posible.

Si el problema es especialmente grave, lo más sencillo, y económico, será recurrir a un repetidor Wi-Fi. El AVM FRITZ!Repeater 600 es un modelo que destaca especialmente por su excelente integración, su buena relación precio-prestaciones, su fiabilidad y su buen ecosistema de software. Con este modelo disfrutaremos de una velocidad de hasta 600 Mbps, y no tendremos que entrar en complicadas configuraciones para empezar a disfrutarlo.

El AVM FRITZ!Repeater 600 es un repetidor Wi-Fi muy compacto, lo que le permite encajar en cualquier rincón, y es compatible con la interfaz WPS, lo que significa que podemos vincularlo a nuestro router sin esfuerzo. Una vez que finalice el proceso de vinculación, repetirá nuestra conexión Wi-Fi manteniendo todos los ajustes de nuestra red principal, incluyendo el SSID y la contraseña.

Especificaciones y precio del AVM FRITZ!Repeater 600

Compatible con la banda de 2,4 GHz.

Velocidad máxima de 600 Mbps (WiFi 4×4 N).

Muy fácil de vincular y de utilizar, gracias al estándar WPS.

Adopta directamente la configuración de nuestro FRITZ!Box, y aplica automáticamente cualquier cambio que realicemos.

Mantiene el nombre de la red inalámbrica y la contraseña.

Medidas y peso: 64 mm x 64 mm x 68 mm y 88 gramos.

Consume 5 vatios de pico máximo y 2,5 vatios de media.

Es compatible con la aplicación gratuita FRITZ!App WLAN.

Se integra con el sistema operativo FRITZ!OS 7.20, y recibe actualizaciones periódicas.

Tiene cinco años de garantía.

El AVM FRITZ!Repeater 600 está disponible en España con un precio de 39,99 euros.