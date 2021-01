Apple podría actualizar el diseño de sus ordenadores en 2021

Si 2020 Apple inició un profundo cambio en el interior de sus ordenadores con el salto a sus propios integrados Apple Silicon, parece que en 2021 parte del protagonismo lo va a tener, también, el exterior de sus sistemas. Y es que según Bloomberg, este año no solo será el de la llegada de más equipos basados en chips ARM, los de Cupertino también tendrían programado realizar cambios que resultan apreciables a simple vista, y uno de ellos en particular me parece una excelente noticia. Pero bueno vayamos por partes.

A ningún conocedor del catálogo de ordenadores de Apple se le escapa que el iMac debía llevar ya un tiempo esperando un cambio. Y es que parece que fue ayer cuando el sobremesa todo en uno de Apple se despidió de la unidad óptica, y sus bordes se estrecharon con respecto al modelo anterior. Sin embargo, al ojear el calendario resulta que ya han pasado más de ocho años, pues el lanzamiento de los primeros iMac con ese cambio de diseño se produjo a finales de 2012.

Desde entonces, por las razones que sea, Apple ha mantenido el mismo diseño del iMac, y esto resulta un tanto llamativo, puesto que hablamos de un ordenador que, desde el retorno de Steve Jobs a Apple, ha sido un icono de la compañía, con diseños de lo más sorprendentes. Desde el primer modelo, inspirado en el primer Macintosh hasta el diseño actual, pasando también por el creativo pero no demasiado exitoso diseño de «lámpara», es indudable que Apple siempre ha puesto mucho cuidado en la estética de este ordenador.

Hoy sabemos, por este artículo de Bloomberg, que ya ha llegado el momento de un cambio. No obstante, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, esta vez Apple no tendría pensado sorprendernos con un diseño inesperado. Muy al contrario, y en lo que se entiende como un movimiento para unificar imagen, el nuevo iMac que debutaría en 2021 contaría con el mismo diseño que el monitor Pro Display XDR, presentado en el WWDC de 2019.

A este respecto es importante aclarar, eso sí, que hablamos de un diseño semejante, no de que Apple pretenda que las prestaciones de la pantalla del nuevo iMac sean similares a las del monitor tope de gama de Apple. Es más, cabe esperar (y sería un error terrible si finalmente no fuera así) que, a diferencia del Pro Display XDR, el nuevo iMac sí que cuente con soporte, en vez de comercializarlo por separado, como ocurre con el monitor.

Apple también actualizaría Mac Pro

Aunque el del iMac es el cambio más esperado, Bloomberg también habla de cambios en el diseño del Mac Pro, es decir, el ordenador tope de gama de Apple. Desde hace ya unos meses esperamos que este 2021 debute el primer Mac Pro basado en Apple Silicon, si bien no tenemos tan claro si éste vendrá acompañado de la despedida total de Intel o, por el contrario, durante un tiempo Apple mantendrá en catálogo versiones equipadas con ambas opciones de chip, o procesador de Intel o SoC de Apple.

Y según dicho medio, parece que Apple habría optado por la segunda opción para este 2021. Así, durante todo este año se mantendrá la opción del Mac Pro con procesador de Intel, y que en ese caso no cabe esperar cambios de diseño ni nada por el estilo. Sin embargo, y para reflejar los cambios en su exterior, el primer Mac Pro con SoC ARM recuperaría (obviamente actualizado) un diseño que no dejó a nadie indiferente cuando fue presentado ahora hace 21 años. Si sabes de qué estoy hablando seguramente te habrás llevado ya las manos a la cabeza, puesto que sí, efectivamente, estoy hablando del Power Mac G4 Cube.

Seamos honestos, la idea en lo referido a diseño no era mala, y es más, solo un año después Nintendo siguió esos mismos pasos con su Gamecube. Que comercialmente no funcionara bien no es, en justicia, achacable a su diseño. Y, por lo tanto, tiene sentido que Apple se plantee recuperarlo (actualizado, repito), pero no para crear una nueva línea de producto, como ocurrió en su momento, sino para actualizar el diseño de una familia ya consolidada.

MacBook Pro y una noticia sensacional

Es evidente que en 2021 veremos nuevos MacBook Pro con Apple Silicon, Sin embargo, todo lo que rodeará al SoC (bueno, y también muchos detalles del mismo) son una incógnita a día de hoy. Sin embargo, según otra publicación también de Bloomberg, parece que hay un par de cambios que sí que podemos esperar. El primero es que quizá nos tengamos que despedir de la Touch Bar, la alternativa de Apple a las pantallas táctiles, y que podría indicarnos que Cupertino se está replanteando su política al respecto.

Cabe la posibilidad, eso sí, de que la práctica pero infrautilizada barra de herramientas táctil se mantenga en los modelos de 16 pulgadas. Personalmente, y como usuario de un MacBook Pro de 15 pulgadas, soy de las personas que echarían de menos este elemento si fuera eliminado. No obstante, igual que digo esto, reconozco que el uso que hago de la misma es bastante limitado, y que podría seguir trabajando con normalidad si desapareciera.

¿Y la buena noticia? Pues que Apple se estaría planteando recuperar el conector de alimentación magnético, el nunca suficientemente bien valorado MagSafe, y que Apple ya recuperó el año pasado para la familia del iPhone 12. Nunca terminé de entender la razón por la que Apple dejó de emplear un tipo de conector tan práctico y bien pensado, especialmente para portátiles, pero casi diez años después de su retirada, podría estar a punto de volver, y me parece una muy, muy buena noticia.

Sea como fuere, parece que el aspecto de los ordenadores de Apple va a experimentar grandes cambios este 2021. Y si bien ninguno de ellos, al menos de los que sabemos hasta ahora, van a ser especialmente novedosos, sí que me parece muy inteligente por parte de Apple la reutilización de diseños y elementos que ya han funcionado bien en el pasado y lo hacen en el presente. Claro, que todavía sigo soñando con un iPhone con el diseño del iPod de la rueda con click. Sí, no sería nada práctico, pero la nostalgia es así.