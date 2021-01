Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos Obi Wan Kenobi (Star Wars, episodio IV, 1977)

He terminado de ayudar a levantar uno de los postes donde irá el depósito de agua. Mucho más complicado de lo que parecía al principio, había muchos escombros tras el terremoto pero el que haya agua corriente es vital para que esta gente pueda tener alguna esperanza. Mientras tanto me acerco a la furgoneta para repartir los bidones de agua. Solamente hay niños esperando para recogerlos, alguno con una especie de atillo improvisado para conseguir llevarlo a la espalda, esperando la cola con mirada sombría. Repartiendo los bidones uno de ellos me sonríe y murmura una bendición vudú en haitiano invocando a los gemelos. Le devuelvo la sonrisa mientras me incorporo para examinar la fila que sigue avanzando entre los escombros de la escuela y compruebo la furgoneta. No va a haber agua para todos. Así que descargamos los bidones y dejo a los demás con el reparto para partir en busca de suministros. No se de dónde voy a sacar el agua pero tengo que hacerlo.

Estoy sudado y me duele la espalda. Es curioso que una vieja lesión del golf reaparezca en estas circunstancias. Me sonrío imaginando un campo de 18 hoyos instalado en la explanada donde antes se encontraba la iglesia y el ayuntamiento. No quedaría tan mal, pienso mientras me seco el sudor con el brazo. Mientras me dirijo a Bord de Mer intento imaginar el paisaje de edificios derruidos y carreteras cortadas, campos abandonados y animales sueltos por todas partes antes de que se produjera el terremoto. No he conocido Haití sin el manto de la catástrofe encima, igual podría haber sido un lugar digno de visitar. Me cruzo con una patrulla de militares que me detiene. Las pocas palabras de Haitiano y un par de paquetes de tabaco me sirven para salir del aprieto: «¿Dónde puedo encontrar agua? Para los niños…» les pregunto. Se encojen de hombros y encienden sus cigarrillos. ¿Me oye señor Delgado? Por favor, quítese el casco y el traje. Puede sentarse aquí. Eso es. ¿Qué tal la experiencia? ¿Renovamos entonces este mes? ¿Algún sitio en especial o seguimos en Haití? Perfecto. Le esperamos el martes. A la misma hora, sí.

La generación de modelos híbridos enchufable está suponiendo una creciente alternativa para quien busca un coche que en ciudad no contamine y se mueva de forma silenciosa con un propulsor cien por cien eléctrico y que por otro lado permita realizar trayectos de cierta distancia utilizando el motor de combustión. Las alternativas con este sistema de propulsión han sido variopintas pero han empezado con modelos grandes o con versiones deportivas, como la gama GTE propuesta por Volkswagen.

Modelo analizado KIA XCeed Motor y acabado XCeed 1.6 PHEV eMotion Potencia 141 CV (105 CV gasolina, 61 CV eléctrico) Velocidad máxima 160 Kmh Aceleración o-100 11 s Largo/ancho/alto 4395/1826/1495 mm Potencia máxima RPM 141 CV 5.500 rpm Par máximo Nm/RPM 265 Nm Caja de cambios Automática6 velocidades Web https://www.kia.com/es/ Precio 32.752 euros

En cambio el Kia Xceed PHEV que hemos podido probar supone una alternativa algo más racional con un precio más bajo (aunque sube unos 9.000 euros con respecto a la versión de gasolina), una potencia razonable con sus 141 caballos y un tamaño algo mayor que la media de coches compactos de su categoría con una longitud de 4,4 metros comparado por ejemplo con los 4,2 metros que mide el Volkswagen Golf. De hecho está entre un SUV majo y un compacto con una altura ligeramente superior, una apuesta de Kia que queda a medio camino entre los dos basada en el modelo Ceed.

Más alto

El Xceed tiene una altura libre del suelo de 18 centímetros lo que le permite superar obstáculos con más eficacia que con un turismo normal. El aspecto exterior se acerca más al de un turismo (concretamente al de su hermano del Ceed) que el de a un SUV convencional, salvo por elementos como los protectores en la parte inferior y el lateral en color gris por lo que el coche tiene algunos guiños a la estética todoterreno que lo hacen bastante original.

Con respecto al resto de Xceed la versión híbrida enchufable se distingue por la portezuela adicional en la parte delantera del lado del conductor que permite la carga de la batería algunas modificaciones en la forma de la toma de aire delantera y por supuesto la chapa que identifica el modelo. Además en nuestro caso el Xceed tenía la carrocería de color naranja exclusivo para esta versión del modelo coreano, aunque puede elegirse otro color dentro de la gama ofrecida por Kia para el Xceed.

En la parte frontal el Xceed se distingue del Ceed por un diseño distinto de los faros, que presentan una hendidura en el color de la carrocería en la parte delantera, y una parrilla para la toma de aire inferior con diseño trapezoidal como en el Ceed pero en este caso invertido. En general unos toques de diseño que distinguen al Xceed y le dan un toque más dinámico y moderno. La parte trasera también es más agresiva con las mencionadas defensas en la parte inferior, unos faros más estilizados y un bloque en el centro del parachoques de color negro que recorre en los laterales los pasos de rueda.

Interior espacioso

El interior del Xceed es bastante espacioso y los acabados y materiales son de una calidad más que aceptable con una buena elección de plásticos aunque quizás demasiadas zonas con plástico duro. Los asientos de la parte delantera son cómodos y suficientemente envolventes. Una vez más notaremos que no se trata de un SUV porque la postura de conducción no es tan elevada como en uno de estos modelos, aunque sí más que en un turismo aunque no demasiado.

Como nos suele ocurrir con Kia la dotación de pantallas de información es muy notable con una pantalla central ligeramente orientada al conductor que acoge la información con un tamaño de 10,5 pulgadas y detrás del volante otra pantalla de 12 pulgadas en la que podemos visualizar junto con la información habitual de los indicadores de velocidad y revoluciones todos los datos de la mecánica híbrida enchufable como la autonomía (tanto eléctrica como híbrida) los distintos modos de conducción y el estado de los múltiples sistemas de ayuda a la conducción además de las indicaciones del navegador.

Bien resuelto también el conjunto de botones y selectores separados por funcionalidad, con los correspondientes a la climatización en la parte central del salpicadero y justo bajo la pantalla los botones que permiten acceder de forma rápida a las funciones más importantes del sistema de información y entretenimiento. El resto de botones muy accesibles con un volante de tres radios en el que podremos accionar muchas de estas funciones sin tener que separar la mano del mismo.

Un poco bajo detrás

En la parte trasera el diseño aerodinámico de la carrocería que hace que el techo descienda en esa zona hace que el acceso a las plazas sea algo más complicado que en un SUV convencional. Esto además limita algo el espacio que se tiene para la cabeza (curiosamente menos que en el Ceed) aunque solamente lo notaremos si tenemos una estatura que supera los 1,85 metros. Sin embargo el espacio para las piernas es de los mejores para coches de este tamaño por su notable distancia entre ejes.

Dos adultos se acomodarán sin problemas, pero un tercero lo hará con algo menos de comodidad (como siempre decimos, es lo normal para un coche de este tamaño). En la parte de atrás se dispone de salidas de ventilación pero no de conectores para la carga de dispositivos mediante cable USB. Los asientos no pueden inclinarse ni la banqueta se puede desplazar de forma longitudinal. La batería del sistema de propulsión eléctrica se encuentra debajo del asiento.

Batería dividida

La colocación de la batería hace que el depósito de combustible sea de menor tamaño que el de las versiones de gasolina, 37 litros frente a 50, lo que por lo tanto hace que la autonomía se vea afectada. Esta batería tiene otra parte que ocupa espacio en la zona inferior del maletero lo que hace que se pierda capacidad con respecto a otros modelos del Xceed, 291 litros con respecto a los 426 de los otros Xceed. Como podemos ver en la imagen eso no impide que haya espacio suficiente para maletas de un viaje breve.

Al volante el Xceed responde a esa filosofía a medio camino entre un SUV y un turismo con reacciones más propias de este último que de un coche con una carrocería más elevada. Este Kia hace un buen trabajo en el apartado del confort filtrando con eficacia las irregularidades del terreno y con poca filtración de ruido lo que le convierte en un coche cómodo para viajar. También nos ha parecido seguro y fiable en curva con reacciones previsibles aunque no invite demasiado a buscar los límites que quedan domesticados por los sistemas de ayuda.

Una de las sorpresas agradables de este Xceed es que dada su elevada distancia al suelo se desenvuelve bastante bien fuera del asfalto y aunque no dispone de tracción integral es más capaz de salir de situaciones comprometidas en terrenos difíciles que un turismo normal, incluso superando a algunos SUV muy urbanos. Además las suspensiones siguen haciendo buen trabajo en caminos no asfaltados para una conducción confortable.

No es un deportivo

Hay que apuntar que se trata de un coche que se puede considerar deportivo ya que los 140 caballos, que podrían ser más que suficientes para mover con alegría un turismo de este tamaño, quedan un poco cortos dado el peso adicional de las baterías y el sistema de propulsión eléctrica. Pero aunque no tenga ese tacto deportivo el motor, en modo híbrido, tiene potencia suficiente para desenvolvernos tanto en ciudad como en carretera.

En modo eléctrico y aunque la potencia es solamente de 61 caballos no da la impresión de quedarse corto, gracias sobre todo a que esa potencia está disponible en todo momento. De hecho el modo eléctrico es la forma ideal de moverse por ciudad en silencio y sin contaminar. Los 42 kilómetros que anuncia oficialmente como autonomía en esta modalidad en realidad se quedan en unos 35 e incluso menos si tenemos recorridos en autopista o carretera, pero en cualquier caso suficientes para el recorrido medio urbano diario.

La carga de las baterías que ofrecen 8,9 kWh de capacidad se puede completar en tres horas mediante carga semi rápida con una potencia máxima de 3,3 kWh. En el caso de utilizar un enchufe convencional la carga se podrá realizar en un mínimo de cinco horas. Con el coche encontraremos en dotación el adaptador que permite conectar una toma Schuko con el puerto de carga tipo 2 del Xceed. El sistema de información del coche nos permitirá controlar la carga y ciertas opciones de programación de la misma.

Como es habitual en otros modelos de Kia el Xceed está equipado con una gran cantidad de sistemas de ayuda a la conducción incluyendo asistencia al aparcamiento, aviso de osbtáculos (y frenado automático según versiones), desconexión automática de las luces largas, control de velocidad adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico, detector de ángulo muerto y en general un conjunto muy completo con un funcionamiento impecable que hasta hace poco era imposible ver en coches de esta categoría.

Conclusiones

El Xceed PHEV es uno de los modelos con sistema de propulsión híbrido enchufable más accesibles del mercado (que comparte con otros modelos de Hyundai y Kia) y ya solamente por eso se trata de una propuesta interesante para aquellos que quieran acceder a la motorización eléctrica con más flexibilidad para viajar. Es un modelo que tiene peculiaridades en diseño al encontrarse a medio camino entre un SUV y un turismo y con un diseño moderno y atractivo.

El interior es práctico, aunque menos espacioso de lo que podríamos esperar de un SUV, y sobresale por la suavidad de marcha y sus capacidades ruteras con un buen nivel de confort y como en modo eléctrico se mueve de forma limpia en ciudad es todo un paradigma de la versatilidad. Lástima que detalles como un maletero y un depósito de gasolina más pequeños le resten algo de puntos pero sin duda es una opción muy a tener en cuenta.