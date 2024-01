Kia Ceed GT, aires

“Los que quieren respeto, respetan” Tony Soprano (Los Soprano, capítulo 9 temporada 2)

La vista de Sara ya no es lo que era pero el tacto y el olfato no la han abandonado con los años. Noventa castañas, le gusta decir a ella, aunque en realidad ni ella sabe exactamente cuántos años tiene. No es algo que la preocupe ni que nunca le haya preocupado a nadie. Porque Sara hace más de cincuenta años que no tiene quien le caliente la cama y su hermano murió en la guerra, o eso dice la carta que guarda ella siempre bajo la almohada y que no puede leer. De su padre ni recuerda el rostro, de su madre recuerda todo. Sara tampoco tiene hijos, pero ha cuidado de todos los de la aldea con sus potingues, curado de fiebres y delirios a las mujeres y aliviado los dolores de la faena a los hombres con sus hervidos y cataplasmas. Porque Sara está casi ciega pero conoce todos los rincones del bosque y todas las piedras y sabe escuchar cuándo viene la lluvia y cuándo va a callar el viento. Pero sobre todo Sara sabe de hierbas y las conoce aunque no pueda verlas y sabe dónde echan sus breves raíces, cuándo brotan y cuándo marchitan, cuándo debe recogerlas y cuándo respetarlas. Sara sigue el sonido del arroyo despacio, caminando sobre el suelo casi sin tocarlo, como un espíritu, ligera como la niebla, mientras se agacha con parsimonia para acariciar con su mano derecha sobre el yerbaje para llevársela después a la nariz. Pronto da con las pamplinas que estaba buscando, junto a la pequeña cascada cerca del roble partido por el rayo. Coloca el cojín con cuidado en una de las rocas, coloca la cesta de mimbre al otro lado y se dispone a recoger las hierbas seleccionando detenidamente las que ya están sazonadas y repetando a las más mozas.

Sara se toma su tiempo mientras habla con el arroyuelo con voz ronca y queda preguntándole qué encuentra en sus vueltas y revueltas mientras baja de la montaña y alisa las piedras, qué siente cuando se espuma y se acelera bajo la luz del sol y de la luna. Y el arroyuelo monótono contesta a Sara a borbotones que nada cambia bajo el sol y bajo la luna, que la primavera se termina y que pronto llegará el verano. Sara tiene un puñado de pamplinas entre los dedos cuando nota una sombra encaramarse por su espalda. El olor a vino y naftalina se sobrepone al de la frescura del bosque: «Padre, acérquese. No tenga miedo… ¿Tomó la Spirea que le di para su reúma?» dice Sara girándose para enfocar con sus ojos nublados la silueta del padre Ángel y otra de su acompañante. La voz del padre se crispa enseguida, como hace siempre que se dirige a Sara para echarle en cara que no vaya a misa, que no se confiese, que a sus años viva como una perdida sin oficio ni beneficio, pero sobre todo que cure con malas artes y pócimas y que meta en la cabeza de las mozas las ganas de juntarse, de cantar, de reír… «¡Bruxa!» espeta el padre de forma teatral agitando los brazos que Sara observa tras la niebla de sus ojos como un cuervo extendiendo sus alas. «Os dije que traería al oficio, ¡os lo dije!» Y entonces una voz más grave como surgida de un pozo corrige al padre Ángel «Santo, Santo Oficio padre. No lo olvide.» Y por un momento Sara siente como todo el bosque queda en silencio sobrecogido.

Las versiones deportivas de los modelos de turismo más vendidos siguen gozando de mucha popularidad y sirven para potenciar la imagen de dichos modelos para posicionarlos como coches dinámicos y preparados para una conducción divertida. Así una berlina práctica y asequible se puede convertir en un coche con ínfulas de deportivo con algunos retoques estéticos y un planteamiento mecánico más agresivo. Una de las marcas que ofrece este tipo de filosofía es Kia, que en el catálogo de alguno de sus modelos ofrece estas versiones «vitaminadas». En nuestro caso hemos podido probar el Kia Ceed GT, la versión más deportiva y potente de la nueva gama Ceed.

Modelo analizado KIA Ceed Motor y acabado GT 1.6 T-GDi 204 CV Potencia 204 CV Velocidad máxima 225 Kmh Aceleración o-100 7,4 s Largo/ancho/alto 4325/1800/1442 mm Potencia máxima RPM 204 CV Par máximo Nm/RPM 265 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.kia.es/ Precio 33.521 euros

Se trata de un restyling de la gama del año 2018 que es una de las más vendidas de la marca coreana con un buen equilibro entre prestaciones, versatilidad y precio. Se trata de una gama con una amplia propuesta de mototizaciones que abarcan soluciones microhíbridas con etiqueta eco (tanto en gasolina como en diésel) y otras con etiqueta C como la que hemos podido probar. Este modelo en concreto dispone de un motor de 1,6 litros de gasolina sobrealimentado que alcanza una potencia de 204 caballos.

Diseño actualizado

La parte delantera de este nuevo Ceed, la que más cambios estéticos recibe con respecto a la generación anterior, luce en el capó el logo rediseñado de la marca como carta de presentación. También se ha modificado el aspecto de la parrilla pintada en color negro que en esta versión GT luce el identificador de la misma. Más abajo el paragolpes también ha cambiado de diseño y para esta versión GT la toma de aire está pintada en negro con detalles de color rojo en los laterales. También de nuevo diseño los grupos ópticos LED para esta variante del Ceed.

El lateral del Kia Ceed luce una línea aerodinámica moderna que casa muy bien con la variante deportiva de este modelo. En el caso de esta versión GT se han añadido unas molduras laterales en la parte inferior de la carrocería de color rojo además de unas llantas con diseño especial y aspecto deportivo que en este caso son de 18 pulgadas. Además en el centro de la llanta encontramos más detalles estéticos en color rojo rodeando el logotipo de la marca y las pinzas de freno, también a la vista, igualmente en color rojo. Pequeños toques que le dan un aspecto deportivo al voluntarioso Ceed.

En la parte trasera del Ceed también encontramos cambios significativos en el diseño con respecto a la versión anterior de este modelo. Como en la parte frontal el centro del portón luce el rediseñado logo de la marca mientras que los grupos ópticos tienen un aspecto distinto así como el difusor y el spoiler que domina la parte superior del portón. En esta variante GT se han aplicado retoques estéticos con molduras en color rojo en la parte del difusor bajo el paragolpes que tiene un diseño distinto al Ceed de serie. También cambian las salidas de escape, en el GT son dos salidas de forma redonda en los laterales.

Sencillez con calidad

En el interior del Ceed lo que prima es la sencillez y racionalidad del diseño con presencia de botones físicos bien colocados para tener todas las funciones a mano y dos diales para configurar la temperatura del climatizador para cada zona. Los acabados, sin ser de una calidad alta, tienen buen tacto con muchos plásticos blandos y detalles como costuras simuladas en el salpicadero. Falta quizás algún acolchado para las zonas de almacenamiento. Dispone de una pantalla de información y entretenimiento de 10,25 pulgadas bien colocada en la parte superior del salpicadero que cumple con creces con su función con una muy buena legibilidad y un funcionamiento bueno en cuanto a rapidez y comodidad de uso.

Se trata de un coche práctico con una buena cantidad de huecos para guardar objetos. Delante de la zona donde se encuentra la palanca de cambios y bajo el salpicadero encontramos además un espacio para el teléfono móvil que en el modelo que probamos tenía además la función de carga inalámbrica. Más abajo encontramos el conector USB -C que permite conectar el teléfono móvil son el sistema y replicar las funciones en la pantalla del coche gracias a los sistemas de Android Auto y Apple Car Play.

La variante GT tiene algunos detalles estéticos que la distinguen como el nombre de la versión en el volante, que está rematado con costuras en color rojo, y otros detalles estéticos en el interior también del mismo color. Los asientos son de diseño deportivo con los laterales tanto del respaldo como del asiento con piezas más envolventes. El material de los mismos es una combinación de tela con tacto y aspecto de terciopelo y material de imitación de cuero. Son cómodos y gracias a su diseño sujetan mucho más eficazmente cuando se realiza una conducción dinámica además de disponer de ajustes eléctricos.

Justo atrás

En la parte trasera se nota que se trata de un turismo de 4,3 metros y la habitabilidad, aunque es bastante buena para lo que podemos encontrar en la categoría, es algo justa para personas de más de 1,80 metros pero más que suficiente para cuatro personas de talla media. El acceso a la parte trasera es bueno gracias al ángulo de apertura de la puerta y el espacio que deja para acceder al habitáculo. La plaza central, aunque resulte estrecha cuando se suben tres personas, es más cómoda de lo que encontramos en otros turismos similares ya que el abultamiento del suelo por el tunel de transmisión no es demasiado pronunciado y se pueden colocar los pies de forma cómoda.

El respaldo de esta plaza central se puede abatir y convertir en reposabrazos que además dispone de espacio para colocar vasos o recipientes. Este reposabrazos queda suspendido a media altura por lo que es cómodo apoyarse en él. En lo que respecta al maletero este Ceed la capacidad ha crecido 15 litros para un total de 395 litros. El espacio disponible tiene formas regulares y es muy aprovechable. En esta variante GT encontramos que parte del espacio lateral está ocupado por un Subwoofer de 200 milímetros que forma parte del sistema de sonido de la marca JBL que tiene una buena calidad y que también se puede encontrar en el acabado Premium del modelo.

El apartado de prestaciones es uno de los interesantes a la hora de evaluar la versión deportiva de un modelo como el Ceed. Como hemos adelantado la mecánica de este coreano consiste en un motor de 1.6 litros sobrealimentado de gasolina que rinde 204 caballos y 265 Nm de par. Una cifra bastante respetable para loa 1.417 kilos de peso de este modelo. El cambio automático de doble embrague, los discos de frenos ventilados de 305 y 284 milímetros de diámetro y el sistema de suspensiones con amortiguadores más duros son algunos de los aspectos que se han modificado para esta versión deportiva del Ceed.

Sonido deportivo

Lo primero que se nota al encender el coche es el sonido ronco del motor, que queda más en evidencia si seleccionamos el modo de funcionamiento Sport. Es lo que esperamos escuchar cuando conducimos una variante deportiva de cualquier modelo de coche. En la conducción por ciudad a pesar de la orientación deportiva del modelo la conducción es bastante suave. Eso sí, es conveniente no accionar la modalidad sport, de esta forma el escape no es tan ruidoso, la dirección es más cómoda y la respuesta del acelerador es menos nerviosa.

En lo que respecta a las suspensiones se nota que están endurecidas frente a las de un modelo no deportivo, pero no llegan a ser incómodas a la hora de afrontar baches o badenes. En autopista, siempre que prescindamos del modo Sport, se pueden hacer kilómetros de forma cómoda, aunque el ruido del motor se filtra bastante en el habitáculo y el aerodinámico a partir de los 100 kilómetros por hora, no es algo molesto. Los asientos son cómodos y el cambio es suave en la modalidad normal.

La aceleración es muy buena aunque se queda a medio camino de otros modelos deportivos con más potencia los 7,4 segundos para pasar de 0 a 100 kilómetros por hora son más que suficientes para cosechar muy buenas sensaciones. También la cifra de par de 265 Nm se deja notar en las recuperaciones y adelantamientos, donde el cambio automático de doble embrague y 7 relaciones también pone su granito de arena para que tengamos la impresión en todo momento de que tenemos la potencia a nuestra disposición.

Personalidad

Pero la verdadera personalidad se nota en carreteras viradas cuando activamos, ahora sí, el modo sport. Nos ha gustado cómo responde el coche tanto al acelerador como al cambio, con la presencia de levas en el volante para el que le guste esa forma de llevar el coche. En curva nos ha parecido un coche sorpendentemente preciso con una dirección muy directa y que transmite bastante las sensaciones del asfalto para corregir si es necesario. Las suspensiones contribuyen a una conducción divertida y segura en trayectos virados. La reserva de potencia es más que suficiente para lograr unos ritmos muy buenos.

En cuanto a los consumos son bastante razonables para ser una variante deportiva, gracias también a que se trata de un motor de 1,6 litros aunque sobrealimentado. En ciudad algo peores que los que podemos conseguir con un coche de similares características con un motor menos vitaminado pero de cilindrada similar ya que rozaron los nueve litros en ocasiones. En cambio en autopista y carretera nos hemos mantenido en el entorno de los siete litros a los 100 kilómetros. Eso sin privarnos de aceleraciones puntuales para darle emoción al trayecto…

Conclusiones

Lo cierto es que al terminar la prueba de este Kia las sensaciones son muy buenas y no podemos dejar de pensar que se trata de una de las versiones deportivas de turismos más equilibradas que hemos probado. Los hay más potentes y deportivos, más extremos, pero en este caso el GT nos da la potencia y las sensaciones justas para que podamos divertirnos con seguridad mientras mantiene la posibilidad de un uso más civilizado sin que estemos penalizados por incomodidad o consumos altos.

Y en lo que respecta al precio la verdad es que nos ha parecido razonable, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de precio que alcanzan versiones deportivas de turismos de otras marcas. El inconveniente cuando elegimos este tipo de modelos es que, salvo honrosas excepciones, las motorizaciones suelen lucir la etiqueta C de la DGT por lo que no tendremos las ventajas que otorgan los etiqueta cero o las etiquetas ECO que lucen otros componentes de la gama Kia Ceed sin ir más lejos.