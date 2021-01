Con el cambio de año nos despedimos de Adobe Flash. No fue una sorpresa, en realidad era una muerte anunciada desde hace años, y en junio se produjo la confirmación final de que esta tecnología se comería el turrón de la pasada navidad, pero que no llegaría a brindar después de las doce uvas. Y en las últimas semanas de 2020 pudimos ver, al tiempo, como los navegadores ultimaban sus preparativos para la despedida, y como algunos proyectos se esforzaban para intentar conservar, de alguna manera, muchos elementos de esa web de la primera década de este siglo, en la que Adobe Flash fue protagonista indiscutible.

Desde el primero de enero vivimos en un mundo post Adobe Flash y, como cabía esperar, poco o nada ha cambiado en nuestras vidas. Quizá hemos sumado un poco más de peso a la mochila de la nostalgia, seguramente hemos recordado (y seguimos haciéndolo) muchos contenidos y servicios que empleamos en su momento y que se basaban en dicha tecnología (recordemos que, por ejemplo YouTube la empleó hasta 2015) y, bueno, seguimos con nuestras vidas. No pueden decir lo mismo en Dalian, una ciudad en el norte de China, puesto que allí la desaparición de Adobe Flash sí que ha tenido un importante impacto en sus vidas.

Y es que, según podemos leer en AppleDaily, la red ferroviaria que da servicio a la ciudad y sus alrededores emplea Adobe Flash para la gestión de sus sistemas. Sí, has leído bien, y no, no es un error: los sistemas empleados para gestionar la red ferroviaria de Dalian fueron desarrollados en su momento con Adobe Flash.

La mayoría de los usuarios no lo saben, pero tras las animaciones y los elementos interactivos del contenido en Flash existe un lenguaje llamado ActionScript, que hereda muchos de los elementos de Lingo, el empleado en Macromedia Director (con el que quien escribe hizo sus pinitos a finales de los noventa). Ni Lingo ni ActionScript eran soluciones de propósito general, pero lo cierto es que permitían hacer muchas más cosas de lo que la gente pensaba en su momento. ¿Por ejemplo? Pues gestionar una red ferroviaria.

Así las cosas, llegado el primero de enero de 2021 los ferrocarriles de Dalian dejaron de funcionar durante 20 horas. Es un poco llamativo, en realidad, porque cualquiera diría que el apagón de Adobe Flash los pilló por sorpresa. Y es que, claro, solo se había anunciado tres años antes, un margen demasiado escaso para tomar medidas al respecto…

¿Qué hicieron en Dalian tras el fin de Adobe Flash?

Durante esas 20 horas, ¿qué hicieron los técnicos responsables de la infraestructura? El sentido común nos dice que ya habrían empezado a diseñar una alternativa no basada en Adobe Flash, ¿verdad? O, incluso, que a la carrera y dando lo mejor de sí mismos en una carrera contrarreloj, fueron capaces de crear los elementos básicos para gestionar la red, y que desde entonces estarán trabajando en completar el desarrollo. Es lo que nos dice el sentido común. Claro que, recordemos, a veces resulta ser el menos común de los sentidos.

Si has pensado mal, enhorabuena, no te has equivocado. Los responsables de la red ferroviaria tomaron una solución más, digamos que de andar por casa: ahora la red se gestiona con una versión pirateada de Flash que permite seguir empleando esta tecnología llegado (y pasado) el 1 de enero de 2021. La misma solución por la que pueden optar los nostálgicos que quieran volver a acceder (aunque sea por última vez, a modo de despedida) a aquellas inolvidables páginas web creadas con Adobe Flash.

Y ya sea por nostalgia, si es que lo viviste en su momento, o por curiosidad si tus ojos no sufrieron disfrutaron aquellos diseños, no dejes de visitar sitios como Web Design Museum, su apartado dedicado a las páginas diseñadas con Adobe Flash es un manjar de dioses. Y si realmente eras muy, muy fan de Flash, y piensas que su marcha es prematura, no dejes de viajar a Dalian y de probar su red ferroviaria, pensando que cada tren que veas operar en la misma, estará haciéndolo gracias a la misma tecnología que empleaban aquellos juegos online que tantas horas le robaron a nuestras vidas. ¡Larga vida a Adobe Flash! (aunque solo sea en Dalian y en Archive.org).

Imágenes: Estación de tren de Dalian. Sinopitt / Akiradhin