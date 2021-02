«El Cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez», decía Carl Sagan en el capítulo 1 de Cosmos: un viaje personal, la fantástica serie de divulgación científica con la que unos cuantos millones de personas comenzamos a apasionarnos por los conceptos que introducía, la historia de la astronomía, la cosmología moderna, el origen de la vida y la necesidad de preservarla, o el lugar de nuestro planeta y nuestra especie en el Universo.

La serie tuvo continuación en 2014 con Cosmos: Una odisea de tiempo y espacio presentada por el astrofísico Neil deGrasse Tyson y con la viuda de Sagan como uno de los productores ejecutivos y desde el Cosmos original se han producido decenas de documentales fantásticos adaptados a los últimos descubrimientos y teorías científicas, pero lo cierto es que la obra de Sagan sigue teniendo un impacto tremendo por lo que contaba y cómo lo contaba.

No es que estemos mal bajo el cobijo de nuestra inimitable madre Tierra. Todo lo contrario (si no nos la cargamos que esa es otra historia) y es probable que no encontremos nada mejor en centurias, pero definitivamente el Cosmos es fascinante como el encanto de lo desconocido. La pasión por mirar al cielo nocturno persiste desde los primeros homínidos y el futuro de la humanidad pasa por alcanzar nuevos horizontes sin descuidar el preciado mundo donde vivimos.

Si te apasionan estos temas como a nosotros, y creemos que sí por el gran número de visitas que obtenemos de los artículos que publicamos como modesta aportación en nuestra sección de ciencia y universo, conocerás que la exploración espacial está alumbrando una nueva era de descubrimientos apoyada por el monumental avance de medios tecnológicos, una cierta colaboración (que no plena) de las grandes potencias en algunos proyectos como la EEI y la novedad de una inversión privada que algunos critican, pero que parece imprescindible para seguir avanzando ante los recortes de los presupuestos gubernamentales.

Sitios web de astronomía

Internet ha sido una bendición para los aficionados y aunque esas «quedadas» con los telescopios o prismáticos de andar por casa son insustituibles de cuando en cuando, lo cierto es que hoy se puede disfrutar del Universo a golpe de ‘tumbada’ en el sofá del salón. Son numerosos los portales en línea que nos acercan al Cosmos y aprovechando el inusitado interés mediático de la llegada a Marte de Perseverance e Ingenuity, hoy te vamos a dejar una selección de ellos.

El portal web de la agencia espacial estadounidense es -cómo no- uno de los primeros y grandes sitios que visitar para estar al día de todo lo que se cuece en investigación espacial. Cuenta con una cantidad de recursos apabullante tanto para profesionales como aficionados, que tardarías años en examinar.

Por donde empezar… Ofrece un listado y acceso a todas las misiones pasadas, presentes y futuras; una galería de imágenes y vídeos para aburrir incluyendo una maravillosa ‘imagen del día’; apps dedicadas para iPhone o iOS y hasta un canal de televisión abierto con todo tipo de noticias, incluyendo el seguimiento de las misiones principales en marcha, actualmente la de MARS 2020. Y si quieres su equivalente en español, la visita es obligada a lanasa.net.

¿Qué está pasando en el espacio ahora mismo? Un entusiasta de la astronomía elaboró ​​un sitio web elegante como panel de acceso a todas las actividades actuales relacionadas con el espacio. Una ventanilla única para un montón de cosas como:

Transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional.

NASA TV, una de las mejores cámaras web de transmisiones de misiones espaciales.

La posición actual de la EEI sobre la tierra.

Vista actualizada de la atmósfera exterior del sol, su corona y las explosiones de plasma.

¿Cuántas personas hay en el espacio en este momento y quiénes?

Tormentas geomagnéticas actuales por índice K.

Predicciones meteorológicas basadas en el espacio.

Objetos cercanos a la Tierra, actuales y en los próximos días.

Estado actual de la Deep Space Network, la red del Espacio Profundo.

Los exoplanetas siempre han estado ahí y los pioneros de la astronomía siglos atrás ya suponían su existencia. El problema es que carecían de medios para la localización de estos mundos con capacidad teórica para albergar vida fuera del Sistema Solar. La utilización de la técnica astronómica denominada “tránsito” (ligeras modificaciones de luz desde la perspectiva de la Tierra cuando un planeta pasa frente a su estrella) han supuesto un salto enorme en su investigación, apoyados por satélites especializados como Kepler y el nuevo TESS, similar, pero con más potencia.

Ya se han localizado más de 4.000 exoplanetas y solo ha sido el comienzo. Telescopios como TESS, James Webb y el gigante Magellan tendrán la capacidad de estudiar la luz estelar que pasa a través de las atmósferas de exoplanetas cercanos, dando información sobre su composición. Más adelante, el telescopio WFIRST será un antes y un después en la caza de estos mundos, ya que podrá buscar con más precisión agua, metano, dióxido de carbono y otros gases que podrían indicar la presencia de actividad biológica.

¿Quieres dar un paseo por los exoplanetas más populares? Esta página web ofrece una visita por siete de estos mundos a modo de recreación artística de cómo es probable que sea el planeta. Puedes desplazarte por la superficie y pinchar sobre elementos interactivos para obtener más información sobre el exoplaneta. Si te gusta este tema, otros sitios recomendados son la «Galaxia de los Horrores» que muestra piezas educativas sobre algunas de las zonas más extrañas del Universo. Del mismo modo, se puede visitar el «Universo de los monstruos» para descubrir exoplanetas que podrían sustentar algunos de los monstruos populares de la tradición humana.

Es una revista en papel, pero tiene un gran sitio web lleno de información, artículos interesantes y noticias actualizadas relacionadas con el espacio. Ofrece guías para principiantes en todo lo relacionado con la astronomía, desde la observación de estrellas hasta la astrofotografía. Otra característica interesante es «El cielo de esta semana de un vistazo». Aquí se puede estudiar los objetos que puedes esperar ver en el cielo nocturno si las condiciones meteorológicas lo permiten. Proporciona información sobre constelaciones fáciles de detectar, las fases lunares y contiene un reloj planetario.

Se estrenó a finales del siglo pasado y asegura ser la fuente independiente número uno del mundo en noticias de astronomía, observación del cielo, exploración espacial, vuelos espaciales comerciales y tecnologías relacionadas. Realmente tiene los últimos descubrimientos, misiones, tendencias e ideas futuristas. Puedes espera un montonazo de información junto a un diseño web atractivo y facilidad para la navegación. Como NASA.gov, también ofrece una espectacular «Imagen del día».

Hay casi 6.000 satélites en el espacio, dando vueltas al mundo con diversos fines y proyectos de Internet Espacial como el Starlink van a incrementar el número de manera significativa. A menudo, los satélites chocan para crear desechos espaciales o se desvían de su camino debido a circunstancias galácticas. TruSat es una comunidad en línea de código abierto para proteger el espacio de la superpoblación. O intentarlo.

El sitio tiene la mejor guía gratuita de Internet para rastrear satélites desde la Tierra, sin importar dónde se encuentren. Es accesible para principiantes y no necesita ningún equipo sofisticado. También enseña cómo tomar una foto o vídeo de un satélite con tu teléfono inteligente, que luego puedes enviar a su base de datos. Para todo ello necesitas una app de astronomía como la fantástica Sky View, gratuita y disponible para Android o iOS.

El pasado mayo el telescopio espacial más famoso de la historia celebró sus primeros 30 años en órbita. El proyecto conjunto de las agencias espaciales estadounidense y europea ha revolucionado todas las áreas de investigación astronómica tras observar con detalle decenas de miles de cuerpos celestes y regalarnos las imágenes más hermosas del Universo profundo. Y seguirá haciéndolo hasta que lo releve el James Webb, que ofrecerá una resolución y sensibilidad sin precedente en la historia de la cosmología.

El sitio web del Hubble ofrece las mejores y más detalladas imágenes de objetos celestes jamás tomadas. Además de su preciosidad, han sido una enorme contribución científica para explicar cómo funciona el Universo, al revelar características que no son observables con telescopios terrestres. Además de las noticias sobre el telescopio en sí, el sitio también ofrece más de 50 imágenes formateadas para su uso como fondos de pantalla.

TruSat es realmente potente, pero puede ser complicado. Esta página ofrece un acercamiento al rastreo de satélites de manera más sencilla, cuando un satélite pasará sobre ti en el cielo nocturno y será visible a simple vista. Enciendes SAST, otorgas acceso a tu ubicación actual y en un minuto obtendrás una lista de algunos de los próximos pases de satélites con horarios anotados en su zona horaria local.

La aplicación también muestra dos animaciones útiles. La primera animación es una vista de la Tierra desde el espacio, que muestra la trayectoria del satélite sobre tu ubicación actual. La segunda animación demuestra cómo se verá desde donde estás, mirando hacia el cielo nocturno. El sitio ofrece capacidad de programar rápidamente recordatorios para verificar estos satélites, ya sea a través de calendarios o notificaciones del navegador. Siempre es más fácil buscar cadenas de satélites como los de Starlink, más fácil de detectar en grupo.

Los avances tecnológicos han sido fundamentales para la astronomía mundial, pero además de todas las ‘máquinas’ que han participado en la exploración espacial conviene acordarse de los ‘héroes’ humanos que han estado en primera línea. Supercluster creó la primera base de datos de astronautas y la mantiene al día. Se puede explorar, buscar y localizar los casi 600 humanos que han partido de la Tierra en la búsqueda de nuevos horizontes.

Cada perfil tiene su nombre, misión y estadísticas: la cantidad de misiones en las que han estado, cuántos días pasaron en el espacio y cuántas caminatas espaciales hicieron. Puedes filtrar u ordenar la base de datos por género, nación, misión, orden de lanzamiento y nave espacial. Además de astronautas, Supercluster ofrece muchos más recursos para aficionados, incluyendo la serie de YouTube «Supercluster Explains» donde ofrecen vídeos cortos animados que ilustran algunos de los conceptos básicos del espacio.

Un sitio web de la NASA especialmente dedicado a los niños y jóvenes de la casa que se acerquen a la ciencia de la astronomía. No es el único de su tipo, pero este es fantástico. Bajo una interfaz colorida, atractiva, muy sencilla de usar y en español, responde a las principales preguntas que los más pequeños pueden hacerse de La Tierra, el Sol, el Sistema Solar o dela tecnología en general.

Incluye juegos, actividades, vídeos, plantillas de planetas o instrumentos como el Perseverance para colorear y un montón de información. Incluye recursos adicionales para padres y educadores que quieran introducir a los más pequeños en esta ciencia apasionante.

¿No tienes bastante? Podríamos invertir media vida revisando todo lo que ofrecen los sitios propuestos. Se quedan otros muchos sitios fuera que podríamos haber seleccionado. Si quieres más puedes revisar otros listados con los mejores portales web dedicados a la astronomía como este índice de la Universidad de Berkeley. Y los propios que visites y quieras aportar serán bienvenidos en los comentarios.