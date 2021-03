Más allá de la propia experiencia de acción y mitología que nos propone el juego, son muchos los jugadores que (incluyéndome a mi mismo), han encontrado en Valheim una manera de dar rienda suelta a su lado más creativo, pudiendo encontrar en Reddit toda clase de estructuras imposibles, fortificaciones, puertos, poblados completos, e incluso algunos crossovers de lo más impresionantes como el Halcón Milenario de Star Wars, la torre de Sauron de El Señor de los Anillos, o el Templo del Tiempo de The Legend of Zelda.

Sin embargo, recopilar los materiales suficientes para llevar a cabo estas proezas no es para nada sencillo ni rápido, teniendo que acumular no sólo los materiales necesarios para las propias edificaciones, sino en la mayoría de casos, algunos andamios o estructuras para poder llegar a los lugares más difíciles. Pero entonces, si el juego tan sólo lleva unas semanas en curso, ¿cómo han logrado esto esos jugadores? ¿Debo sacrificar mis horas de sueño para lograrlo? No te preocupes.

Y es que los propios desarrolladores de Valheim han compartido un listado de trucos y comandos para introducir a través de la consola del juego, con los que podremos generar materiales infinitos, activar el modo dios y la capacidad de volar, e incluso un modo de cámara libre para realizar capturas y vídeos con mayor facilidad.

Cómo acceder a la consola de Valheim

Abrir la consola de comandos resulta de lo más sencillo, con un acceso predeterminado en el teclado que nos permitirá el acceso con tan sólo presionar la tecla F5 de nuestro teclado. Sin embargo, inicialmente apenas contaremos con un par de comandos disponibles. Para activar los trucos o trampas, tendremos que escribir el comando «imacheater» y presionar la tecla Enter, tras lo que veremos un mensaje de confirmación.

Eso sí, cabe mencionar que la activación de los trucos no estará disponibles en los servidores compartidos de Valheim una vez se haya activado la función multijugador, limitando así su uso para el modo en solitario.

Comandos y trucos para construir en Valheim

Antes de entrar en materia, haremos un repaso a los comandos necesarios para poder dar rienda suelta a nuestro talento creativo, con un pequeño listado de trucos que nos habilitarán las funciones básicas para construir de la manera más libre posible.

Controles generales

god : habilita o deshabilita el modo dios para no recibir daño

: habilita o deshabilita el modo dios para no recibir daño ghost : habilita o deshabilita el modo fantasma, haciendo que los enemigos te ignoren

: habilita o deshabilita el modo fantasma, haciendo que los enemigos te ignoren freefly : activa o desactiva el uso la cámara libre fuera del personaje

: activa o desactiva el uso la cámara libre fuera del personaje ffsmooth 1 : agrega un movimiento más suave para el movimiento de la cámara libre

: agrega un movimiento más suave para el movimiento de la cámara libre ffsmooth 0 : restablece los ajuste de movimiento de la cámara libre

: restablece los ajuste de movimiento de la cámara libre debugmode : activa o desactiva el modo creativo

: activa o desactiva el modo creativo B : habilita o deshabilita los requisitos de construcción, tales como recursos o bancos de trabajo

: habilita o deshabilita los requisitos de construcción, tales como recursos o bancos de trabajo Z : habilita o deshabilita las funciones de vuelo (la barra espaciadora nos hará subir, y el botón Ctrl nos hará descender)

: habilita o deshabilita las funciones de vuelo (la barra espaciadora nos hará subir, y el botón Ctrl nos hará descender) K : elimina a todos los enemigos y criaturas en el rango de visión del personaje

: elimina a todos los enemigos y criaturas en el rango de visión del personaje removedrops : elimina todos los objetos no recogidos del suelo en el rango de visión del personaje

Todos los comandos y trucos para Valheim

Sin embargo, como bien decíamos, existe un listado mucho más extenso de comandos disponibles, con los que podremos generar otros objetos como armas y armaduras, detener o generar eventos de mundo, e incluso forzar a la aparición de monstruos y jefes. A continuación os dejamos todos estos comandos, organizados según su finalidad y uso.

Personaje

raiseskill [habilidad] [cantidad] : aumenta el nivel de una habilidad en una cantidad de niveles igual al valor introducido

: aumenta el nivel de una habilidad en una cantidad de niveles igual al valor introducido resetskill [habilidad] : borra el progreso de una habilidad

: borra el progreso de una habilidad resetcharacter : borra todo el progreso de un personaje

: borra todo el progreso de un personaje hair : elimina el cabello de forma permanente

: elimina el cabello de forma permanente beard : quita la barba de forma permanente

: quita la barba de forma permanente model [0/1] : cambia el modelo de tu personaje entre el cuerpo masculino y femenino, respectivamente

Exploración

exploremap : descubre todo el mapa

: descubre todo el mapa resetmap : borra todo el progreso explorado del mapa

: borra todo el progreso explorado del mapa pos : muestra las coordenadas sobre la ubicación actual del jugador

: muestra las coordenadas sobre la ubicación actual del jugador goto [x, z] : teletransporta al jugador a las coordenadas especificadas

: teletransporta al jugador a las coordenadas especificadas location : establece la ubicación como punto de reaparición de nuestro personaje

: establece la ubicación como punto de reaparición de nuestro personaje killall : mata a todos los enemigos cercanos

: mata a todos los enemigos cercanos tame : domestica a todas las criaturas cercanas

: domestica a todas las criaturas cercanas wind [ángulo] [intensidad] : ajusta la dirección e intensidad del viento

: ajusta la dirección e intensidad del viento resetwind : reestablece los valores automáticos del viento

Eventos

randomevent : inicia un evento «raid» aleatorio

: inicia un evento «raid» aleatorio stopevent : detiene el evento cercano en curso

: detiene el evento cercano en curso tod [0-1] : establece la hora del día, ambos valores 0 y 1 forzarán el amanecer y anochecer, mientras que 0.5 forzará el mediodía

: establece la hora del día, ambos valores 0 y 1 forzarán el amanecer y anochecer, mientras que 0.5 forzará el mediodía tod -1 : restablece la hora del día a los valores predeterminados

: restablece la hora del día a los valores predeterminados skiptime [segundos] : avanza una cantidad de tiempo en el día dentro del juego

: avanza una cantidad de tiempo en el día dentro del juego sleep: avanza un día completo dentro del juego

Para generar elementos, deberemos escribir el comando de aparición, seguido del elemento que deseamos generar, la cantidad de unidades del mismo, y en el caso de que sea posible, el nivel. Por ejemplo, si quisiéramos generar un stack completo de madera, tendríamos que escribir «spawn Wood 50»; mientras que si quisiéramos un escudo de madera de nivel máximo, tendríamos que escribir «spawn ShieldWood 1 3».

Eso sí, avisar de antemano que pese que apuntemos a estos números redondos, el juego generará individualmente estos elementos, por lo que no es recomendable apuntar a una cantidad demasiado alta de objetos simultáneos.

Además, mencionar que aunque hayamos cambiado el idioma del juego, los comandos de Valheim seguirán ligados exclusivamente a los nombres en inglés incluidos en el juego, además de la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Así pues, bastará con que copiéis o transcribáis los siguientes comandos literalmente.

Comida

Bread

BloodPudding

Blueberries

Carrot

CarrotSoup

Cloudberry

CookedLoxMeat

CookedMeat

FishCooked

Honey

MeadBaseFrostResist

MeadBaseHealthMedium

MeadBaseHealthMinor

MeadBasePoisonResist

MeadBaseStaminaMedium

MeadBaseStaminaMinor

MeadBaseTasty

MeadFrostResist

MeadHealthMedium

MeadHealthMinor

MeadPoisonResist

MeadStaminaMedium

MeadStaminaMinor

MeadTasty

Mushroom

MushroomBlue

MushroomYellow

NeckTailGrilled

Raspberry

QueensJam

Sausages

SerpentMeatCooked

SerpentStew

Turnip

TurnipStew

Materiales

Amber

AmberPearl

AncientSeed

Barley

BarleyFlour

BarleyWine

BarleyWineBase

BeechSeeds

BlackMetal

BlackMetalScrap

Bloodbag

BoneFragments

Bronze

BronzeNails

BoneFragments

CarrotSeeds

Chitin

Coal

Coins

Copper

CopperOre

CryptKey

Crystal

Dandelion

DeerHide

DragonEgg

DragonTear

ElderBark

Entrails

Feathers

FineWood

FirCone

FishingBait

FishRaw

FishWraps

Flametal

FlametalOre

Flax

Flint

FreezeGland

GreydwarfEye

Guck

HardAntler

Iron

IronNails

IronOre

IronScrap

LeatherScraps

LinenThread

LoxMeat

LoxPelt

LoxPie

Needle

Obsidian

Ooze

PineCone

QueenBee

Ruby

SerpentScale

SharpeningStone

Silver

SilverNecklace

SilverOre

Stone

SurtlingCore

Thistle

Tin

TinOre

TrollHide

TurnipSeeds

WitheredBone

WolfFang

WolfPelt

Wood

YmirRemains

NeckTail

RawMeat

Resin

RoundLog

SerpentMeat

YagluthDrop

Armas

AtgeirBlackmetal

AtgeirBronze

AtgeirIron

Battleaxe

Bow

BowDraugrFang

BowFineWood

BowHuntsman

Club

KnifeBlackMetal

KnifeChitin

KnifeCopper

KnifeFlint

MaceBronze

MaceIron

MaceNeedle

MaceSilver

ShieldBanded

ShieldBlackmetal

ShieldBlackmetalTower

ShieldBronzeBuckler

ShieldIronSquare

ShieldIronTower

ShieldSerpentscale

ShieldSilver

ShieldWood

ShieldWoodTower

SledgeIron

SledgeStagbreaker

SpearBronze

SpearChitin

SpearElderbark

SpearFlint

SpearWolfFang

SwordBlackmetal

SwordBronze

SwordCheat

SwordIron

SwordSilver

Tankard

Armaduras

ArmorBronzeChest

ArmorBronzeLegs

ArmorIronChest

ArmorIronLegs

ArmorLeatherChest

ArmorLeatherLegs

ArmorPaddedCuirass

ArmorPaddedGreaves

ArmorRagsChest

ArmorRagsLegs

ArmorTrollLeatherChest

ArmorTrollLeatherLegs

ArmorWolfChest

ArmorWolfLegs

CapeDeerHide

CapeLinen

CapeLox

CapeTrollHide

CapeWolf

HelmetBronze

HelmetDrake

HelmetDverger

HelmetIron

HelmetLeather

HelmetPadded

HelmetTrollLeather

Herramientas

AxeBronze

AxeFlint

AxeIron

AxeStone

AxeBlackMetal

PickaxeAntler

PickaxeBronze

PickaxeIron

PickaxeStone

Cultivator

FishingRod

Hammer

Hoe

Torch

Objetos mágicos

BeltStrength

Wishbone

HelmetDverger

Vehículos

Cart

Raft

Karve

VikingShip

Trailership

Enemigos

Blob

BlobElite

Boar

Boar_piggy

Crow

Deathsquito

Deer

Draugr

Draugr_Elite

Draugr_Ranged

Fenring

Ghost

Goblin

GoblinArcher

GoblinBrute

GoblinClub

GoblinHelmet

GoblinLegband

GoblinLoin

GoblinShaman

GoblinShoulders

GoblinSpear

GoblinSword

GoblinTorch

GoblinTotem

Greydwarf

Greydwarf_Elite

Greydwarf_Root

Greydwarf_Shaman

Greyling

Leech

Lox

Neck

Seagal

Serpent

Skeleton

Skeleton_Poison

StoneGolem

Surtling

Troll

Valkyrie

Wolf

Wolf_cub

Wraith

Jefes

Eikthyr

gd_king

s

Dragon

GoblinKing

Generadores de enemigos

BonePileSpawner

Spawner_Blob

Spawner_BlobElite

Spawner_Boar

Spawner_Draugr

Spawner_Draugr_Elite

Spawner_Draugr_Noise

Spawner_Draugr_Ranged

Spawner_Draugr_Ranged_Noise

Spawner_Draugr_respawn_30

Spawner_DraugrPile

Spawner_Fenring

Spawner_Fish4

Spawner_Ghost

Spawner_Goblin

Spawner_GoblinArcher

Spawner_GoblinBrute

Spawner_GoblinShaman

Spawner_Greydwarf

Spawner_Greydwarf_Elite

Spawner_Greydwarf_Shaman

Spawner_GreydwarfNest

Spawner_Hatchling

Spawner_imp

Spawner_imp_respawn

Spawner_Leech_cave

Spawner_Location_Elite

Spawner_Location_Greydwarf

Spawner_Location_Shaman

Spawner_Skeleton

Spawner_Skeleton_night_noarcher

Spawner_Skeleton_poison

Spawner_Skeleton_respawn_30

Spawner_StoneGolem

Spawner_Troll

Spawner_Wraith

Trofeos de enemigos