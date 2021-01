La actualización a Windows 10 gratis desde sistemas operativos anteriores como Windows 7 o Windows 8.1 sigue funcionando. Y es una buena opción para migrar equipos a un sistema con soporte siempre y cuando sigas apostando por los desarrollos de Microsoft. Porque hay otras alternativas.

Ya conoces la situación. Microsoft implementó en el otoño de 2015 un programa de actualización gratuito para que máquinas con licencias de Windows 7 o Windows 8.1 pudieran migrar al nuevo sistema operativo que acababa de lanzar al mercado. Aunque el programa del Windows 10 gratis iba a durar solo un año, fue ampliado oficialmente hasta finales de 2017 ante la baja cuota de mercado había conseguido Windows 10.

Ya en 2018, y aunque oficialmente el programa terminó, los usuarios comprobaron como la actualización gratuita todavía era posible y por varios métodos, como el de las «tecnologías de asistencia», una excepción para los usuarios con problemas de vista u oído que necesitaran las nuevas funciones de accesibilidad. Hoy, oficialmente, Windows 10 es de pago y su licencia cuesta 120 euros. Para usar el sistema, o compras un equipo con el sistema preinstalado, una copia física o digital en retail o a través de los programas de licencias en volumen para empresas.

Entonces, ¿por qué funciona todavía la actualización gratuita, incluso desde una copia pirata? La respuesta es simple: a Microsoft le interesa más sumar cuota de mercado para Windows 10 que apostar por una venta de licencias en retail que en cualquier caso le daría unos ingresos mínimos. Solo con Windows 7, se calcula que existen más de 100 millones de máquinas activas. Y ello a pesar que ya no tiene soporte técnico y es un gran riesgo de seguridad.

Cómo actualizar a Windows 10 gratis

Microsoft ha adoptado una postura pragmática en este asunto. Tiene sentido continuar permitiendo las actualizaciones gratuitas en lugar de abandonar decenas de millones de equipos a su suerte en materia de seguridad y, cómo no, convencer al personal que Windows 10 es el paso más natural, evitando el salto a macOS o Linux.

¿Cómo funciona? La actualización gratuita se consigue usando el método de la «herramienta de creación de medios» (no utilices una instalación limpia). Si nos sigues habitualmente te debes conocer de memoria el proceso:

Haz una copia de seguridad previa de tus archivos principales o de toda la unidad de disco. En teoría, este método conserva datos, pero mejor asegurarse por si hay problemas.

Accede al portal oficial de Windows 10 y pulsa sobre «Descargar ahora la herramienta».

Ejecuta el archivo descargado «MediaCreationTool20H2.exe».

Acepta el acuerdo de licencia.

Selecciona el método de actualización.

La herramienta descargará los archivos necesarios y preparará el equipo para la actualización.

Simplemente, sigue las instrucciones y cuando te lo pida escribe la licencia de Windows 7 o Windows 8.1 y finaliza la instalación.

La herramienta actualizará el sistema a la última versión estable de Windows 10 y cuando te conectes a Internet los servidores de activación de Microsoft lo validarán transformando tu antigua licencia de Windows 7 u 8.1 en una licencia digital de Windows 10. La licencia debe ser válida y no ha tenido que usarse anteriormente para actualizar a Windows 10.

Si quieres Windows 10 gratis, pero no tienes una licencia de Windows 7, el proceso también es sencillo y barato. En esta caso puedes optar por comprar una licencia digital de Windows 7 en sitios como eBay por un precio tan bajo como 2 euros. No nos preguntes por su legalidad…. Si Microsoft las permite no vamos a perder tiempo en cuestionarlas nosotros. Es que incluso funcionan copias piratas… qué te vamos a contar que no sepas.

Una vez con tu licencia «nueva» de Windows ya puedes usar el método propuesto para actualizar a Windows 10 gratis. Y legal con el consentimiento pragmático de Microsoft.