Microsoft revierte el aumento de precios de Xbox Live

Lo que comenzó como un rumor pronto se convirtió en una todavía más amarga realidad. Y es que durante esta semana Microsoft anunció una notable subida de precios para sus tarifas de Xbox Live. Sin embargo, esta acción no tardó en causar un enorme revuelo entre los usuarios que, con una enorme movilización y críticas por la red, parecen haber logrado frenar los planes del gigante de Redmont.

Y es que los planes anunciados inicialmente por Microsoft habrían duplicado el precio anual de una suscripción a Xbox Live Gold, eso sí, agregando una serie de beneficios a cambio con una suscripción ampliada que incluiría el acceso a una biblioteca mayor de títulos del Xbox Game Pass, de manera similar al modelo de series de Netflix. Aun así, los fans han conseguido no sólo que Microsoft mantenga sus tarifas, sino que incluso ofrezca nuevas funcionalidades bajo este mismo precio inicial.

El acceso a juegos multijugador online como Fortnite o Apex Legends siempre se ha mantenido ajeno a los servicios en línea de PlayStation, y ahora parce que finalmente Xbox Live manejará las cosas de la misma manera, ofreciendo a partir de hoy un acceso gratuito para facilitar que una plataforma mucho más atractiva para los jugadores con presupuestos limitados.

To bring Xbox Live more in line with how we see the player at the center of their experience we will be removing Gold requirements for free-to-play games.

We’re starting work on that immediately and will have updates in the coming months. Details: https://t.co/tWomNAwmp9

— Xbox (@Xbox) January 23, 2021