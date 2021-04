Tú ¿qué opinas? ¿Hemos desperdiciado la vida? Daniel Dravot (El hombre que pudo reinar, 1975)

«Carlitos, es que no pones nada de interés ¿sangre de pollo? Ya no me cuidas como antes.» Bezaliel bromea pero se que está molesto. El caso es que no es fácil conseguir gallina negra en el supermercado. Además se que en el fondo esto del rito de invocación es un poco teatral. Él no lo necesita. Como tampoco necesita montar tanto escándalo cuando se aparece en mi salón. A lo que no logro acostumbrarme es a la peste de azufre cada vez que se materializa. Se que podría evitarlo pero él sabe que me molesta. Así que sigue con lo del azufre. Qué se le va a hacer. «Carlitos, Carlitos, Carlitos… ¿Qué es lo que quieres ahora? Ando muy ocupado con las tareas que me manda el jefe, ya sabes. Desde que inventó lo de las redes sociales no damos abasto con tanto pecador. No pensarías que a esos adolescentes pusilánimes se les podía ocurrir algo así sin más ¿verdad? Y es que no tienes más que juntar a un puñado de humanos para que empiecen a insultarse, a difamarse, a humillarse los unos a los otros. Cientos de millones de buenos clientes.» Comentó lleno de satisfacción.

«Igual te has decidido a ceder tu alma. Podrías salir de este antro. Tener literalmente lo que quieras, ya lo sabes.» Añade con aire interesado. «No es eso Bezaliel. Te he llamado para que hablemos.» El demonio se acomoda en el sofá con un bufido algo decepcionado. Le acerco una copa de «Sangre de Judas», su vino favorito y la apura de un trago. «Ya te he dicho que no puedo hacer nada por tu bisabuelo. Era todo un pieza. Traicionó a los de su brigada. Fusilados. Así que tormento eterno amigo. Ya sabes cómo funcionan estas cosas.» Me siento frente a él. «Ya, ya lo se. Lo hemos hablado. No te preocupes por él. Se trata de mi…» Agacho la cabeza indeciso. Alarga la uña de uno de dedos huesudos para levantarme la barbilla y mirarme a los ojos. «Dímelo toooodo Carlitos». «Mañana… me operan de un tumor en el cerebro.» Bezaliel mira su copa vacía. Se la relleno. «Entiendo. Tienes miedo. Eres mortal Carlitos. Si estuvieras dispuesto a firmar un papelito solucionaba lo de ese bulto en tu cabeza en un santiamén…». Le interrumpo: «No lo entiendes. Dice el doctor que en cuanto me lo extirpen no te volveré a ver. Quería… despedirme».

No hace falta ser un genio para darse cuenta que el mercado de la automoción está cambiando radicalmente y que los fabricantes están buscando el camino para afrontar la revolución inevitable de la electrificación. Algunos, como es el caso de Kia / Hyundai, llevan apostando hace tiempo por todas las soluciones disponibles: híbridos, eléctricos e híbridos enchufables. En el caso de Kia la primera apuesta de ofrecer modelos específicos con estas soluciones ha ido evolucionando y poco a poco va ofreciendo versiones electrificadas de modelos que lograron cierto éxito con motor de explosión.

Modelo analizado Kia Sorento Motor y acabado 1.6 T-GDi PHEV Emotion 4×4 7 plazas Potencia 265 CV (179 motor de gasolina, 91 eléctrico) Velocidad máxima 193 Kmh Aceleración o-100 8,7 s Largo/ancho/alto 4810/1900/1700 mm Potencia máxima RPM 265 CV 5.500 rpm Par máximo Nm/RPM 350 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.kia.es/ Precio 54.510 euros

Es el caso del Kia Soreno, un SUV de grandes dimensiones que comenzó su andadura en el mercado automovilístico hace aproximadamente veinte años para posicionarse en tamaño por encima del Sportage. Pronto se ganó fama de todoterreno con buenas prestaciones fuera del asfalto por un precio contenido, con el objetivo de mostrarse atractivo en el mercado europeo pero sobre todo el de Estados Unidos. La generación actual es la cuarta y se actualiza como veremos no solamente con la mecánica híbrida enchufable, la que hemos probado, sino en muchos más elementos.

División de los pesos pesados

Desde siempre el Sorento ha tenido que competir con los pesos pesados del mercado de los SUV de siete plazas con la baza de una relación calidad precio por encima del resto de propuestas. Kia ofrece además los mejores avances que ha desarrollado tanto en la motorización como en los sistemas de ayuda a la conducción y otros elementos tecnológicos que en el Sorento encuentran el escaparate ideal. La carta de presentación es un rediseño profundo en el que se han modernizado las líneas y los elementos exteriores.

El aspecto de este nuevo Kia Sorento PHEV mantiene la gran planta que tenía la versión anterior (que ya pudimos probar), pero con una serie de toques de diseño que lo actualizan y le dan una imagen de coche de categoría superior. En realidad las líneas nos recuerdan más a un diseño orientado al mercado americano, como delata por ejemplo la disposición vertical de las tiras de luces de la parte trasera y un frontal más «musculoso» y con mayor personalidad.

En esta parte delantera destaca la parrilla alargada con formas angulosas en el que se integran los dos faros compuestos por tres elementos todo ello rodeado por una moldura metálica. Para dar esa imagen de contundencia se le ha proporcionado un parachoques que sobresale por delante (otro guiño a los consumidores de EEUU) en el que se integra una gran entrada de aire y un spoiler en la parte inferior de la carrocería del vehículo.

Silueta convencional

El diseño de la silueta no busca complicaciones y tampoco otorga grandes concesiones a la aerodinámica con líneas más bien rectas con poca caída hacia la parte trasera pero, eso sí, terminado en un generoso spoiler. También de gran tamaño es el portón de la parte de atrás. También encontramos un parachoques grande y los mencionados grupos ópticos dispuestos en dos elementos verticales que se separan al abrir el maletero.

Pero aunque el diseño exterior se ha actualizado profundamente, es en el interior en el que nos encontramos con una subida de nivel importante. No solamente se ha actualizado el diseño interior sustituyendo la imagen robusta y funcional por un aspecto realmente premium, sino que los acabados también han subido de nivel de forma importante. Los detalles como las costuras de formas geométricas en los tapizados, el salpicadero forrado, la calidad de los interruptores, la gran calidad de las pantallas, la iluminación ambiental…

Pantallas

En lo que respecta a las pantallas Kia sigue por buen camino. La pantalla que controla el sistema de información y entretenimiento se encuentra centrada en el salpicadero y elevada para que no tengamos que apartar la vista de la carretera al consultarla. Tiene un tamaño de algo más de 10 pulgadas y el sistema tiene un funcionamiento bastante intuitivo aunque para algunas opciones hay que navegar por una serie de submenús que hacen que llegar a la opción deseada sea algo complejo.

Para facilitar el manejo a los lados de la pantalla se disponen distintos botones táctiles detrás del mismo cristal de la pantalla que permiten acceder rápidamente a las opciones más utilizadas. En la parte inferior encontramos los mandos del sistema de climatización, también táctiles y de fácil manejo. El sistema de sonido es de excelente calidad y desde la pantalla de control podemos acceder no solamente a las fuentes habituales de radio, bluetooth o reproducir desde Android Auto y Apple Car Play sino que dispone de un sistema de sonido ambiental de Bose, fabricante del sistema de sonido, con sonidos como pisadas en la nieve, olas del mar o ruido de cafetería (para el que eche este ambiente de menos).

Detrás del volante encontramos la pantalla de 12,5 pulgadas que hace las veces de instrumentación. El aspecto de la misma cambiará según el modo de conducción que elijamos. Una de las novedades interesantes es que cuando activamos los intermitentes la esfera izquierda o derecha de la instrumentación será sustituida por la la imagen que ofrecerá una cámara colocada en el retrovisor. Esto permite cambiar de carril y maniobrar con total seguridad de que no hay un vehículo acercándose por cualquiera de los lados. Funciona muy bien y nos recuerda al sistema de vídeo que sustituye los retrovisores en coches como el Honda e.

Híbrido enchufable

Como el modelo que hemos probado es el que equipa la motorización híbrida enchufable el panel de instrumentos nos mostrará la autonomía con combustible y la eléctrica, el indicador de recuperación o consumo de energía y la información habitual de velocidad y distintos datos del estado del coche en la parte central de la pantalla. Como es habitual en Kia los mandos del volante son cómodos de utilizar y accesibles.

Si uno de los protagonistas del interior son los buenos acabados con aspecto «premium», el otro es sin duda el espacio. La sensación de amplitud es grande tanto desde la fila delantera, en la que podemos disfrutar de unos comodísimos asientos en cuero con regulación eléctrica, ventilación y calefacción, como en la trasera en la que encontraremos mucho espacio para las piernas y la cabeza y la comodidad de un respaldo reclinable.

Hasta siete plazas

Algo más sacrificada es la tercera fila de asientos que podemos habilitar desde el maletero. Hay espacio muy justo para personas de talla pequeña o niños y el acceso no es demasiado cómodo, aunque las puertas de la parte de atrás sí que son amplias. Sin embargo en anchura esta tercera fila de asientos es más amplia que otras opciones de SUVs con esta posibilidad. El mecanismo para levantar los respaldos de esta tercera fila es sencillo de accionar y los asientos tienen la misma calidad de tapizado que la del resto del coche.

Uno de los sacrificios que se suelen que tener que hacer al adoptar mecánicas híbridas enchufables es la capacidad del maletero, que suele ser el lugar donde se aloja la batería del sistema de propulsión eléctrica. En el caso del Sorento y dado que la plataforma del mismo ha sido diseñada pensando en las distintas versiones que se iban a desarrollar el espacio que se pierde en el maletero es de apenas 12 litros por lo que tendremos a disposición 604 litros que se pueden convertir en 809 si disponemos la segunda fila de asientos en su posición más adelantada. Curiosamente el anterior Sorento con motorización de combustible cubicaba 605 litros en el maletero.

Al volante

La prueba de conducción de un coche de estas características resulta prácticamente como tres pruebas de conducción: en modo híbrido, en modo de motor de combustión y en modo puramente eléctrico. El Sorento además dispone de tres modos de conducción fuera del asfalto que conjuntamente con la tracción a las cuatro ruedas configuran las buenas aptitudes del Sorento para aventurarse en territorios reservados para los todoterreno. También se puede accionar el modo de descenso para bajar pendientes pronunciadas.

En modo eléctrico el Sorento es un coche suave de conducción y muy silencioso. A ello contribuyo el excelente aislamiento del habitáculo, un punto que abunda en esa sensación premium de la que hemos hablado anteriormente. L0s 91 caballos son suficientes para mover la imponente masa del Sorento gracias también a los 304 Nm de par y la disponibilidad de la potencia en cualquier momento. La autonomía en modo eléctrico es en teoría de 57 kilómetros y en realidad es posible acercarse a los 50 en recorridos urbanos sin grandes aceleraciones.

En lo que respecta a la carga se puede realizar con una potencia máxima de 3,3 KW por lo que a esta potencia tardaremos unas tres horas y media en cargar por completo la batería que se convierten en cinco horas si lo hacemos utilizando un enchufe convencional. A diferencia de otros modelos, con este Sorento incluso en modo eléctrico podemos utilizar las levas del volante para seleccionar una de las seis marchas «simuladas» que ofrece el cambio automático.

Modo híbrido

En el modo híbrido podemos elegir entre el modo «smart», que es similar al funcionamiento de un sistema híbrido tradicional en el que el coche decide qué motores intervienen según la necesidad de potencia y el uso del acelerador, y el modo Sport en el que dispondremos en todo momento de los 265 caballos de potencia siempre que tengamos carga en la batería. Como hemos dicho también dispondremos de un selector del tipo de terreno al que accederemos al pulsar el mismo selector de los modos de conducción.

En general el Sorento es un coche bien plantado en la carretera y muy estable, aunque el peso del sistema híbrido enchufable, con una batería más grande de lo que correspondería a un sistema híbrido tradicional, hace que sea un poco más torpe de lo que se espera. No se convierte en una sensación de falta de control en curva pero sí notaremos algo de torpeza comparados con coches del mismo tamaño pero un peso menor que este PHEV.

Donde da lo mejor de si este Sorento es tanto en la ciudad, aunque le penalice el mayor tamaño el sistema de propulsión eléctrica y la insonorización hace que la conducción urbana sea muy agradable, como en autovías y carreteras poco viradas. El confort es incluso superior que el que percibíamos con su antecesor y se adapta perfectamente a largos viajes con mucho espacio interior, gran comodidad y numerosas ayudas a la conducción que facilitan recorrer muchos kilómetros, incluyendo control de crucero adaptativo y el seguimiento de carril activo que proporciona al Sorento una conducción autónoma de nivel 2.

Conclusión

Esta nueva generación del Kia Sorento no solamente da un paso al frente en lo que respecta a calidades y acabados sino que se sube al carro de la electrificación con una versión híbrida enchufable con una buena autonomía y sin apenas sacrificios en la capacidad del maletero, uno de los posibles lunares de estas versiones. Nos han gustado mucho las innovaciones introducidas por Kia que pronto veremos en otros modelos como el sistema que permite hacer desplazar el coche unos metros con el mando del mismo o el sistema de ángulo muerto mediante cámaras que muestran la imagen de los laterales en el cuadro de instrumentos.

Se trata de un SUV con ciertas capacidades para salir del asfalto, práctico en ciudad gracias a su motor eléctrico y excelente en carretera con un gran confort, buena insonorización y en el modelo que probamos un sistema de sonido de 12 altavoces de Bose que nos ha parecido excelente. No se trata de un coche con reacciones deportivas ni lo pretende pero fuera de esto uno de los SUV más versátiles, con impresión de gran calidad que hemos probado y con un precio bastante contenido para sus características.