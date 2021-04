Contratar una tarifa móvil barata, ¿en qué debes fijarte?

Contratar una tarifa móvil no es tan sencillo como puede parecer. Hace años la oferta era muy limitada, hubo tiempos en los que solo podías optar entre dos operadores y, aunque ya en aquellos tiempos había diferencias, comparar y elegir era cuestión de no más de cinco minutos. Y es que, además, no solo es que ahora haya mucha más oferta, es que también son muchas más las características a las que debes prestar atención, pues son las que, al final, marcarán la diferencia

Una tarifa móvil barata no debe ser, en ningún caso, sinónimo de un servicio limitado en prestaciones y características. Existe la creencia extendida de que la calidad y el precio tienen una relación directamente proporcional, pero esto no es así. Es cierto que las tarifas más elevadas pueden incluir funcionalidades y servicios premium, y eso es lo que marca la diferencia, pero una tarifa móvil barata solo es competitiva si se adecúa a las necesidades de los usuarios.

El problema es que, en bastantes ocasiones, nos encontramos enormes listados acompañados de #muchotexto que dificulta centrarse en lo importante, en lo que verdaderamente debes valorar a la hora de elegir una tarifa móvil. Para ayudarte en ese proceso, te contamos qué le debes exigir a un plan de precios para que tu tarifa no te limite.

Red 5G

El despliegue de 5G ya ha comenzado y, aunque a día de hoy su alcance todavía es muy limitado, no tardaremos demasiado tiempo en comprobar cómo los operadores van extendiendo su alcance. ¿Piensas que, a día de hoy, no tiene importancia que tu tarifa te ofrezca conectividad 5G cuando la necesites? Pues piénsalo mejor, porque es posible que en poco tiempo te arrepientas de no haberlo tenido en cuenta.

Sin límite de llamadas

Mirar fijamente el reloj cada vez que haces una llamada es un hábito del pasado y que debería quedar desterrado de nuestras vidas. Las tarifas que imponen un máximo de minutos al mes se traducen en llamadas que al final no haces… ¿y qué sentido tiene que tu tarifa móvil sea la razón para no hacer una llamada? Busca una tarifa móvil barata, pero que no ponga límites a tus necesidades de comunicación.

Que no te falten datos

Aunque tradicionalmente los teléfonos han servido para hablar, la revolución de los smartphones ha cambiado el paradigma, haciendo que nuestros móviles se conviertan en herramientas de trabajo, dispositivos de ocio, asistentes para el día a día.. y además, siguen siendo teléfonos. Un elemento clave para esto es la conectividad móvil, y tu tarifa no puede limitar tu vida con un plan de datos insuficiente para tus necesidades.

A este respecto debes prestar especial atención a varios puntos importantes:

No subestimes el uso que vas a hacer de los datos . Contratar una tarifa móvil barata sin poner en valor la cantidad de gigas mensuales que incluye puede significar que el día 10 ya estés buscando redes WiFi desesperadamente para conectarte, porque has agotado tu plan mensual.

. Contratar una tarifa móvil barata sin poner en valor la cantidad de gigas mensuales que incluye puede significar que el día 10 ya estés buscando redes WiFi desesperadamente para conectarte, porque has agotado tu plan mensual. Algunas tarifas, como las de Vodafone yu, te ofrecen datos ilimitados para determinados usos, como el acceso a los servicios de mensajería y redes sociales . De esta manera, aunque sea un usuario intensivo de las redes, no tendrás que preocuparte por el consumo de datos, ya que en este punto no hay límites Adicionalmente, también puedes encontrar ampliaciones que, por ejemplo, por unos poco euros más también te ofrecen datos ilimitados para acceder a servicios de vídeo online y streaming.

. De esta manera, aunque sea un usuario intensivo de las redes, no tendrás que preocuparte por el consumo de datos, ya que en este punto no hay límites Adicionalmente, también puedes encontrar ampliaciones que, por ejemplo, por unos poco euros más también te ofrecen datos ilimitados para acceder a servicios de vídeo online y streaming. ¿Qué sentido tiene que si no gastas algo hoy lo pierdas para siempre? Si un mes, por cualquier razón, no has gastado todos los datos de tu tarifa, ¿por qué debes perderlos? Al buscar una tarifa móvil barata deberías asegurarte de que los gigas sean acumulables.

Precio sin sorpresas, facturas sin sustos

¿Por qué, si se supone que mi tarifa era de 20 euros, me ha llegado un recibo de 47 euros? Para evitar esos sustos, es clave que tu operador te garantice que es el precio final (IVA incluido) de lo que has contratado, y que solo aquellos usos no recogidos en la misma y claramente identificados se traducirán en un coste mayor. Ten cuidado con algunas tarifas móviles baratas que, al final, terminan siendo más caras que las premium.

Que no te mareen con las tarifas

Algunos operadores tienen listados interminables de planes y tarifas, con tantísimas opciones que en muchos casos los usuarios terminan por dudar, y en algunos casos incluso por no recordar exactamente qué es lo que han contratado. Más de cinco planes ya empieza a resultar un número excesivo. Mejor una selección breve y afinada, como las cuatro tarifas (dos de contrato y dos de prepago) que ofrece Vodafone yu.

Nada de permanencias

Cuando contratas una tarifa con un operador, normalmente deseas que esa relación dure tanto como sea posible, pero en ocasiones, por muy diversas razones, es posible que desees o te veas en la necesidad de tener que cambiar. Por si se diera el caso, asegúrate de que tu tarifa móvil no pretenderá retenerte mediante un periodo de permanencia obligatorio. No dejes que una mala elección te impida disfrutar de tu libertad.

Que te ofrezca móviles en promoción

Lo que necesitas hoy de tu smartphone puede no tener nada que ver con lo que vayas a necesitar mañana. Así, no solo es importante elegir una tarifa móvil flexible, también es importante que tu operador te ayude, con ofertas y promociones, a cambiar de teléfono cuando lo necesites.

La tarifa móvil barata que elijas se debe adaptar a ti, no tú a ella, y con las características que te hemos descrito aquí, seguro que encontrarás la que más se ajusta a tus necesidades y con la que más satisfecho te sentirás desde el primer día y con el paso del tiempo.