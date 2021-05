DigitalFoundry ha publicado un extenso análisis técnico de Days Gone en PC, donde no solo han valorado el rendimiento y la calidad de la versión para compatibles, sino que además la han enfrentado a la de PS5, y el resultado no solo es realmente interesante, sino que además confirma todo lo que os contamos en su momento en este artículo, dedicado a repasar los cinco mitos más importantes de cara a montar un PC similar a PS5.

Antes de entrar en materia quiero recordaros que los requisitos de Days Gone en su versión para PC ya sugerían, de forma implícita, que iba a ser un título bastante asequible, y al final podemos confirmar que así ha sido. Este juego funciona bien incluso en una modesta GTX 970, y escala de maravilla en cualquier tarjeta gráfica de gama media, incluyendo las Radeon RX 5700 y RTX 2060.

En efecto, Days Gone ha sido portado al PC con gran maestría, la optimización es buena, y las mejoras de calidad gráfica son tan marcadas que esta versión luce mejor que la de PS5 y no, no necesitamos un hardware de gama alta para disfrutarla en todo su esplendor.

Days Gone: PS5 frente a PC, ¿qué configuración gráfica utiliza la consola de Sony?

La versión de PS5 recurre al reescalado para alcanzar el 4K, lo que significa que no renderiza de forma nativa en dicha resolución, y que parte de una base mucho más reducida, 1.920 x 2.160 píxeles, y reescala utilizando la técnica «checkerboard». Esto se deja notar en muchas escenas, y de hecho es fácil apreciar los fallos gráficos que se generan en ciertos elementos, como las sombras más cercanas, el cabello de los personajes y el pelaje de los animales. El sistema de reconstrucción utilizado deja constancia de que estamos ante resolución reescalada, y la diferencia frente al 4K nativo en PC es grande.

En cuanto a los ajustes gráficos, DigitalFoundry hace un recorrido muy extenso por los más importantes y llega a la conclusión de que Days Gone en PS5 utiliza la siguiente configuración en sus ajustes más importantes:

Iluminación : calidad alta, un peldaño por debajo del máximo en PC.

: calidad alta, un peldaño por debajo del máximo en PC. Texturas: calidad inferior al modo bajo de PC, de hecho hay errores que afectan a la calidad gráfica de algunos elementos, como la fuga de aceite de la moto, que luce terriblemente mal en PS5.

calidad inferior al modo bajo de PC, de hecho hay errores que afectan a la calidad gráfica de algunos elementos, como la fuga de aceite de la moto, que luce terriblemente mal en PS5. Iluminación volumétrica y nubes: calidad media, presenta algunos errores menores en la representación que no se aprecian en un PC con calidad alta.

calidad media, presenta algunos errores menores en la representación que no se aprecian en un PC con calidad alta. Distancia de visión: ajuste personalizado, con el equivalente a muy alto en distancias cercanas y algo inferior al modo alto en distancias lejanas.

ajuste personalizado, con el equivalente a muy alto en distancias cercanas y algo inferior al modo alto en distancias lejanas. Calidad de geometría : equivale al modo alto en PC.

: equivale al modo alto en PC. Sombras: también equivale al modo alto en PC.

Los tiempos de carga en PC también son mucho menores, lo que sugiere que Days Gone para PS5 no ha sido debidamente optimizado para aprovechar de verdad el SSD de la nueva consola de Sony, ¿pero cómo se comparan esos ajustes, y el rendimiento de la versión de PS5, con un PC actual?

Digital Foundry ha configurado Days Gone en un PC equipado con un Ryzen 5 3600, que tiene 6 núcleos y 12 hilos, y no 8 núcleos y 16 hilos como PS5, lo ha acompañado con una RTX 2060 de 6 GB, una tarjeta gráfica de gama media, y ha aplicado los ajustes gráficos más parecidos a la configuración que utiliza la versión de PS5, con la particularidad de que, en algunos casos, como la calidad de las texturas, que se ha configurado muy por encima.

El resultado es estupendo, ya que como podemos ver en el vídeo el rendimiento que presenta Days Gone con ese hardware, y esa configuración, queda por encima de la versión de PS5. En algunas zonas nos encontramos con valores de más de 80 FPS, y en general se mantienen de forma estable por encima de los 60 FPS casi de forma permanente, con caídas ocasionales limitadas a los momentos más intensos, como los combates con las hordas de engendros.

¿Te sorprende que una RTX 2060 pueda mover Days Gone mejor que una PS5? Pues no debería, al menos si eres uno de nuestros lectores habituales, puesto que ya habíamos hablado de este tema, y del «hype» y las falsas informaciones que giraban alrededor de la GPU de PS5, en ocasiones anteriores. También vimos que Control funcionaba mejor en dicha solución gráfica de NVIDIA.