Twitter Blue debuta en varios países

Twitter sigue pisando el acelerador en lo referido a la monetización, y la última prueba de ello la tenemos en el rápido despliegue de Twitter Blue. Y es que hace menos de tres semanas que empezamos a tener noticias de esta novedad en el servicio, y parece que la red social del pajarito ya ha empezado a desplegarla en varios países. En concreto según podemos leer en un tweet de Jon Erlichman, de momento los usuarios ya pueden contratar Twitter Blue en Australia y en Canadá,

En su debut en ambos países, el precio de Twitter Blue es de 2,99 dólares canadienses (unos 2,05 euros) en Canadá, y 4,49 dólares australianos (alrededor 2,83 euros al cambio). En cuanto a su siguiente paso, según afirma Erlichman será Estados Unidos en algún momento de este mismo año, y en ese mercado su precio mensual será de 2,99 dólares estadounidenses (2,47 euros al cambio actual). Así, podemos estimar que su precio en Europa no llegará a los tres euros. Espero, claro, que Twitter Blue no se apunte también a la falaz paridad euro dólar.

Lo más lógico (aunque la lógica no se cumple de manera demasiado habitual) es que cuando debute en Europa, Twitter Blue tenga un precio de 2,49 euros, lo que estaría un tanto en la media de los precios que conocemos hasta ahora. Sin embargo, cuanto más lo pienso, más temo que finalmente sea facturado por 2,99 euros mensuales. ¿Qué piensas tú que ocurrirá a este respecto? ¿Qué precio crees que tendrá el servicio premium de Twitter?

Con su lanzamiento, claro, finalmente hemos conocido las ventaja que ofrece, y las filtraciones no se equivocaban. Los usuarios de Twitter Blue podrán deshacer, durante unos segundos, el envío de un tweet. Si en alguna ocasión has sido consciente de un error en un mensaje nada más publicarlo, ya sabes que actualmente la única opción es borrar y volver a publicar. Con la posibilidad de revertir el envío, disponible en otros servicios como Gmail, te ahorrarás tener que dar esos pasos y podrás editar el mensaje para corregirlo.

New: Twitter launches subscription service in Canada & Australia. *U.S. version comes later this year for $2.99/month *Canada: $3.49/mo CAD *Australia: $4.49/mo AUD “Twitter Blue” includes: *undo tweet function (ie. edit) *improved bookmarking *priority for Twitter support pic.twitter.com/AhdyI10gIC — Jon Erlichman (@JonErlichman) June 3, 2021

La segunda ventaja de Twitter Blue consiste en mejoras relacionadas con el guardado de mensajes, una herramienta de marcadores que permitirá a los usuarios tener un buen registro de los tweets que quieren conservar al alcance de un click. Y de manera adicional, también contarán con prioridad en lo referido a soporte técnico por parte de Twitter.

No hay que ser muy sagaz para ver claro que Twitter Blue, al menos en su despliegue inicial, está fuertemente orientado a las cuentas profesionales, principalmente las de marcas y empresas, mucho más que al usuario medio de Twitter, que por norma general no tiene una especial necesidad de guardar marcadores de tweets, y al que tampoco le supone un gran problema publicar un mensaje durante unos segundos, antes de darse cuenta de que está mal y de eliminarlo. Por no hablar de la importancia de recibir un soporte técnico premium.

Para un particular, en mi opinión, Twitter Blue no es interesante. Tendría que ser mucho más barato para que las ventajas que ofrece compensaran un pago mensual. No obstante, todavía estamos en los primeros días de esta modalidad de suscripción, habrá que esperar unos meses para comprobar su evolución, y si en algún momento empieza a sumar funciones más interesantes para los usuarios particulares.