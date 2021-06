A tan sólo unos días de la celebración del E3 2021, los principales editores han comenzado ya a ultimar los últimos detalles y presentaciones especiales para el anuncio de sus próximos juegos. Sin embargo, más allá de los teasers realizados por las propias desarrolladoras, 2K Games acaba de ver filtrado su planing completo de juegos, con títulos de sus sagas principales como NBA 2K, Borderlands y Marvel.

Inicialmente, esta filtración apareció hace un par de días en Reddit de manos del usuario swine_flu_greg, por lo que pasó bastante desapercibida. Sin embargo, el último tuit del conocido reportero de Bloomberg Jason Schreier, afirmaba que todos estos detalles adelantados son reales, con el único matiz e incertidumbre de si todos serán presentados durante el E3 o si por el contrario 2K Games se guardará algún título para el resto del año.

Yes this 2K leak is real but I’m not sure all of it is going to be at E3. Can’t wait for Marvel XCOM though https://t.co/6TxZSk8hDa

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 3, 2021