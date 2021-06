Facebook trabaja en su primer reloj inteligente con cámara

Más allá del éxito de sus aplicaciones de software, con tres de las redes sociales más usadas en todo el mundo, Facebook lleva ya tiempo tanteando el mundo del hardware, no sólo con sus dispositivos de realidad virtual de Oculus, sino incluso con un primer intento fallido de crear su propio smartphone. No obstante, esta ambición todavía no se ha perdido, ya que la compañía estaría trabajando actualmente en el desarrollo de su primer reloj inteligente.

Y es que el interés de Facebook en este sector no resulta nuevo. Ya en 20219, la compañía trató de adquirir Fitbit, la cual finalmente acabó en manos de Google. Desde entonces, según explica una de las fuentes cercanas, el gigante de las redes sociales habría gastado aproximadamente mil millones de dólares para desarrollar la primera versión de su reloj inteligente, con cientos de personas trabajando en el proyecto. De hecho, anteriormente The Information ya adelantó que Facebook estaba construyendo un reloj inteligente con funciones de salud y mensajería.

Sin embargo, tal y como ha, descrito ahora los primeros rumores compartidos por The Verge, este smartwatch tendría un marco de acero inoxidable, con un formato de diseño único en el que se incorpora una pantalla con dos cámaras, pudiendo quitarse de la muñeca ser utilizado en la toma fotos y vídeos, con la posibilidad de sincronizarlos y compartirlos directamente en las aplicaciones de la compañía tales como la propia Facebook, Messenger, Instagram y Whatsapp.

Otro detalle que todavía quedaría por confirmar sería la presencia de una versión personalizada del sistema operativo Google, eso sí, optando por Android en lugar de Wear OS. Y es que Facebook parece estar buscando apoyarse en su conjunto de aplicaciones y asociaciones externas para crear una experiencia fácil y conocida para este reloj inteligente.

Por su parte, pese haber sido contactada través de sus portavoces, por el momento parece que Facebook se niega a comentar esta supuesta filtración, optando por tratar de mantener el silencio alrededor de su primer reloj inteligente.