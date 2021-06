Llega el fin de semana, y sé que muchos de vosotros aprovecharéis, como yo, para jugar a vuestros videojuegos favoritos. Puede que optéis por terminar cosas pendientes en esos juegos de larga duración que se nos hacen eternos, o que prefiráis empezar nuevas aventuras en otros títulos, pero al final lo importante se reduce a algo muy simple: pasar un buen rato.

En mi caso, suelo aprovechar para jugar sobre todo por las noches, ya que es cuando realmente tengo el tiempo necesario para desconectar y relajarme durante al menos una o dos horas seguidas, sin interrupciones. Lo malo es que, a esa hora, jugar a veces requiere de un poco de esfuerzo por mi parte, ya que suelo ir cansado y no tengo la misma concentración, ni las mismas ganas.

Esa realidad ha hecho que cada vez me gusten más los juegos que generan menos frustración, que te hacen «perder menos tiempo» con retos absurdos, y que ofrecen una experiencia desafiante pero razonable. También me he cansado de jugar a esos títulos que se eternizan con misiones secundarias sin sentido, que pecan de un enfoque tan repetitivo que resulta agotador, aunque con matices, ya que por ejemplo Days Gone me sigue teniendo muy «enganchado» en PC por su excelente factura técnica y su ambientación.

Este finde voy a jugar a Days Gone

Sigo avanzando en el modo historia de la versión para PC. Ya lo pude jugar en su momento en PS4, pero me gustó tanto que decidí comprarlo en Steam, y la verdad es que estoy muy contento. Esta versión es todo un deleite a nivel técnico, tanto por la calidad y la nitidez de las texturas como por los efectos de luces y sombras. En este sentido hay que destacar las interacciones realistas de la luz cuando la configuramos en calidad máxima, ya que genera un efecto que no está presente ni siquiera en la adaptación para PS5.

Puede que también aproveche un poco de tiempo para seguir consiguiendo oro y materiales en Guild Wars 2, porque estoy acumulando recursos para hacer mi segunda arma legendaria, pero voy muy poco a poco para no cansarme, ya sabéis lo pesado que puede llegar a ser someterse durante más de una hora a un «farmeo» intensivo». Otra cosa que me gusta hacer para terminar esos ratos en los que no me da tiempo a jugar «en serio» es entrar en Cyberpunk 2077 y dar una vuelta con calma por Night City, solo por contemplar las diferentes localizaciones de la ciudad. Gracias a esto me he llevado más de una sorpresa.

Ahora os toca a vosotros, ¿a qué vais a jugar este fin de semana y por qué? Los comentarios son vuestros, nos leemos.