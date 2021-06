E3 2021. Tras la gran cantidad de eventos suspendidos durante el año pasado, los grandes esfuerzos han logrado que vayamos recuperando gran parte del ocio, con la reapertura de algunos eventos de multitudinarios como los estadios. Sin embargo, con un problema de salud mundial todavía presente, el pasado mes de febrero la Entertainment Software Association, asociación al cargo de la feria de videojuegos E3, anunció el traslado completo de la celebración de este año al formato digital.

Pese a que esto reducirá en gran medida una parte de la experiencia de los usuarios y fans, las expectativas para este E3 2021 continúan siendo bastante altas, con la vuelta ya confirmada de algunas de las grandes desarrolladoras, y un fin de semana extendido en el que se esperan anuncios de juegos ya adelantados, títulos inéditos, e incluso algunas sorpresas importantes para el mercado de los videojuegos.

¿Cuándo es el E3 2021?

Manteniendo las fechas originales que se planteaban para el evento presencial, este año el E3 2021 dará comienzo el próximo sábado 12 de junio a las 19:00 horas de la península española, alargando su programación durante cuatro días hasta la madrugada del miércoles 16 de junio, con una entrega de premios y ceremonia de clausura que tendrá lugar a partir de las 1:45 (horario de la península española).

No obstante, hay algunas desarrolladoras que han fijado ya sus presentaciones independientes alrededor de la propia feria, comenzando desde hoy mismo.

¿Dónde es el E3 2021?

Como bien comentábamos antes, este año la feria se limitará a un formato íntegramente online, con el anuncio de la cancelación del espacio habitual en Los Angeles.

No obstante, esto permitirá una mayor libertad para el despliegue de recursos destinados a la realización de las presentaciones, así como para el seguimiento por parte de los fans. Y es que esta feria cuenta ya con una amplia experiencia a la hora de digitalizar sus contenidos, habiendo tenido ya durante años un acceso y coberturas de lo más completos.

Cómo asistir al E3 2021

Eliminando los movimientos de la celebración presencial, este año asistir al E3 2021 será más sencillo que nunca. Tan sólo tendremos que acceder a la web oficial del evento y pre-registrarnos para obtener el acceso gratuito al vídeo que será compartido en directo por la organización, el mismo día 12 de junio, en el que se irán recogiendo las diferentes conferencias y entrevistas de todos los participantes.

Aunque si sólo estamos interesados en la parte de los anuncios de juegos, también podremos seguir la feria a través de los canales y redes sociales oficiales de la misma:

¿Quién participa en el E3 2021?

Como en años anteriores, volveremos a ver una ligera segmentación entre aquellos que prefieren mantener el máximo protagonismo, con la celebración de sus propias conferencias en los días previos a la feria, y aquellos que participarán en la misma. Así pues, entre las primeras confirmaciones destacará la ya recurrente ausencia de Sony, quien podría llegar a obviar su presencia tras la reciente celebración del último State of Play centrado en Horizon Forbidden West.

También faltará Electronic Arts, que aunque si ha confirmado ya su evento EA Play, parece haber optado por desplazarlo hasta el próximo mes de julio para separarse por completo del marco de la feria. No obstante, este retraso se justifica con la presencia indirecta de sus juegos, con el anuncio ya confirmado del nuevo Battlefield, así como algunos adelantos en las conferencias de Microsoft o Nintendo.

Parte de los estudios de EA, otras de las grandes ausencias serán la de BioWare, sobre la cual se esperan novedades del nuevo Dragon Age, y la próxima entrega de la saga Mass Effect; y Codemasters, preparada ya para publicar algunos títulos anuales deportivos como F1 2021, el próximo mes de julio.

Updated #E32021 schedule secured. Take a look, mark your calendars, let’s have some fun. pic.twitter.com/EbWoTOuppX — E3 (@E3) June 8, 2021

Aunque eso no quita para que sigamos contando con la participación de otros como Nintendo, Microsoft, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Warner Bros., Devolver Digital, Koch Media o Gearbox, entre otros; además de la sorprendente vuelta de Ubisoft, que celebrará su Ubisoft Forward dentro del horario de la feria en lugar del anterior evento independiente.

Por último, también volveremos a contar con los espacios dedicados de la PC Gaming Show, dedicada en exclusiva los títulos de ordenador; así como las presentaciones de algunas compañías de software y hardware como Verizon, Intellivision, VENN o Razer. Destaca así la ausencia de la conferencia enteramente dedicada a los juegos de realidad virtual, aunque dada la presencia confirmada de Valve dentro de la PC Gaming Show, no se descarta algún posible anuncio relacionado con Valve Index.

A continuación detallamos los detalles y adelantos compartidos por algunas de ellas:

Ubisoft

Con pocos detalles pero bastantes títulos, este Ubisoft Forward hará un recorrido completo por los próximos lanzamientos de la compañía, haciendo especial foco en los recientemente adelantados Rainbow Six Quarantine, Far Cry 6, y Riders Republic, suamando además nuevos contenidos adicionales para Assassin’s Creed Valhalla y Rainbow Six Siege, además de en las obras audiovisuales Mythic Quest y Werewolves Within.

La conferencia de Ubisoft tendrá lugar el día 12 a las 21:00 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Xbox / Bethesda

En el caso de Microsoft, los temas de su presentación parecen bastante claros, habiendo compartido la propia compañía una imagen teaser en las que podemos discernir claramente la presencia de Halo Infinite, así como la ligeramente oculta referencia al teaser original de Starfield, por lo que parece casi seguro que estos serán dos de sus títulos principales.

No obstante, se esperan nuevos detalles de otros títulos adelantados como la nueva entrega de Fable, Forza Horizon 5, Perfect Dark, State of Decay 3, o Hellblade 2.

La conferencia de Xbox y Bethesda tendrá lugar el día 13 a las 19:00 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Square Enix

Square Enix ha prometido que presentará un nuevo juego desarrollado por Eidos Montreal, el estudio detrás de Shadow of the Tomb Raider y Deus Ex: Mankind Divided. No obstante, todo apunta a que este podría ser el rumoreado juego de Guardianes de la Galaxia, especialmente tras la colaboración de este estudio en el desarrollo de Marvel’s Avengers.

Por otra parte, se espera que los grandes anuncios se centren en la franquicia Final Fantasy. Aunque no se esperan noticias sobre Final Fantasy 7 Remake Part 2 ,dada la cercanía del lanzamiento de Final Fantasy 7 Remake Intergrade, este podría ser el escenario perfecto para adelantar nuevos detalles sobre alguno de los nuevos proyectos adelantados alrededor de este título.

Además, tras un año de larga espera, y la única adición de unos pocos contenidos en la web oficial del juego, sin duda todos los ojos están puestos en Final Fantasy XVI, para el cual podríamos ver no sólo nuevas imágenes, sino incluso una primera fecha de lanzamiento. Y es que ya pese a lo accidentado de la situación, el equipo de Creative Business Unit III ya adelantó que el título contaba con un desarrollo bastante adelantado y que llegaría «antes de lo que podríamos esperar«.

La conferencia de Square Enix tendrá lugar el día 13 a las 21:15 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

PC Gaming Show



El evento durará alrededor de 90 minutos y nuevamente será presentado por Sean “Day9” Plott, una persona que toda su carrera como transmisor, comentarista y jugador profesional ha estado vinculada a los juegos de ordenador. Según adelanta la propia PC Gamer, el programa contará con “tantos avances geniales como sea posible, un total de 39 videos nuevos, anuncios de juegos y entrevistas”.

Por otra parte, si las últimas declaraciones de Gabe Newel habían logrado revolucionar ya a los fans, el hecho de que la desarrolladora esté preparando un importante «anuncio sobre Steam« durante esta conferencia, ha terminado de hacer estallar todas las alarmas. Y es que pese al gran secretismo al que nos tiene acostumbrado esta compañía, todo apunta que se adelantarán nuevos detalles sobre SteamPal, el proyecto de consola portátil filtrado hace unas semanas.

Las conferencias PC Gaming Show comenzarán el día 13 a las 23:30 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Capcom

Join us for the Capcom showcase at #E32021 for news on our latest games lineup, including: 🗯 The Great Ace Attorney Chronicles

🥚 Monster Hunter Stories 2

🐉 Monster Hunter Rise

🏰 Resident Evil Village 📅 June 14 @ 2:30pm PDT pic.twitter.com/X1K882Ew8f — Capcom USA (@CapcomUSA_) June 8, 2021

Todavía más concreto que el adelanto de Microsoft, en este caso podemos encontrar un pequeño listado de los títulos protagonistas de esta conferencia, enumerando la aparición de al menos estos cuatro juegos: The Great Ace Attorney Chronicles , Monster Hunter Stores 2: Wings of Ruin , Monster Hunter Rise y Resident Evil Village, combinando así la llegada de nuevos títulos con la posible adición de contenidos adicionales al resto de sus juegos ya estrenados.

La conferencia de Capcom tendrá lugar el día 14 a las 23:30 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Nintendo

Si bien por el momento Nintendo no ha compartido ninguna información oficial, los rumores parecen bastante claros para su presentación. Y es que la apuesta más segura es que buena parte de la cita se dedique a promocionar los últimos juegos ya anunciados y fechados para su inminente lanzamiento, con Mario Golf: Super Rush para el mes de junio, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para julio, y No More Heroes 3 para agosto.

Aunque tampoco se descarta que, llevando la etiqueta de «Nintendo Direct», aprovechen la feria para anunciar alguna de las nuevas incorporaciones del plantel de Super Smash Bros. Ultimate, dado que todavía quedan por revelar los dos últimos luchadores de su Fighter Pass Vol. 2.

Por otra parte, también es costumbre que la compañía nipona aproveche esta feria para anunciar algún juego sorpresa, con tres grandes títulos en la mira de los fans: Bayonetta 3, Metroid Prime 4, y la secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Y es que de hecho este año se celebra el 35 aniversario de ambas sagas Metroid y The Legend of Zelda, por lo que no se descarta algún posible recopilatorio o remasterización de sus juegos clásicos.

La conferencia de Nintendo tendrá lugar el día 15 a las 18:00 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía: