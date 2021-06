Google prepara su propia versión del Find My de Apple

Con el anuncio de Find My Network, en el WWDC de 2020, Apple se adelantó a Google, Samsung y otras tecnológicas, y se apuntó un buen tanto, pues la idea de un servicio que nos ayude a encontrar nuestros dispositivos perdidos, y en el que se desarrolla una inmensa red formada por todos los dispositivos de Apple es, sin duda, una gran idea. Tanto que uno desearía poder llevar este sistema no solo a iPhones, iPads, MacBooks y Apple Watches, sino también a otros dispositivos y bienes de cualquier tipo.

Los de Cupertino no son tontos, fueron conscientes de ello desde el primer momento, y ya en el anuncio de junio del año pasado indicaron que sus planes pasaban por abrir el sistema a accesorios de terceros, al tiempo que, todavía secretamente, seguían trabajando en Airtag, sus etiquetas inteligentes de geoposicionamiento que, como ya te contamos en su momento, nos ofrecen varias vías para localizar aquellos objetos a los que las hayamos asociado.

De manera paralela, estuvimos esperando bastantes meses hasta que por fin, en abril de este año, Apple abrió Find My Network a terceros. Así, abril de este año, ha sido el mes de despegue de mucho de lo que los usuarios esperan de Find My Network, y lo extraño era que el resto de tecnológicas no hubieran dado una respuesta de la misma escala. Sin embargo, parece que Google sí que estaría trabajando en ello.

Eso es lo que podemos leer en XDA-Developers, que ha descompilado la versión 21.24.13 de Google Play Services, versión que se acaba de lanzar en el canal de pruebas (beta), y ha encontrado dos cadenas de lo más interesantes:

<string name=»mdm_find_device_network_description»>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name=»mdm_find_device_network_title»>Find My Device network</string>

Recodemos que Google Play Services es un elemento esencial de Android. Así es como lo define la propia compañía:

Google Play Services se usa para actualizar las aplicaciones de Google y las aplicaciones de Google Play.

Este componente proporciona funciones esenciales, como la autenticación de servicios de Google, la sincronización de contactos, acceso a la última configuración completa de la privacidad del usuario y servicios basados en la ubicación con menos consumo de energía y mayor calidad.

Google Play Services también mejora tu interacción con las aplicaciones. Acelera las búsquedas sin conexión, brinda mapas más explorables y mejora las experiencias de juego.

Es posible que las aplicaciones no funcionen si desinstalas Google Play Services.

Dicho de otra manera, aunque es posible no emplearlo (y hay bastantes usuarios que lo hacen), aún así la inmensa mayoría de usuarios de Android sí que lo mantienen en sus dispositivos. Algo de lo que Google es muy consciente, y que le permite desplegar una red global, al estilo de Find My Network de Apple, que en este caso se llamaría Find My Device y que se beneficiaría, en lo referido a su escala, de la abrumadora cuota de mercado que mantiene Android en la actualidad.

Así, de confirmarse los planes, Google podría crear un auténtico gigante en lo referido a las redes de posicionamiento y localización de dispositivos extraviados. Lo único que falta en la ecuación es que, o bien directamente Google, o bien algunas tecnológicas con la que llegue a acuerdos en este sentido, sean capaces de desarrollar unas etiquetas semejantes a las Airtag. En ese caso (y, bueno, sin entrar en el eterno debate sobre la privacidad), Google podría pisar el acelerador y hacer valer la presencia global de Android para adelantar a Apple.