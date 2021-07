EA ha confirmado que la versión de FIFA 22 para PC no será de nueva generación, un movimiento que, como habréis podido imaginar ha generado una enorme polémica, ya que significa que los usuarios de compatibles tendrán que «tragarse», sí o sí, la versión de dicho juego para la generación anterior de consolas, con todo lo que ello implica tanto en materia de limitaciones gráficas como tecnológicas y jugables.

En efecto, la versión de FIFA 22 que va a llegar a PC será una simple adaptación de la versión de PS4 y Xbox One. Por contra, la versión de PS5 y Xbox Series S-Series X será de nueva generación, y lo mismo ocurrirá con dicho juego si lo ejecutamos en Stadia. Bien, esto significa que FIFA 22 en su versión para PC carecerá de importantes mejoras gráficas, y de tecnologías tan importantes como HyperMotion, que, según la propia EA, permitió mejorar la captura de movimientos y las animaciones, haciendo que los jugadores luzcan mucho más reales en movimiento, tanto con balón como sin balón.

EA también ha confirmado que si compramos la versión de FIFA 22 para PS4 o Xbox One, no podremos actualizar de forma gratuita a la versión para la nueva generación. Esto nos deja limitados a dos opciones, pagar de nuevo por el juego si queremos volver a jugarlo en una consola de nueva generación, o comprar la edición «Ultimate» de FIFA 22, que tendrá un precio de 99,99 euros, y nos permitirá jugar tanto en la vieja como en la nueva generación.

¿Por qué ha limitado EA FIFA 22 a la versión old gen en PC?

Pues por un motivo muy sencillo, las ventas. Al final EA es una empresa que quiere vender, y cuanto más mejor, ya que de ello dependen no solo sus ingresos inmediatos, obtenidos con la venta del juego, sino también los ingresos posteriores obtenidos a través de los micropagos que realizan los propios usuarios.

Es muy simple, si lanzas FIFA 22 en su versión de nueva generación en PC, tienes que aumentar los requisitos mínimos y recomendados, y con ello estás dejando fuera a una cantidad considerable de jugadores de PC que no tendrían el hardware necesario para mover, de forma óptima, un FIFA 22 de nueva generación. Sí, al final EA ha preferido lanzar la versión old gen para llegar a una mayor cantidad de usuarios, no hay más. De hecho, los requisitos mínimos de FIFA 22 son los mismos que los requisitos de FIFA 20.

Como vemos, EA acumula un conjunto importante de malas decisiones con FIFA 22, y si miramos a la versión para Nintendo Switch nos encontramos con que el gigante estadounidense ha vuelto a meter la panta hasta el fondo. Dicha versión será una edición de legado, lo que significa que se trata de una versión con equipaciones, estadios y plantillas actualizadas que no introducirá ninguna novedad adicional frente a FIFA 21. Sí, es tremendo que EA vaya a vender esto como un juego «nuevo».

Qué puedo decir, personalmente llevo sin tocar un FIFA desde que jugué a la versión de 1998 en PC, y no siento el más mínimo interés por volver a jugar a dicha franquicia, así que este movimiento por parte de EA no me perjudica directamente. Con todo, me parece una falta de respeto flagrante no solo hacia los jugadores de PC, sino también hacia los jugadores de consola por esa imposibilidad de actualizar de forma gratuita a la versión para la nueva generación.

Antes de terminar, aprovecho para recordaros que Battlefield 2042 seguirá los pasos de FIFA 22, es decir, no sería posible actualizar de forma gratuita desde la versión de PS4 y Xbox One a la versión para PS5 y Xbox Series X-Series S, salvo que compremos la opción «Ultimate», que tendrá un precio de 119,99 euros, casi nada. No es casualidad, con este movimiento EA logra maximizar los ingresos que obtiene de dos de sus franquicias estrella, pero con ello perjudica seriamente a los jugadores.