BlackBerry prepara un programa de prueba para su regreso

BlackBerry lleva ya un tiempo preparando su regreso. Y es lo más normal del mundo, si tenemos en cuenta que otras marcas históricas, como Nokia y Motorola, tras haber desaparecido por completo y haber sido dadas por perdidas, han vuelto al mercado y, aunque se enfrentan a una enorme competencia, están sabiendo jugar sus cartas para mantener una digna posición en el mercado. No solo las grandes bandas de rock tienen derecho a sus revivals, si The Who pueden volver a los escenarios, también BlackBerry puede volver a los lineales de las tiendas de telefonía, y me alegro mucho de ambas cosas.

En cualquier caso, como comentaba, las noticias del retorno de BlackBerry no son nuevas, en realidad ya tuvo una primera vuelta al mercado a finales de 2016, curiosamente de la mano de TCL Communication Technology Holdings Ltd., responsable también del retorno de Alcatel. Sin embargo esta operación no salió bien, por lo que BlackBerry «murió» por segunda vez a principios del año pasado, en lo que sí que parecía su despedida definitiva.

No fue así, solo unos meses después, en agosto del año pasado, supimos que Onward Mobility y FIH Mobile Limited (filial de Foxconn) habían llegado a un acuerdo con BlackBerry para diseñar y comercializar smartphones con la histórica y prestigiosa marca. Una apuesta arriesgada, pero que si consigue recapitalizar el prestigio con el que contaba la marca en su momento, podría anotarse el éxito necesario para ganarse un sitio en un mercado tan competitivo.

El anuncio, como decía, se produjo en agosto del año pasado, y a principios de este año volvimos a tener noticias, si bien se mantenían en declaración de intenciones de volver pronto, apuntando inicialmente a los mercados europeo y norteamericano, y según los rumores el retorno se produciría con al menos dos smartphones. Ahora bien, esta información no venía directamente de los nuevos titulares de BlackBerry, sino de analistas de mercado. Por parte de la compañía, silencio radio.

Ahora, por fin, se ha producido un movimiento por parte de BlackBerry, aunque ya te adelanto que no es, ni remotamente, el que muchos habríamos imaginado. Y es que no hablamos de fechas ni de especificaciones, no. Lo que ha hecho la compañía es abrir una preinscripción para aquellos usuarios que, a priori, estén interesados. Una medida un tanto sorprendente, pues lo único que sabemos de momento es que contarán con teclado físico, que primarán la seguridad y la privacidad, y que contarán con conectividad 5G.

En el formulario, como puedes comprobar, tendrás que indicar tus datos personales y profesionales, el número de unidades que estarías interesado en adquirir y con qué operador tienes intención de emplearlo. A cambio de esta preinscripción, que no es un compromiso de compra, BlackBerry te informará sobre sus planes y, además, podrás hacer llegar tu feedback, que según afirman será tenido en cuenta de cara al diseño definitivo de sus terminales.

Parece que Onward Mobility y FIH Mobile Limited quieren medir muy bien los pasos que dan en este retorno de BlackBerry, y una primera muestra del interés que genera su retorno podría ser un buen termómetro. No obstante, si somos realistas, cuesta pensar que muchos usuarios, y especialmente empresas, que parece ser el mercado al que más aspira, vayan a involucrarse en un proyecto del que, de momento, sabemos tan poco.