El Exorcista volverá como trilogía con Ellen Burstyn

¿El Exorcista o El Resplandor? ¿Cúal de ambas consideras que es la película más aterradora de la historia del cine (con permiso de George A. Romero, claro está)? Ambas obras me resultan fascinantes, por lo que me cuesta un tanto escoger, pero de tener que hacerlo, y por las divergencias entre la novela de Stephen King y el guión de Kubrick, creo que me quedo con El Exorcista, que además llegó siete años antes, aportando sustanciales novedades al género. Por cierto, una nota anecdótica, Kubrick podría haber dirigido El Exorcista, pero no le pareció un proyecto interesante.

Tras un rodaje bastante complicado, la cinta fue estrenada en 1973 y se convirtió, desde su primer fin de semana, en un enorme éxito de taquilla, al punto de que hay quienes la consideran el primer gran blockbuster de la historia del cine, título por el que compite con La Guerra de las Galaxias (episodio 4) de 1977 y Tiburón, rodada por Steven Spielberg en 1975 y que, en puridad, es a la que más señalan como pistoletazo de salida de este tipo de películas.

En cualquier caso El Exorcista fue un enorme éxito y, bueno, ya sabemos lo que suelen decidir los ejecutivos de los estudios cuando una película es un éxito, ¿verdad? Efectivamente, dos años más tarde se estrenaba El Exorcista II: El Hereje, una película que no debes dejar de ver, especialmente si te gustan las obras que te hacen sentir vergüenza ajena y pensar que las casi dos horas que dura te habrían cundido más si las hubieras empleado para observar detenidamente el fondo de un frasco de pepinillos o el interior de una bolsa de patatas fritas.

Trece años después, ya en 1990, llegó El Exorcista III: Legión, el final de la trilogía (que en realidad nunca fue tal en su origen), que mejoraba un tanto lo hecho con la segunda parte, si bien todavía quedaba muy, muy lejos de la original de 1973. Y desde entonces hasta este momento se han producido más versiones, tanto cinematográficas como televisivas, intentando rascar al menos parte el éxito cosechado por la obra de William Friedkin, con un resultado, bueno, digamos que olvidable.

Aún así los estudios no cesan, y quienes vibramos con la original de 1973 deseamos una nueva adaptación / versión / reboot o lo que sea que esté a la altura. Y por fin, casi cinco décadas después, y sé que dentro de un tiempo me arrepentiré de haber dicho esto, hay un proyecto que apunta alto y que podría competir directamente con la original. Y es que vendría firmado por David Gordon Green, responsable de los nuevos títulos de Halloween, que parece tener una relación bastante cómoda con el género.

Y hoy sabemos por The New York Times, que se trata de un proyecto de Universal bastante ambicioso, pues no hablamos de un nuevo título basado en el universo de El Exorcista, sino de tres, con la positiva diferencia de que, en este caso, el proyecto sí que ha sido concebido como una trilogía desde su inicio. Esto, para empezar, ya nos da cierta tranquilidad, pues podemos esperar que la historia sea coherente entre las tres cintas, que es algo de lo que desgraciadamente adolece la trilogía original.

Otra excelente noticia es que en su reparto contará nada menos que con Ellen Burstyn volviendo a interpretar el papel de Chris MacNeil, la madre de Regan (Linda Blair) en la cinta original. En esta nueva EL Exorcista veremos también a Leslie Odom Jr. de Hamilton, que interpretará a un padre cuya hija ha sido poseída, y que en su desesperada búsqueda de ayuda consigue llegar hasta MacNeil, que ya pasó por esa horrible experiencia hace décadas.

No hay noticia, al menos de momento, de Linda Blair, aunque fuera en una aparición esporádica, para poder volver a ver a Regan. El resto de personajes principales, de aparecer, tendrían que ser encarnados por otros actores, pues Lee J. Cobb (el teniente Kinderman) falleció poco después del estreno, en 1976, Jason Miller (el padre Karras) falleció en 2001 y Max von Sydow (el padre Merrin), ya nonagenario, nos dejó el año pasado.

La mala noticia es que todavía tendremos que esperar para volver a pasar miedo con El Exorcista, pues el estreno de este nuevo título está previsto para el 13 de octubre de 2023, casi 50 años después de la original, que debutó el 26 de diciembre de 1973. Quizá, para ir haciendo boca, sea buen momento para volver a ver la clásica y comprobar que, por increíble que parezca, sigue siendo aterradora. Y mantener esa capacidad tantos años después, y con lo que ha evolucionado el lenguaje audiovisual es, sin ningún género de dudas, un enorme mérito.

Imágenes: Universal