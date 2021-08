Sí, has leído bien, si ayer se filtraban las especificaciones del Galaxy Z Fold 3. hoy tenemos las del Samsung Galaxy Z Flip 3, que será presentado el próximo miércoles en el Unpacked en el que, además, finalmente podremos ver en qué han estado trabajando Google y Samsung en los últimos tiempos, materializado en el primer smartwatch con One UI Watch, la combinación del nuevo Wear de Google con la capa de personalización propia de Samsung.

Sin embargo, y como ya viene siendo habitual estos últimos años, días antes de una presentación se aceleran las filtraciones, restando un cierto interés a los eventos oficiales. Y es que antes asistíamos a los mismos para conocer las novedades, y ahora lo hacemos para confirmar que lo que ya esperábamos es, efectivamente, cierto. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, solo que se me hace un poco extraño, en verdad.

Pero bueno, veamos qué es lo que nos encontraremos el miércoles en el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3, según nos cuenta WinFuture.

Samsung Galaxy Z Flip 3: Especificaciones técnicas

Pantalla 6,7 pulgadas plegable (1.080 x 2.640 píxeles) Dynamic AMOLED 2X a 120 hercios con Gorilla Glass + 1,9 pulgadas (260 x 512 píxeles). Procesador Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, Octa-Core: Kryo 680 1x 2,84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz) Memoria 8 gigabytes de RAM LPDDR5 Almacenamiento 128 o 256 gigabytes de almacenamiento UFS 3.1 Cámara frontal 10 megapíxeles (f/2.4) Cámara trasera Configuración dual: Gran angular de 12 megapíxeles (f/1.8) con OIS

Ultra gran angular de 12 megapíxeles (f/2.2) Conectividad 5G, 4G, Bluetooth 5.0, WiFi AC, NFC, USB tipo-C Batería 3,300 miliamperios con carga rápida y carga inalámbrica Sistema operativo Android 11 personalizado con la capa OneUI 3.1 Dimensiones 166 x 72,2 x 6,9 milímetros (abierto) Peso 183 gramos

Lo más llamativo del Samsung Galaxy Z Flip 3 es, no cabe duda, su pantalla. Es más, casi podemos decir que es el único factor que lo hace destacar en una gama alta que cada día crece tanto en volumen como en variedad de oferta. Ahora bien, ¿es su particular pantalla suficiente para hacerlo destacar? Personalmente pienso que sí, que las pantallas plegables apuntan a un futuro de lo más atractivo, y que cualquier paso a este respecto resulta de lo más interesante.

En cuanto a sus propiedades, con el Galaxy Z Flip 3 abierto nos encontramos con una pantalla de 6,7 pulgadas Dynamic AMOLED X2 con una resolución de 1.080 x 2.640 píxeles en una proporción de aspecto 4,1:10, es decir, tremendamente panorámica. Puede alcanzar los 120 hercios y, para su protección, cuenta con Gorilla Glass Victus. Cuenta también con una pantalla secundaria de 1,9 pulgadas con una resolución de 260 x 512 píxeles para cuando el teléfono está plegado.

Es bastante probable que, en este punto, te estés preguntando por la resistencia de la pantalla del Galaxy Z Flip 3, es decir, ¿será capaz de aguantar ser plegada habitualmente? A este respecto, se afirma que Samsung ha sido capaz de mejorar el sistema de bisagra y el plegado de la pantalla, que sería capaz de proporcionar 200.000 usos. Esto, contando con abrir y cerrar el teléfono unas 100 veces al día, nos garantizaría su fiabilidad durante cerca de cinco años y medio. Además, como protección adicional, cuenta con clasificación IPX8.

En su interior encontramos un SoC Snapdragon 888, todavía el integrado tope de gama de Qualcomm hasta que lleguen los primeros smartphones equipados con el Snapdragon 888 Plus 5G. Se apoya en 8 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y encontraremos versiones con 128 o 256 gigabytes de almacenamiento UFS 3.1. Un aspecto importante, eso sí, es que el Samsung Galaxy Z Flip 3 no contará con la posibilidad de ampliar su capacidad con una tarjeta de memoria, una limitación que parece que comparte con el Fold 3.

En lo referido a su conectividad, como ya habrás deducido al ver el SoC que equipa habrás dado por sentado que el Galaxy Z Flip 3 es 5G y, efectivamente, cuenta con conectividad de este tipo, a la que hay que sumar soporte para redes LTE (4G), Bluetooth 5.0, WiFi AC y NFC, que se complementan con un puerto USB de tipo C tanto para transferencia de datos como para carga.

Las cámaras del Samsung Galaxy Z Flip 3 no son, eso sí, su mayor virtud. En la principal encontraremos dos sensores, un gran angular de 12 megapíxeles (f/1.8) con OIS y un ultra gran angular de 12 megapíxeles (f/2.2). Y en lo referido a la frontal, un único elemento de 10 megapíxeles (f/2.4). Hay que entender, no obstante, que debido a su tamaño no cabía esperar una cámara de mayor tamaño y con más elementos. Personalmente, lo encuentro proporcionado.

Todo este conjunto se alimenta con una batería de 3.300 miliamperios que contará con funciones de carga rápida y de carga inalámbrica, si bien de momento desconocemos las velocidades de las mismas.

Es indiscutible que el Galaxy Z Flip 3 es un smartphone de lo más llamativo. La apuesta de Samsung por los teléfonos con pantallas plegables es evidente, y si comparamos las «tripas» del Fold 3 con las del Flip 3, vemos que en ambos casos el fabricante coreano ha querido ir por todo lo alto. Algo más sencillo en el Fold por cuestiones de tamaño, pero que también parece haber resuelto bastante bien en el pequeño pero potente Flip 3. En resumen, es un teléfono que, sin duda, apetece mucho poder probar.

Todavía no hay datos sobre la fecha de llegada al mercado del Samsung Galaxy Z Flip 3, si bien sí que se especula con que su precio partirá de los 1.099 euros.

Imágenes: WinFuture