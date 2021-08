Epic Games Store permitirá la autopublicación

Hay pocas cosas que generen tantas dudas como el futuro de Epic Games Store, la tienda de juegos (y desde hace unos meses también de aplicaciones, aunque de momento la oferta a este respecto es de lo más limitada) que la mayoría de los usuarios asocian indisolublemente con juegos gratis, y que no será rentable hasta 2027. Cuesta ver la oportunidad de negocio, pero aún así parece claro que sus responsables confían en ello, y siguen invirtiendo grandes cantidades de dinero para sostenerla.

Aunque los juegos gratuitos han logrado que la tienda de Epic Games tenga mucha popularidad, este sistema no parece haber mejorado sus ingresos, razón por la que sus responsables han optado por diversas vías para lograr monetizar esa gran cantidad de usuarios con la que cuentan en la actualidad. Y el principal punto al respecto lo encontramos, claro, con los exclusivos, lo que le ha permitido hacerse con títulos como Kingdom Hearts.

Esto, sin embargo, no parece ser suficiente, así que el siguiente paso en este sentido es ampliar el catálogo. La oferta de Epic Games Store es variada, pero todavía queda muy por detrás de la de Steam, su principal rival, así que todo lo que permita que lleguen más títulos a su tienda es, sin duda, una buena noticia para ellos.

Y eso explica que, según podemos leer en su propia página web, Epic Games acaba de abrir una beta, de momento cerrada, para que los creadores puedan autopublicar sus juegos en la tienda. En la actualidad, el equipo técnico de la plataforma se encarga de este proceso, lo que en un momento de bastante afluencia de títulos puede retrasar considerablemente su publicación. De este modo, el creador se encargaría de todos los pasos, y aceleraría sustancialmente el proceso.

Según podemos leer en la web, los planes de Epic Games pasan por probar las herramientas de autopublicación de juegos y aplicaciones (sí, también tendrán cabida en este nuevo sistema) y, en base al feedback recibido por sus primeros usuarios, hacer los ajustes necesarios antes de la apertura de este sistema para todos aquellos desarrolladores que deseen emplearlo, subiendo y gestionando ellos mismos todo lo relacionado con la presencia de sus juegos o aplicaciones en la tienda de Epic.

Esto es, en principio, bastante positivo para aquellos desarrolladores que quieren poder gestionar ellos mismos su presencia en Epic Games. No obstante, la compañía tendrá que extremar los cuidados para evitar que se cuele contenido que no respete las normas establecidas por la tienda. Algo que, tristemente, ya hemos visto en algunas ocasiones en Steam (recordemos, por ejemplo, el vergonzante caso de Kill the Faggot).