Corsair HS70 Bluetooth, análisis: sin límites

El pasado tres de noviembre tuvo lugar la presentación de los Corsair HS70 Bluetooth, unos auriculares para gaming muy particulares, ya que están diseñados para trabajar, de forma simultánea, con una conexión inalámbrica y otra cableada. Esto los convierte en una solución muy interesante, ya que nos permiten interactuar con diferentes aplicaciones mientras disfrutamos de nuestros juegos favoritos.

¿Te has perdido? Pues no te preocupes, que la idea es muy sencilla. Los disponen de conectividad Bluetooth y cuentan, además, con una interfaz cableada que permite utilizarlos tanto a través de un conector jack de 3,5 mm como mediante un conector USB. Esto nos da la posibilidad de establecer una conexión doble, como hemos dicho. Así, por ejemplo, podríamos conectarnos a nuestro smartphone vía Bluetooth y a una consola a través del jack de 3,5 mm, o a un PC a través del conector USB.

Estoy seguro de que ese sencillo ejemplo te habrá permitido entender todo el potencial que tiene esa doble conexión. Si te conectas a tu smartphone mediante Bluetooth puedes escuchar música, responder llamadas telefónicas o utilizar aplicaciones para hablar con tus amigos mientras que recibes, a través de la conexión cableada, el sonido del juego. Interesante, ¿verdad?

Como os anticipamos en su momento, gracias a Corsair España hemos recibido una unidad del Corsair HS70 Bluetooth para su análisis, y hoy, tras varios días de pruebas, por fin estamos listos para compartir con vosotros nuestras impresiones. Ponte cómodo, que hay muchas cosas que leer.

Corsair HS70 Bluetooth: primer vistazo

Nada más sacar los Corsair HS70 Bluetooth he tenido una clara sensación de «déjà vu», y es totalmente comprensible ya que, como os comenté cuando se produjo su anuncio oficial, estos auriculares parten de la misma base, en términos de diseño, que hemos visto en otros modelos como los Corsair HS60 Haptic o los HS75 XB Wireless Gaming. También mantienen el mismo nivel en lo que respecta a la calidad de construcción, y esto es, como veremos, muy positivo.

En la caja nos encontramos, junto a los auriculares, un cable con conector USB Type-A, un cable con conector jack de 3,5 mm y un micrófono extraíble, además de una boquilla de gomaespuma que actúa como filtro para reducir el impacto de las consonantes oclusivas, también conocidas como explosivas. Esto quiere decir que podemos poner y quitar el micrófono con total comodidad si no lo vamos a utilizar, y este presenta, además, una terminación totalmente flexible que nos permite ajustarlo en cualquier dirección sin esfuerzo.

Los Corsair HS70 Bluetooth están terminados en un elegante color negro mate con matices de negro brillante y detalles en colores blanco y amarillo, lo que les confiere un toque elegante y les permite encajar sin problemas en cualquier escritorio, y con cualquier estilo. Como cabía esperar, son de tipo circumaural, lo que quiere decir que cubren toda la oreja y que nos aíslan del exterior.

Personalmente, este tipo de auriculares son mis preferidos, ya que ese efecto de aislamiento nos ayuda a sumergirnos por completo en nuestros juegos favoritos, aunque al mismo tiempo supone un reto importante en términos de ergonomía, algo que los Corsair HS70 Bluetooth han logrado superar sin ningún tipo de problema.

El «esqueleto» de los Corsair HS70 Bluetooth está fabricado en aluminio, un material muy resistente y muy ligero que reduce de forma considerable el peso de estos auriculares sin comprometer su fiabilidad ni su vida útil. Las orejeras, por contra, están fabricadas en plástico ABS de alta calidad, y en los acolchados nos encontramos con una combinación de espuma viscoelástica y piel sintética.

Los Corsair HS70 Bluetooth repiten ese tacto suave y «blandito» único que tienen las series de auriculares HS60 y superiores de Corsair. Solo con tocarlos queda claro que van a ser muy cómodos, y entran ganas de ponérselos de inmediato. No esperé, me los puse incluso antes de llegar a conectarlos, y volví a tener otro «déjà vu» que, de nuevo, fue para bien. No hay duda, los Corsair HS70 Bluetooth son comodísimos, consiguen un ajuste perfecto y te acabas olvidando de que los llevas puestos, incluso aunque utilices gafas.

Tenemos botones en ambas orejeras, aunque la inmensa mayoría están presentes en el lado izquierdo. Con ellos podemos regular el volumen, silenciar el micrófono y también podemos activar el Bluetooth para iniciar el proceso de vinculación. Como ya os hemos dicho al principio de este análisis, podemos mantener dos conexiones simultáneas con los Corsair HS70 Bluetooth, una a través de cable (USB o jack de 3,5 mm) y otra inalámbrica mediante Bluetooth.

Gracias a las diferentes opciones de conectividad que ofrecen, los Corsair HS70 Bluetooth logran una compatibilidad casi absoluta. El jack de 3,5 mm sigue siendo uno de los estándares más utilizados en multitud de dispositivos, y el USB Type-A es universal y se encuentra presente en casi cualquier ordenador actual. Si a esto unimos el Bluetooth la conclusión es clara, estos auriculares funcionan con casi cualquier dispositivo actual, y sin tener que entrar en complicadas configuraciones.

Tras esta detallada descripción a modo de «primer contacto» estamos listos para entrar a ver las características clave de los Corsair HS70 Bluetooth, y justo después pasaremos a contaros nuestra experiencia.

Corsair HS70 Bluetooth: especificaciones y precio

Diadema construida en aluminio, acolchados de espuma viscoelástica y piel sintética de tacto suave.

Conectividad Bluetooth, jack de 3,5 mm y USB. Podemos establecer dos conexiones a la vez (una inalámbrica y otra cableada).

Compatible con Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One, y Xbox Series X/Series S a través del conector jack de 3,5 mm.

Compatible con PC y Mac a través de, y virtualmente con cualquier dispositivo con conector jack de 3,5 mm y/o Bluetooth. Sonido 7.1 virtual de alta calidad (24 bits / 96 KHz) en PC con el conector USB.

Combinan el sonido proveniente de una conexión por cable con el sonido de una conexión Bluetooth.

Transductores de neodimio de 50 mm personalizados para conseguir un sonido de primer nivel.

Micrófono extraíble unidireccional con cancelación de ruido y certificación Discord.

Compatible con Windows Sonic (sonido envolvente de 360 grados).

Hasta 30 horas de autonomía por cada carga de batería.

Compatible con el software iCUE en PC y Mac (a través del conector USB).

Controles integrados en el auricular para ajustar el sonido y el micrófono.

Frecuencia de respuesta de los auriculares: 20Hz – 20 kHz.

Sensibilidad de los auriculares: 109dB (+/-3dB).ç

Impedancia: 32k ohmios @ 1 kHz.

Alcance de la conexión inalámbrica: hasta 10 metros.

Impedancia del micrófono: 2k ohmios.

Frecuencia de respuesta del micrófono: de 100Hz a 10kHz.

Sensibilidad del micrófono: -40dB (+/-3dB).

Medidas: 161 mm x 99 mm x 207 mm.

Peso: 352 gramos.

Precio: 109,99 euros.

Corsair HS70 Bluetooth: nuestra experiencia

Los Corsair HS70 Bluetooth son cómodos, muy cómodos. En general todos los modelos de las series Corsair HS60 y HS70 lo son, ya que mantienen, como hemos dicho, una ergonomía excelente. La diadema ejerce la presión justa para mantener los auriculares en su sitio, pero sin generar molestias en ningún momento. He llegado a utilizarlos durante cuatro horas seguidas con las gafas puestas en todo momento, y la experiencia ha sido perfecta.

Tengo claro que, de entre todos los tipos de auriculares que he probado durante los últimos años, los modelos que forman parte de las series HS60 y HS70 de Corsair son los que más cómodos me resultan. Más allá de la comodidad, quiero destacar también su calidad de construcción, fundamental para asegurar una larga vida útil. Los Corsair HS70 Bluetooth tienen una diadema de aluminio y combinan plástico ABS con espuma viscoelástica y piel sintética, materiales de primera que nos dejan una terminación «premium» totalmente acorde con su precio de venta.

Para empezar a utilizar los Corsair HS70 Bluetooth no tenemos que hacer nada especial. Si decidimos utilizarlos solo por cable basta con conectar el jack de 3,5 mm o el USB al dispositivo y listo, empezarán a funcionar de manera totalmente automática. En caso de que vayamos a conectarlos a un PC o a un Mac, es importante descargar el software iCUE, ya que nos permitirá sacarles el máximo partido.

La herramienta iCUE es totalmente gratuita, muy ligera (apenas consume, de media, un 2% de CPU) y se integra sin problemas con ambos sistemas operativos. A través de ella podremos controlar aspectos tan importantes como el sonido posicional, el volumen y la autopercepción del micrófono y la ecualización del sonido. Tendremos a nuestra disposición varios ecualizadores preconfigurados por defecto, pero podremos personalizar todos los que queramos y alternar entre ellos fácilmente.

He probado los Corsair HS70 Bluetooth en múltiples dispositivos para valorar a fondo su potencial, y la verdad es que me han dejado un buen sabor de boca. A continuación os dejo una lista de todos ellos:

Smartphone Realme 5 Pro basado en Android: jack de 3,5 mm y Bluetooth.

iPhone 8 Plus: Bluetooth.

PC con Windows 10: USB Type-A y jack de 3,5 mm.

PS4 Slim: jack de 3,5 mm.

Reproductor MP3 portátil de pequeño tamaño: jack de 3,5 mm.

Nintendo Switch: jack de 3,5 mm.

Los Corsair HS70 Bluetooth han funcionado a la perfección en todos esos dispositivos. El jack de 3,5 mm ofrece una experiencia totalmente «plug and play», es decir, conectar y listo. Con el conector USB Type-A ocurre exactamente lo mismo, y la vinculación a través de Bluetooth también se lleva a cabo sin esfuerzo en unos segundos. Todo esto es muy importante, ya que estamos ante unos auriculares que tienen, como uno de sus principales valores, ese enfoque multidispositivo y esa compatibilidad casi universal.

Al mantener dos conexiones simultáneas la experiencia de uso es muy buena. No he apreciado retrasos en el sonido con la conexión bajo Bluetooth, y la integración de esta con la conexión cableada, tanto a través del USB como del jack de 3,5 mm. Podemos estar hablando con nuestros amigos a través de una aplicación en nuestro smartphone, por ejemplo, y disfrutar al mismo tiempo de nuestro juego favorito sin ningún problema.

Para valorar el sonido he combinado pruebas con juegos y con mis canciones favoritas. Entre los juegos que he utilizado se encuentran Resident Evil 2 Remake, al que he vuelto para repetir los modos extra (Hunk, Kendo y Soldado Olvidado, principalmente); Destiny 2: Más Allá de la Luz, del que pronto publicaré un análisis; Streets of Rage 4, que tiene una banda sonora y unos efectos de sonido fantásticos; y DOOM Eternal, que cuenta con una banda sonora contundente que resulta ideal para medir el potencial de cualquier par de auriculares.

La calidad del sonido es realmente buena, tanto por la nitidez que presenta como por la contundencia con la que suenan los medios y los graves. El sonido posicional, que podemos activar a través de iCUE, marca una diferencia importante y mejora la experiencia en juegos y en contenidos multimedia con un buen bitrate. Es lo que ya os he comentado en otras ocasiones, y es que cuando reproducimos contenidos multimedia con una baja tasa de bits y activamos configuraciones diseñadas para mejorar o potenciar la calidad de estos el resultado no siempre es bueno, debido a que la base de la que partimos es muy pobre.

En aquellos casos en los que vayamos a reproducir contenidos desde plataformas como Youtube donde la calidad de partida sea muy baja es mejor optar por el modo estéreo con sonido posicional desactivado. Obvia decir que esto no es culpa de los Corsair HS70 Bluetooth, sino del contenido que estamos reproduciendo, que no tiene el mínimo de calidad «deseable».

Mención especial merece el botón dedicado al apagado, encendido y emparejamiento del modo Bluetooth, ya que también podemos utilizarlo para controlar la reproducción de la música y para contestar llamadas. Los comandos son simples y muy intuitivos, con un toque paramos o reactivamos la reproducción, con dos toques avanzamos a la siguiente canción, y con tres toques volvemos a la canción anterior. Contestar y colgar llamadas es igual de simple, basta con un toque a dicho botón.

Por lo que respecta al micrófono, su desempeño ha estado al nivel que esperaba. La calidad de voz que consigue es muy buena, reduce significativamente el ruido ambiental y minimiza el impacto de la respiración y de las consonantes explosivas, lo que se traduce en una comunicación limpia y nítida. Su integración como un elemento extraíble es todo un acierto, ya que nos permite quitarlo cuando no vamos a utilizarlo.

Notas finales: tú pones el límite

A la hora de elegir unos auriculares para gaming la comodidad y la calidad de construcción deben ser dos de nuestras prioridades, ya que determinarán nuestra experiencia de uso y también la vida útil del producto. De nada sirve comprar unos auriculares con una excelente calidad de sonido si al poco de llevarlos puestos nos van a producir molestias, o si se van a estropear rápidamente. En este sentido, los Corsair HS70 Bluetooth rayan a un gran nivel, y dejan el listón muy alto.

Los Corsair HS70 Bluetooth combinan un diseño elegante, sobrio y atractivo con una alta calidad de construcción y una ergonomía prácticamente perfecta. Son ligeros pero resistentes, y la combinación de espuma viscoelástica con piel sintética de tacto suave hace que nos olvidemos por completo de que los llevamos puestos, incluso tras varias horas de uso, y aunque llevemos gafas.

Como dije anteriormente, estos auriculares son una delicia al tacto, ofrecen una comodidad total y tienen una calidad de construcción soberbia, lo que implica una larga vida útil. El sonido está a la altura del conjunto en todas sus conexiones, aunque el mejor resultado posible lo obtendremos al conectarnos a un PC o Mac a través del puerto USB y activar el sonido posicional vía iCUE.

En cuanto a compatibilidad y soporte, los Corsair HS70 Bluetooth cumplen con todo lo que prometen, son capaces de mantener una conexión doble con total fluidez y sin el más mínimo problema, tienen una compatibilidad prácticamente universal y son muy fáciles de utilizar. ¿Quieres conectar una consola? Pues adelante. También puedes conectar un PC, un smartphone o una tablet, o cualquier otro dispositivo que se te ocurra. Tú pones el límite.

No tengo ninguna duda, los Corsair HS70 Bluetooth son, por calidad, prestaciones y versatilidad, de los mejores auriculares que encontrarás en su rango de precios. Una buena compra.