La segunda beta cerrada de Elyon para PC comienza justo hoy, y se extenderá hasta el 23 de agosto. Para celebrarlo hemos conseguido 200 claves para vosotros, nuestros queridos lectores, que podréis conseguir al instante, y de forma totalmente gratuita, a través de este enlace. No tenéis que hacer nada especial, basta con que introduzcáis una dirección de correo electrónico para recibir la clave y listo, podréis empezar a disfrutar de esa segunda beta cerrada de Elyon. Daos prisa, antes de que se agoten.

Estoy convencido de que muchos de nuestros lectores ya sabrán de qué va Elyon. Se trata de un juego de rol de acción de tipo mundo abierto con un enfoque multijugador masivo que ofrece una excelente factura técnica. Podremos elegir entre varias razas y clases, y tendremos a nuestro alcance un mundo enorme que explorar, solos o acompañados.

A título personal, debo decir que este tipo de juegos siempre me han gustado, y mucho, aunque por desgracia no tengo, a día de hoy, todo el tiempo libre que me gustaría para poder disfrutarlos de verdad.

El lanzamiento de Elyon tendrá lugar el 29 de septiembre, pero ya podemos precomprarlo a través de Steam por 29,99 euros. Para poder jugarlo en condiciones aceptables, debemos cumplir unos requisitos que, la verdad, son más que aceptables teniendo en cuenta su apartado técnico, aunque lo ideal para disfrutar de una experiencia óptima es alcanzar los requisitos recomendados. Si te gustó Black Desert Online tenlo claro, no deberías perderte Elyon.

Requisitos mínimos de Elyon

Windows 8.1 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3 con dos núcleos y cuatro hilos.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 760 o Radeon R9 280.

DirectX en su versión 11.

50 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Con esta configuración deberíamos poder jugarlo en 1080p y calidad baja manteniendo una fluidez aceptable. No se indica la equivalencia de AMD a nivel de CPU, pero os confirmo que sería un FX 4100.

Por lo que respecta a la GPU, la Radeon R9 280 es un poco más potente que la GTX 760 (alrededor de un 10% de media). En GPUs actuales, sus equivalencias más cercanas son las GTX 1050 y RX 560, aunque estas últimas rinden mejor.

Requisitos recomendados de Elyon

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 con cuatro núcleos y cuatro hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX 580.

DirectX en su versión 11.

50 GB de espacio libre.

Conexión a Internet de banda ancha.

Con los requisitos recomendados el juego debería funcionar de forma fluida en 1080p y calidad alta o muy alta. El equivalente de AMD más cercano sería un FX 8300, que tiene cuatro módulos completos, aunque puede manejar ocho operaciones de enteros en vez de cuatro.

En cuanto a la GPU, tenemos otro error en la equivalencia, ya que la RX 580 es más potente que la GTX 970. Lo correcto sería una RX 570 de 4 GB, y en el caso de gráficas actuales de NVIDIA su equivalente más cercano es la GTX 1060 de 3 GB, aunque esta última rinde un poco peor en juegos que tienen una alta dependencia de la memoria gráfica, debido a su menor cantidad de VRAM.