Los cambios implementados en Windows 11 para la selección de las aplicaciones que por defecto abren cada tipo de archivo van a dar que hablar. Y en concreto la selección del navegador web del que te hablábamos ayer.

Por ponerte en situación de la gestión de Windows en este tema, recordad que cada vez que instalas una aplicación que pueda abrir un tipo de archivo determinado, tanto la extensión del archivo como el software quedan registrados. Es perfectamente posible tener múltiples aplicaciones que puedan abrir el mismo tipo de archivo o iniciar una aplicación y luego cargar un archivo compatible en ella. O puedes hacer clic con el botón derecho en un archivo para abrir su menú contextual y elegir una de las aplicaciones que sean capaces de ejecutarla.

Para facilitar la usabilidad en la repetición de los mismos tipos de archivos, el sistema operativo cuenta con una función que permite asociar una aplicación predeterminada. Y es muy útil. Microsoft asocia por defecto todas sus aplicaciones y es el usuario el que tiene que cambiarlas a medida que va instalado software alternativo.

Windows 11, ¿Otra guerra de navegadores?

En Windows 8.1 y versiones anteriores, cuando instalabas un navegador web alternativo a Internet Explorer, el software se ofrecía para que lo establecieras como predeterminado y si así lo decidías, eso era todo lo que tenías hacer.

En Windows 10, los programas no pueden convertirse en predeterminados automáticamente, incluidos los navegadores, pero sigue siendo sencillo la selección en un menú presente en la herramienta de Configuración. Aunque Microsoft insiste en que pruebes y uses Edge, el cambio es fácil y abarca a las extensiones propias de un navegador.

En Windows 11 llegan cambios. Sutiles, pero relevantes, ya que será necesario hacer esta elección para cada tipo de extensión y protocolo asociados al navegador (HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP, HTTPS…).

Ciertamente, usuarios avanzados agradecerán ese grado de personalización, porque puedes requerir un navegador para abrir páginas HTTP u otro para ver PDFs. La gran pregunta es si esta nueva gestión se ha implementado para facilitar la vida al usuario o para acumular artificialmente cuota de mercado de Edge, pensando en que el gran grupo de consumidores no vaya a pararse a realizar todo el proceso. El uso de los «patrones oscuros» que tanto gustan en Redmond y que han usado anteriormente.

Los competidores de Microsoft en navegación web no están contentos. No gustó el cambio en Windows 10, aunque al final fue asumido. Ahora, es un salto de nivel y Mozilla ha tomado cartas en el asunto. Firefox ha introducido una actualización que incluye código para que la selección de navegadores ocurra como en Windows 8. Cuando inicies Firefox, te preguntará si deseas que sea el navegador predeterminado y, si estás de acuerdo, eso será todo. Sin panel de configuración, sin extensiones y sin más historias.

Básicamente, Mozilla ha «pirateado» el sistema de selección del navegador en Windows 11. Pero puede que no dure y Microsoft actualice el sistema para que Firefox no tenga ese comportamiento. Si Mozilla vuelve a responder, estaremos ante otra guerra: la del navegador predeterminado.

Edge (Chromium) es el mejor navegador web producido nunca por Microsoft. En un tiempo razonable ganará cuota de mercado. Microsoft no debería buscar «atajos», aunque vaya por delante que personalmente no me disgusta el nuevo sistema que permite una mayor personalización.