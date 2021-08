Hace unos días os contamos todas las claves de la nueva PS5 Digital Edition, una consola que destacaba por contar con un diseño revisado a nivel interno, y con un nuevo pie de apoyo que utilizaba unos tornillos que son mucho más fáciles de poner y de quitar. Se comentaba que Sony había logrado reducir el peso de esta consola en 300 gramos aligerando el sistema de refrigeración, algo que hoy, por fin, hemos podido confirmar.

En un vídeo publicado por Austin Evans podemos ver un despiece de la nueva PS5 Digital Edition y de la edición original, y la verdad es que las conclusiones que podemos sacar no son positivas. Con todo, y como cabía esperar, no han faltado aquellos fanáticos de la consola que han intentando defender lo indefendible, y justificar lo injustificable. Antes de analizar esa cuestión vamos a ver qué cambios trae a nivel interno la nueva PS5 Digital Edition.

Nueva PS5 Digital Edition: Un sacrificio difícil de entender, y de justificar

A nivel externo, la nueva PS5 Digital Edition no trae ningún cambio importante, esto lo tenemos claro, pero en cuanto echamos un vistazo a su interior, nos topamos con un nuevo ventilador de tipo turbina. Aunque ambos ventiladores pesan lo mismo, el modelo que utiliza la nueva PS5 Digital Edition tiene aspas más largas y curvadas.

Cuando llegamos al radiador, nos encontramos con una diferencia enorme. La nueva PS5 Digital Edition monta un radiador muy pequeño, tanto que, de hecho, si nos pusieran ambos modelos al lado y no supiéramos de qué se trata nos costaría creer que ambos se utilizan para refrigerar un mismo producto. Puede que sea cierto lo que dicen en el vídeo, que el ventilador de tipo turbina que monta la nueva PS5 Digital Edition es ligeramente superior al que utiliza la versión anterior, pero esto no es una buena noticia.

La nueva PS5 Digital Edition registra temperaturas de entre 3 y 5 grados más altas en la zona de salida del aire caliente que la versión original, y en pruebas relativamente cortas, lo que significa que se calienta más, y que el nuevo ventilador no logra compensar la reducción de tamaño del radiador. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el nuevo radiador no solo es mucho más pequeño, sino que la base de contacto del radiador que trae el nuevo modelo tiene una extensión mínima, lo que, al final, acabará teniendo un impacto negativo en las temperaturas de trabajo del sistema.

¿Por qué puede suponer esto un problema para el usuario?

La respuesta es muy sencilla. PS5 es una consola que trabaja de forma dinámica en función del consumo y de las temperaturas de trabajo. La GPU puede alcanzar los 2,23 GHz si se cumplen unas condiciones concretas, y obviamente un sistema de refrigeración inferior, como el que monta la nueva PS5 Digital Edition, no encaja en esa idea.

Puede que alguno piense que no es un problema a corto o medio plazo, y sí, imagino que Sony tendrá eso claro, de no ser así no se habrían atrevido a lanzar un modelo de este tipo, pero párate un momento a pensar en qué ocurrirá con la nueva PS5 Digital Edition dentro de uno o dos años, cuando haya acumulado polvo y suciedad, y tanto el ventilador como el radiador hayan perdido capacidad de refrigeración. En efecto, podríamos empezar a sufrir problemas graves de temperatura.

Personalmente creo que este es un paso atrás por parte de Sony, y los expertos del vídeo opinan exactamente igual. Entiendo que reducir 300 gramos de cobre y aligerar el peso de la nueva PS5 Digital Edition ayudará a Sony a reducir costes y a maximizar ingresos, pero al mismo tiempo están vendiendo un producto inferior al original que, además, compromete la experiencia de uso y la vida útil.