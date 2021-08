XPG Mage, un teclado mecánico rápido y silencioso

Ampliando su cada vez más presente oferta gaming, XPG, más conocido por sus sistemas de almacenamiento, acaba de anunciar la llegada de su nuevo teclado para juegos XPG Mage, equipado con interruptores mecánicos lineales y silenciosos, el clásico estilo de iluminación RGB, y un formato de tamaño completo bastante minimalista y optimizado.

Presentándose bajo un diseño limpio y atemporal construido con un chásis aluminio de alta calidad y con un acabado gris metal liso, nos encontramos con un formato de teclas completo, manteniendo el teclado numérico de su latera. Sin embargo, no deja de sorprendernos que, con el espacio presente, no encontremos ningún tipo de teclas o controladores multimedia adicionales.

Aunque lo por lo que sí que brillará el XPG Mage es por su sistema de iluminación RGB, con una fuente de luz individual por tecla, que brillará a través de las mismas para crear un estilo más colorido. Además, este sistema será compatible con el software XPG Prime, que nos permitirá a los usuarios personalizar la configuración, la iluminación RGB individual y las macros, todo desde un lugar conveniente.

Con interruptores de tecla mecánica roja lineales y silenciosos, el XPG Mage es ideal tanto para juegos como para escribir. Ofrecen una respuesta y precisión suaves y no tienen golpes táctiles en el medio para permitir un accionamiento más rápido y superar los ruidos. Además, el teclado también suma una capacidad anti-ghosting completa, capaz de elimina las señales conflictivas o las pulsaciones de teclas perdidas.

Planteado para un uso analógico, este teclado vendrá equipado con un cable desmontable de 1,8 metros de tipo UBC-C a tipo USB-A, ofreciendo una ofrece una mejor portabilidad, una limpieza más rápida y un reemplazo más fácil.

Ya fichado en su web oficial, actualmente los precios y disponibilidad del teclado mecánico puede variar según la región, pudiendo obtener más detalles directamente a través del contacto con la propia marca.