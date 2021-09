Android no llegará a Xbox, al menos de momento

Una de las funciones más esperadas de Windows 11 es, sin duda, su compatibilidad con las apps de Android. Ya el mismo día del anuncio del nuevo sistema operativo de los de Redmond, pusimos el foco en ese punto y, desde entonces hemos permanecido muy atentos a su evolución, primero recopilando tanta información como nos resultó posible, y posteriormente haciendo un seguimiento de su evolución, hasta llegar al punto de saber que, desgraciadamente, no estará disponible a fecha de lanzamiento de Windows 11.

Conocido inicialmente como Project Latte, el subsistema de Android para Windows permitirá instalar y ejecutar apps empaquetadas en formato MSIX. Es importante, no obstante, tener en cuenta que este desarrollo se basa en el uso de máquinas virtuales con Android Open Source Project, una versión específica del sistema operativo que, entre otras cosas, no integra los servicios de Google. Es decir, que las apps que dependan de los mismos, probablemente no funcionarán en Windows 11.

Un elemento clave de la llegada de las apps de Android a Windows 11 será la nueva y mejorada tienda de aplicaciones del sistema, que entre otras novedades contará con la integración de otras tiendas, entre ellas la tienda de aplicaciones de Amazon, en el que entendemos que será el principal repositorio, al menos al principio, de apps de Android para el sistema operativo de escritorio. Y ahí es donde nace una confusión que nos ha acompañado las últimas semanas.

Y es que en un momento Microsoft publicó una entrada en la tienda de aplicaciones de Windows con el subsistema de Windows para Android y, al leer los datos de la misma, se podía llegar a la conclusión de que éste podría ser instalado en Xbox, lo que claro, invitó a muchas personas a pensar que en algún momento sería posible utilizar apps de Android en la consola de Microsoft, algo que habría resultado una enorme sorpresa.

Sin embargo, según podemos leer en Windows Latest, se trataba de un error que ya ha sido solventado, de modo que ahora en dicha página de la tienda se deja claro que el subsistema de Android solo se podrá emplear en ordenadores, dejando así a la nueva generación de la consola de Microsoft fuera de esta posibilidad. Así, todo apunta a que la indicación inicial no fue más que un error a la hora de dar de alta el subsistema en la tienda de Windows.

No obstante, ¿podemos interpretarlo como un error sin más? ¿O quizá Microsoft sí que se plantea llevar las apps de Android a Xbox? Creo que sería un movimiento tremendamente inteligente, pues ampliaría sustancialmente las posibilidades que ofrece su consola.