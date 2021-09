Poco más de dos meses nos separan del lanzamiento de Syberia: The World Before, programado para el próximo 10 de diciembre y, lo que hemos podido ver hasta ahora, sin duda resulta bastante prometedor. Y no solo hablo del primer tráiler del juego, también me refiero a la experiencia de toma de contacto que nos proporciona el prólogo gratuito del juego, que puede descargarse desde Steam, y en el que empezaremos a sumergirnos en los dos planos temporales.

Si no conoces la saga Syberia, debes saber que éste es el cuarto título de la misma, y el primero en el que se cambia la nomenclatura de las versiones, que hasta ahora solo había sido numérica, con Syberia, Syberia 2 y Syberia 3. Este Syberia: The World Before, parece pretender darle una vuelta de tuerca a la saga, especialmente tras el sabor de boca, no excesivamente positivo, que dejó la última entrega hasta el momento.

En Syberia: The World Before nos encontraremos, por supuesto, los característicos autómatas y automatismos basados en engranajes, un elemento icónico de toda la saga, y veremos como el protagonismo es compartido por una joven pianista que se tendrá que enfrentar a la amenaza fascista que se extiende por el centro de Europa en 1937, y Kate Walker, una abogada neoyorquina a la que ya conocemos de aventuras anteriores. Cómo se conectan ambas historias es uno de los grandes misterios del argumento de esta nueva entrega.

Con el fin de ir calentando el ambiente de cara al lanzamiento de Syberia: The World Before, su estudio ha decidido regalar, solo por dos días, el primer y el segundo título de la saga, y ofrecer el tercero con un enorme descuento sobre su precio base, pues pasa de 29,99 a 4,99 euros. Pero ten en cuenta que es una promoción limitada en el tiempo. Así, si quieres obtenerlos, tendrás que hacerlo antes del jueves a las 19.00 (hora española peninsular).

No es la primera ocasión en la que es posible obtener Syberia de forma gratuita, Consigue gratis Syberia, una aventura que no te puedes perder – MuyComputer. No obstante, si no lo obtuviste en aquella oportunidad, o si por la razón que sea prefieres tenerlo en Steam, no deberías desaprovechar esta oportunidad. Y en cuanto a la segunda parte, no recuerdo que haya sido ofrecida gratuitamente con anterioridad (aunque evidentemente puedo equivocarme), por lo que, si te gusta lo que has visto hasta ahora de la saga, no deberías desaprovechar la ocasión.