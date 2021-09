Discord Nitro añadirá nuevas mejoras próximamente

Creo que ya he mencionado anteriormente, en alguna ocasión, lo destacable que me parece Discord en muchos aspectos. Y es que sus creadores han sabido observar el mercado de las herramientas de comunicaciones, y en este punto pienso principalmente (pero no en exclusiva) en Slack, y en el modo en el que han sabido adaptar el concepto a un ecosistema en el que no existía nada a esa altura, y que pudiera encajar tan bien cómo lo ha hecho. Hablo, por supuesto, del mundo gamer.

Si eres usuario de Discord, ya sabrás que sus aplicaciones reciben nuevas actualizaciones de manera constante, y que buena parte de estas añaden nuevas funciones, mejoran las ya existentes y, claro, también resuelven problemas identificados en la s versiones anteriores. El ciclo de desarrollo de Discord parece, al menos desde fuera, un ejemplo perfecto de paradigmas como DevOps y modelos de trabajo como CI/CD, tan presentes en el ámbito profesional.

Sea como fuere, con el tiempo Discord ha conseguido convertirse en la plataforma de comunicación de muchas comunidades online. Por ejemplo, es raro encontrar un canal de Twitch, ya sea pequeño o grande, que no recoja a su comunidad en un servidor de Discord. Y es que su creación es muy sencilla, la versión básica de los mismos es gratuita y, además, es posible tanto controlar prácticamente todo lo que ocurre en los mismos, como añadir nuevas funciones gracias a los bots que han ido diseñándose para el servicio.

Tanto es así, que son muchos los grupos de amigos que, para comunicarse, directamente han optado por crear su propio grupo de Discord (es mi caso, sin ir más lejos), por no hablar también de empresas del sector tecnológico, especialmente las relacionadas con los juegos (estudios independientes, servicios de hosting de servidores de juegos, etcétera) que también han recurrido a Discord, con el fin de mejorar la comunicación con sus seguidores y clientes.

Con el fin de monetizar la plataforma, Discord cuenta principalmente con dos vías: las mejoras de servidor y las cuentas Discord Nitro. Las primeras permiten ampliar las funciones de los servidores, con más iconos personalizados, mayor calidad de sonido y de vídeo en los canales que emplean estos medios, funciones de personalización, etcétera). Este tipo de mejoras pueden ser implantadas (y pagadas, claro) por los propios usuarios de la comunidad.

La otra vía de monetización de la plataforma es Discord Nitro, una mejora que va dirigida no a los servidores, si no a las cuentas de usuario del servicio. Con esta modalidad, que tiene a su vez dos variantes (Nitro y Nitro Classic), los usuarios pagan una cuota mensual y, a cambio, obtienen mejoras como poder unirse a más servidores, emplear más emotes, poder subir mensajes y archivos más grandes, compartir audio y vídeo con mayor calidad y, en el caso de la modalidad Nitro, apoyar a un servidor con dos mejoras.

Y según podemos leer en Gizchina, la lista de mejoras para los usuarios de Discord Nitro pronto contará con dos nuevas entradas, bastante interesantes: programar eventos y elegir un avatar distinto para cada servidor del que formen parte. La segunda es una mejora estética más, pero lo primero le confiere a Discord muchas posibilidades. Y es que, ¿recuerdas que antes hablaba de las empresas que han creado sus propios servidores? Pues podrán emplear esta nueva función para organizar todo tipo de encuentros online con sus usuarios, de manera programada.

Esta función hará mucho más cómodo organizar este tipo de actividades, pues facilita sustancialmente la comunicación de las mismas, y evita los riesgos asociados a la confusión de fechas, horas, etcétera. Todavía no hay fecha pública para la llegada de esta función, pero tengo la impresión de que puede ser algo que convenza a muchos usuarios, principalmente administradores de comunidades. Así, entiendo que en Discord pensarán del mismo modo. Así, tengo la impresión de que no tardaremos mucho en ver estas novedades.