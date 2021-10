Por fin lo has conseguido, ya tienes tu red Wi-Fi 6 en funcionamiento, y ya puedes disfrutar de todas las ventajas que ofrece este nuevo estándar, tanto en materia de rendimiento como de seguridad. Todo genial hasta que, lamentablemente, te das cuenta de que la señal no llega bien a algunas zonas de tu casa. Si te encuentras en esta situación, no desesperes, con el FRITZ!Repeater 6000 puedes ampliar el alcance de tu red Wi-Fi 6 sin tener que renunciar a nada.

Suena bien, pero puede que te preguntes qué es exactamente un FRITZ!Repeater 6000. No te preocupes, es muy fácil de explicar, se trata de un repetidor de última generación del conocido fabricante alemán AVM que está diseñado para trabajar, de forma óptima, con cualquier red Wi-Fi 6, y que te permitirá ampliar su alcance sin tener que hacer ningún tipo de sacrificio.

Como hemos dicho, estamos ante un repetidor Wi-Fi, pero el FRITZ!Repeater 6000 no adopta el clásico formato de este tipo de dispositivos. Por tanto, no es un repetidor tradicional de tamaño compacto que va conectado directamente a un enchufe, sino que se trata de un modelo que tiene un tamaño similar a un router, y que se conecta directamente por cable a la red eléctrica. Esto representa una importante ventaja, ya que podremos colocarlo en lugares más elevados, lo que ayudará a maximizar el alcance de la señal.

El proceso de instalación y de configuración es muy sencillo, ya que es compatible con cualquier router, y también con otros repetidores y dispositivos PLC, y podemos vincularlo a nuestra red Wi-Fi 6 con solo pulsar un botón. No debemos olvidar que el FRITZ!Repeater 6000 se integra a la perfección en el ecosistema de software de AVM, y que recibirá actualizaciones periódicas que mejorarán aspectos tan importantes como la seguridad y el rendimiento.

FRITZ!Repeater 6000: ¿Por qué es una buena opción para ampliar mi red Wi-Fi 6?

En los párrafos anteriores ya hemos visto, de forma general, algunas de las razones más importantes. El FRITZ!Repeater 6000 es un repetidor de última generación, lo que significa que incorpora las últimas tecnologías del sector, y que está preparado para mantener todas las ventajas que ofrece una red Wi-Fi 6. Por otro lado, también es un repetidor que ofrece un alto grado de compatibilidad, y resulta muy fácil de utilizar.

Su formato lo convierte también en una opción muy interesante para maximizar el alcance, ya que podremos situarlo en posiciones más elevadas y hace que se adapte mejor a diferentes entornos. A todo lo anterior debemos sumar, además, su excelente conjunto de prestaciones, ya que el FRITZ!Repeater 6000 integra tres unidades de radio que ofrecen un rendimiento conjunto de hasta 6.000 Mbps. Dos trabajan en la banda de 5 GHz a 2.400 Mbps (4.800 Mbps en total), y una trabaja en la banda de 2,4 GHz a 1.200 Mbps.

Pero eso no es todo, el FRITZ!Repeater 6000 elige, de forma automática, la mejor banda disponible, lo que significa que mantiene nuestros dispositivos conectados de forma óptima para que disfrutemos del máximo rendimiento. Como no podía ser de otra forma, también es compatible con Wi-Fi 5 y otros protocolos anteriores, utiliza el estándar WPA3, soporta la tecnología Wi-Fi Mesh y se integra a la perfección en cualquier red Wi-Fi 6, aunque da lo mejor de sí cuando lo combinamos con un router FRITZ!Box.

Para convertirlo en una solución todavía más versátil, AVM ha incluido dos conectores LAN, uno que trabaja a 2,5 Gbps y otro que funciona a 1 Gbps, lo que significa que si además de ampliar el alcance de tu red Wi-Fi 6 quieres conectarte por cable no tienes nada de lo que preocuparte, con el FRITZ!Repeater 6000 podrás hacerlo sin problema.

El FRITZ!Repeater 6000 está disponible con un precio de venta recomendado de 219,99 euros.

