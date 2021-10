Lo que comenzó como una pequeña broma para contrarrestar los memes que comparaban las Xbox Series X con una nevera, creando una replica de tamaño completo para Snoop Dogg, acabaron derivando en el no tan ficticio anuncio del Xbox Series X Mini Fridge en el E3 2021. Así pues, tras casi caer en el olvido, finalmente Microsoft acaba de anunciar que su mini-nevera estará disponible para estas Navidades, revelando todos los detalles sobre su fecha de reserva, disponibilidad y precios.

Como era de esperar dado su nombre, el diseño de esta mini nevera no es otro que el de la propia Xbox Series X, eso sí, con un sistema de enfriamiento bastante superior al de la consola de Microsoft. Así pues, nos encontraremos con la misma forma rectangular negra para su cuerpo, con un frontal que incluso imitará las ranuras y botones de la consola, y una parte superior con acabados verdes que imitarán el sistema de ventilación de la consola, eso sí, en este caso coloreados en lugar de con un sistema de iluminación LED. Un color que también estará presente en toda la estructura interna de la mini-nevera.

Y es que este pequeño electrodoméstico tendrá espacio suficiente para enfriar y guardar hasta doce latas de bebidas en los estantes principales y los espacios adicionales de su puerta. Aunque esta no es su única cualidad. Y es que enfocada para gamers, por supuesto, esta mini-nevera cuenta con unos añadidos únicos, con un práctico puerto USB en la parte frontal con el que podremos cargar nuestros dispositivos.

The moment you’ve all been waiting for.

Pre order begins for the Xbox Series X ‘Mini Fridge’ on October 19: https://t.co/XcjfXqYnpy #XboxandChill ❄️ pic.twitter.com/gOl2Qf0ZSi

— Xbox (@Xbox) October 15, 2021