El metaverso de Facebook, como la visión del trabajo en espacios virtuales 3D, es el nuevo sueño de Mark Zuckerberg y podría suponer un cambio empresarial profundo en la compañía, incluido un cambio de nombre del gigante mundial de las redes sociales.

Que Facebook necesita un cambio radical es algo que pocos dudan y los más críticos (incluyendo buena parte de los reguladores mundiales) apuestan por un «troceo» del gigante que le reste el inmenso poder que ahora ostenta y limite las prácticas (abusivas y nada transparentes) en el tratamiento de los datos personales de los usuarios, en el funcionamiento de su algoritmo o en la priorización de los beneficios sobre todo lo demás, incluida la lucha contra los discursos de odio y la desinformación, motivos por los que está perdiendo usuarios por millones y los directivos recorriendo juzgados y el Congreso de EE.UU.

Zuckerberg tiene otra idea, según leemos en The Verge y planea crear una matriz con otro nombre e incluir a Facebook como una más de las empresas que formarían el conglomerado junto a otras como Instagram, WhatsApp u Oculus. La idea general es que la nueva empresa dejara de ser conocida solo como la gran red social mundial y de paso, por todos los males que le aquejan. La iniciativa empresarial no sería muy distinta a la reorganización de Google en su día con la creación de Alphabet o Snapchat con Snap Inc.

El metaverso de Facebook

La novedad aquí es que el cambio de nombre de Facebook no estaría destinado a la autorregulación que se le viene exigiendo a la firma de Facebook, sino a la construcción del metaverso, un universo múltiple que Zuckerberg cree que se convertirá en la próxima gran tecnología para la interactuación virtual de los usuarios. «El metaverso será una gran parte del próximo capítulo de la evolución de Internet después de la Internet móvil«, dijo en una entrevista este verano.

Aunque el concepto no es nuevo, trasladar este metaverso a una gran plataforma real aún está en pañales. Se supone que permitirá a los usuarios ponerse unos dispositivos en la cabeza (cascos VR o gafas AR) y unirse para crear, comprar, aprender, jugar, trabajar o simplemente pasar el rato con sus colegas en un mundo virtual, emulando las interacciones de la vida real.

Facebook lleva tiempo trabajando en ello y hace poco anunció la contratación de 10.000 empleados solo en la Unión Europea para ayudar a construir esta plataforma de realidad virtual. Las bases para un mayor enfoque en está próxima generación de tecnología ya se habían creado y la compañía tiene un equipo totalmente dedicado al metaverso. Recientemente, el jefe de AR y VR en Facebook, Andrew Bosworth, fue ascendido a director de tecnología.

En cuanto al nuevo nombre de la -supuesta- empresa matriz de Facebook dicen que es un secreto muy bien guardado incluso entre sus altos directivos. Un posible nombre podría tener algo que ver con Horizon, el nombre de la versión de realidad virtual aún inédita de Facebook-meets-Roblox que la compañía ha estado desarrollando durante los últimos años. El nombre de esa aplicación se modificó recientemente a Horizon Worlds poco después de que Facebook hiciera una demostración de una versión para la colaboración en el lugar de trabajo llamada Horizon Workrooms.

Veremos cómo se concreta todo esto, aunque ni un cambio de enfoque tecnológico ni de nombre parará las críticas sobre el funcionamiento de la red social y unas prácticas que por acción u omisión no han respetado el derecho a la privacidad. Imagina si el funcionamiento abusivo y nada transparente culminado en el escándalo de Cambridge Analytica sumara imágenes y sonido de tu casa y de tus hijos una vez que estás inmerso en el metaverso de Facebook…

Por otro lado, la concentración de servicios masivos que están a manos de Facebook es alarmante y no se soluciona incluyéndolas todas bajo una matriz de nombre diferente si tus datos de WhatsApp siguen llegando a Facebook, aunque no tengas ni una cuenta abierta en la red social.