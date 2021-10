Halloween está a la vuelta de la esquina, y por eso queremos preguntarte cuál ha sido tu juego favorito dentro de la categoría «survival horror», un género donde podemos encuadrar desde clásicos del calibre de Alone in the Dark hasta algunas de las entregas de Resident Evil, pasando, como no, por los fantásticos Silent Hill, entre muchos otros.

Tengo que reconocer que ese es uno de mis géneros favoritos, y que por tanto he jugado a muchos títulos de ese tipo en los más de 30 años de «gamer» que llevo a mis espaldas, tanto en consolas como en compatibles. Con esto en mente, estoy seguro de que entenderéis a la perfección que me resulte muy difícil elegir un único juego favorito, pero lo voy a intentar.

El primer juego que realmente me marcó dentro del género no fue Alone in the Dark, sino Resident Evil, por su enfoque más serio, su argumento y su mayor calidad gráfica. La primera vez que lo jugué fue con amigos, en una PS1 alquilada que tuvimos durante un fin de semana. Lo recuerdo como si fuera ayer, nos turnábamos pasando el mando cada cinco minutos, y nos quedamos atascados en el puzle de los cuadros y los cuervos. Ha llovido mucho desde entonces.

Posteriormente, pude jugarlo en PC, donde logre terminarlo con los dos personajes sin problema. También disfruté de una mayor calidad gráfica, gracias a la aceleración 3D que me permitía utilizar mi S3 Virge 3D con 4 MB bajo Direct3D con resolución de 640 x 480 píxeles, aunque por desgracia no ofrecía transparencias por hardware, así que si metía la pata en el puzle que llenaba la sala de gas venenoso no veía nada, solo el color estático.

Silent Hill también fue otro de los títulos que más me gustó, y lo considero como el auténtico maestro del «survival horror» en la era de los 32 bits. Fue mi juego favorito dentro de ese género durante bastante tiempo, un honor que posteriormente tuvo Resident Evil Code Veronica, una auténtica obra de arte que pude jugar en Dreamcast. Con el paso del tiempo mis gustos han cambiado, y la verdad es que hay juegos innovadores que han encajado muy bien en este género, aunque a priori no lo parezca, como Dying Light, por ejemplo. ¿No me crees? Date una vuelta por la ciudad de noche, y luego vienes a contarme que tal.

Mi juego favorito dentro del género es The Evil Within

Mis amigos más cercanos saben que soy fan absoluto de la saga Resident Evil, y que le he dedicado una enorme cantidad de horas a lo largo de los años. Dentro de la franquicia, Resident Evil Core Veronica es, sin duda, mi juego favorito, y hasta hace unos años lo consideraba como el mejor de su género, algo que cambió totalmente con la llegada de The Evil Within.

A nivel técnico, The Evil Within no es ninguna obra maestra. Tiene algunas carencias y no estuvo bien optimizado en PC, pero su acabado gráfico raya a un buen nivel, tiene un diseño de escenarios y de enemigos excelente, y unos efectos de luces y sombras fantásticos. Esto, unido a la narrativa y a la jugabilidad, con esos detalles únicos que aportaban, por ejemplo, el uso de cerillas para terminar de matar a los enemigos, lo convirtieron en mi «fetiche» dentro del mundo del «survival horror».

Creo que lo he terminado por completo dos veces, y no solo el juego original, también sus tres contenidos adicionales, y debo decir que cada vez que me acuerdo de él me entran ganas de volver a jugarlo. Solo la falta de tiempo me impide terminar de lanzarme, aunque no descarto volver a hacerlo aprovechando algunos días de vacaciones.

Si tuviera que elegir un clásico, me quedaría con Resident Evil Code Veronica, sin ninguna duda. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál es vuestro juego favorito dentro del género «survival horror»?