YouTube Music sigue puliéndose de cara a ofrecer una alternativa a Spotify y servicios similares que merezca la pena y prepara diversos cambios que se implementarán en breve y que gustarán a quienes ya utilizan la aplicación, pero que podrá atraer -y aquí está lo importante- a quienes todavía la consideran un aborto sin expectativas.

Y es que a YouTube Music le está costando ponerse a la altura de sus rivales más directos: a favor tiene el mayor catálogo de todos, con rarezas en la forma de directos y material excepcional subido por los usuarios que es imposible encontrar en otros sitios; también la posibilidad de poder subir hasta 50.000 temas para escucharlos por streaming y sin limitaciones, a diferencia del resto de catálogo de la plataforma.

En contra, sin embargo, YouTube Music tiene todo lo demás: la calidad del audio es la peor por lo general, se pague o no; el material es abundante, pero el desorden impera y la interfaz de la aplicación no ayuda; y limitaciones como el no poder escuchar música en segundo plano en la app móvil la convertían en una losa, más que en una aplicación con la que disfrutar de la música.

Pero todo va a cambiar en breve. En concreto, a partir de noviembre YouTube Music permitirá escuchar música en segundo plano con una cuenta gratis, una característica que ya te adelantamos y que es capital para que Google coloque el servicio a cuantos más usuarios mejor. A cambio, eso sí, adoptará algunas de las restricciones típicas de la competencia en el modelo gratuito, como la reproducción aleatoria de temas o el salto de uno a otro.

Por otro lado, la reproducción continuada, el salto ilimitado de temas o la posibilidad de ver videoclips se restringirá en exclusiva a los usuarios de YouTube Music Premium, sumado todo ello al beneplácito elemental del plan de pago, que es la ausencia de publicidad en toda la experiencia.

En resumidas cuentas, YouTube Music será a partir de noviembre un servicio centrado en el audio para todos los usuarios acogidos al plan gratuito de manera muy similar a la oferta de alternativas como Spotify, Deezer y compañía. Pero recuerda: todas las limitaciones, excepto la relativa a los vídeos, no se aplican a la música que hayas subido a tu colección.