Twitter Blue permitirá acceder a pruebas de Twitter

¿Te acuerdas de Twitter Blue? No te debes sentir mal si la respuesta es negativa, pues en ocasiones ha llegado a dar la sensación de que incluso los propios responsables de la red social tampoco han tenido muy presente este servicio que, recordemos es de pago. Tanto es así que, lo reconozco, en algún momento he llegado a pensar que la próxima noticia que nos llegaría sobre Twitter Blue sería en referencia a su cierre, tras un periodo vital bastante corto y, seamos sinceros, intrascendente.

Como ya te contamos cuando la red social anunció Twitter Blue, allá por el mes de mayo, tan solo parecía una propuesta medianamente interesante para profesionales de las redes sociales. Sus funciones, recordemos, son las siguientes:

Conozco a bastantes personas que emplean Twitter a diario (a título personal, no profesional) y ninguno de ellos mostró interés alguno por Twitter Blue cuando el servicio finalmente fue lanzado, el pasado mes de junio. Es cierto que de momento solo se puede contratar en Australia, Canadá y Estados Unidos, pero creo que el interés que despertó, a nivel global, ha sido bajo tirando a inexistente. Mal debut para algo que, en otras condiciones, podría haber sido tan atractivo.

No obstante, parece que en las oficinas de la red social se han dado cuenta y, por fin, han añadido a Twitter Blue una ventaja que sí que parece más interesante, y que podría atraer a nuevos usuarios. Y es que según podemos leer en un tweet de la cuenta oficial de Twitter Blue, desde hoy mismo sus usuarios tendrán acceso a lo que han llamado Twitter Labs, una nueva función que proporcionará acceso exclusivo a las nuevas funciones y herramientas que esté probando Twitter.

Like being ahead of the curve?

Today, we’re rolling out Labs 🔬, giving you *early access* to some new features we’re building before everyone else like:

🔹 Pinned Conversations on iOS

🔹 Longer video uploads on desktop only

Here are some questions you might be asking:

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 27, 2021