Amazon Fire TV 4K Max, análisis

“Últimamente mi Smart TV va muy lenta y algunas aplicaciones no funcionan bien, ¿qué me recomiendas?”. Durante los últimos años, mi respuesta habitual a esta pregunta ha sido un Amazon Fire TV Stick y, en mi experiencia, pocos usuarios quedan defraudados. No en vano, creo que es uno de los productos tecnológicos con mejor relación entre calidad, precio y prestaciones.

He tenido la oportunidad de probar durante unos días el nuevo Amazon Fire TV 4K Max, “el mejor Fire TV Stick hasta ahora” en palabras de Amazon y que se presenta como una fantástica opción para que tu vieja TV vuelva a ser “Smart”. Antes de continuar, un breve vistazo a sus especificaciones técnicas:

Amazon Fire TV 4K Max, especificaciones

Procesador Quad Core (CPU 1,8 GHz, GPU 750 MHz)

2 Gbytes RAM

8 Gbytes almacenamiento

Soporte Dolby Atmos

HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Conectividad WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax

Hasta 4K UHD 60 fps (3840 x 2160 píxeles)

Precio 64,99 euros (ahora en oferta por 38,99 euros)

Como sus predecesores, el Amazon Fire TV 4K Max es una solución que incluye un dongle HDMI para conectar a un televisor o un monitor junto a un mando a distancia para controlar todas sus funciones cómodamente y sin necesidad de usar el teléfono.

El hardware (mejor procesador, más memoria RAM) ha sido notablemente mejorado respecto a la versión anterior y todo se nota más rápido y ágil, especialmente en escenarios exigentes con contenido 4K HDR a 60 fps. El fabricante cifra la mejora en un 40% y, si bien no podemos asegurarlo, sí hay una mejora notable que se convierte en estratosférica si comparamos con las primeras iteraciones del dispositivo.

A nivel de conectividad el nuevo Amazon Fire TV 4K Max presume de soporte WiFi 6, un salto importante o incluso determinante en algunos escenarios pero que requiere una red a la altura y un router de cierta calidad (normalmente, no el que “regala” el operador).

Basta echar un vistazo al mando de control para darnos cuenta de la importancia de Alexa para Amazon. Sobre el papel, basta pulsarlo y decir al asistente lo que quieres ver o que quieres escuchar, pero podemos ir mucho más allá si tenemos más dispositivos compatibles en casa, como luces inteligentes, cerraduras o cámaras de vigilancia. En la práctica, y no sé si os pasa lo mismo, me siento raro dando órdenes de voz y termino por rendirme a la practicidad de los botones del mando a distancia.

Los Fire TV son, obviamente, la plataforma ideal para entrar en el ecosistema Amazon, pero la compañía no pone casi limitaciones a que vayamos más allá: podemos instalar Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele, Spotify o Apple Music, entre otras, sin complicaciones y en solo unos minutos. Lamentablemente, se mantiene la inexplicable ausencia de HBO (ahora HBO Max), aunque existen formas no oficiales de instalarlas a golpe de Google.

La interfaz, recientemente rediseñada para todos los dispositivos de la familia Fire, es muy visual y fácil de utilizar. Eso sí, nos gustaría ver algo menos de publicidad o, al menos, que nos permita elegir cómo y dónde se muestra. No es especialmente molesta, pero sí llama la atención si venís de otros sistemas como el Apple TV o Nvidia Shield.

Como interesante añadido, hay un botón dedicado a las emisiones en directo en el mando que nos llevará a la guía de televisión. En una interfaz muy cuidada, tendremos a nuestra disposición todos los contenidos que se están emitiendo en las diferentes plataformas que tengamos contratadas, así como ver qué se emitirá en los próximos días. Funciona perfectamente con Movistar, Atresplayer o Mitele, entre otros.

¿Me lo compro?

Tras unos cuantos días probando el dispositivo creo que el Amazon Fire TV 4K Max es uno de los mejores dispositivos de su categoría. Más evolución que revolución, se limita a no tocar lo que ya funcionaba y a mejorar algunos aspectos como el rendimiento, la conectividad y la interfaz.

Si cuentas con una Smart TV con algunos años encima, con un sistema operativo que ha dejado de actualizarse o que simplemente ha ido mermando su rendimiento creo que el Fire TV 4K Max es una gran compra. La excepción es que tu televisor no sea 4K; en ese caso optaría por un modelo más básico – y barato – de Fire TV.

Recomendar la actualización a los que ya son poseedores de un Fire TV depende de donde vengan; no hay cambios de relevancia desde los últimos lanzamientos, pero si tenemos uno de los primeros, hemos dado el salto a un televisor 4K y contamos con plataformas capaces de servir contenido de alta calidad sí notaremos la diferencia.