Firefox 94… a todo color, más rápido y seguro

Se ha lanzado esta semana la nueva versión mensual del navegador web de Mozilla, Firefox 94 y, sorpresa, llega con novedades interesantes para sus usuarios tanto en el fondo, que son las que de verdad necesita, como en la forma, que nunca vienen mal.

Es una sorpresa que Firefox 94 llegue bien nutrido de novedades, no se me enfaden los usuarios más susceptibles, debido al ritmo mensual de lanzamientos, el cual no suele favorecer la cantidad, más en el caso de Firefox, sometido en los últimos años a una dirección cuando menos discutible cuyos resultados se ven en la menguante cuota de mercado del navegador.

Firefox 94, novedades

Comenzando por la forma, no hace mucho que Firefox renovó su interfaz con profundidad implementando un nuevo estilo llamado Proton que no gustó a todo el mundo… y con Firefox 94 le dan un toque de color que, tengo que decirlo, está muy bien traído: Colorways, unas «vibrantes combinaciones de colores disponibles por tiempo limitado». Básicamente se trata de esquemas de color con los que darle vidilla a la aplicación.

Colorways aparecerá la primera vez que se inicie Firefox tras su actualización, mas todos los temas que se muestran están disponibles en su propio apartado en las preferencias del navegador… por tiempo limitado, sí, aunque como digo lucen bastante elegantes. Son, por lo tanto, una forma de llamar la atención acerca de las posibilidades de personalización, habida cuenta del interés que los usuarios más cafeteros de Firefox -los de las versiones beta, según apunta la propia Mozilla- tienen por este tema.

Pero no solo de colorines vive el usuario de Firefox, y es que por mucho que mejore el navegador en lo técnico, sigue sin alcanzar a la bandada de Chromium. Lo cual no es óbice para que Firefox 94 suponga un interesante empujón al rendimiento, al menos sobre el papel con, entre otros cambios, la reducción en el uso de memoria relacionado con acciones de Javascript, una mejor programación del recolector de basura que incidirá en una carga más rápida de las páginas, menor uso de CPU durante el sondeo de sockets para conexiones HTTPS, un inicio más rápido desde cero, incluido el almacenamiento del navegador.

Al margen de estos cambios, Firefox 94 estrena una función para descargar pestañas abiertas sin cerrarlas a través de la página interna «about:unloads«, igual a «chrome://discards» en derivados de Chromium. Se trata de una función que el navegador ya tiene de manera predeterminada y que funciona automáticamente, pero que resultará de utilidad para los usuarios más experimentados y quienes usan una mayor cantidad de pestañas abiertas.

Otras novedades de Firefox 94 incluyen la mejora del soporte de WebGL para Linux, soporte del modo de baja potencia para vídeo a pantalla completa en sitios como YouTube y Twitch, la descarga e instalación de nuevas versiones de Firefox en Windows en segundo plano, pero sin molestar pidiendo reiniciar el navegador.

Por su parte, el área de seguridad en Firefox 94 introduce el aislamiento de sitios, aumentando la protección contra ataques del tipo de Spectre y similares; y los contenedores, una de sus características exclusivas más interesantes, se integra con Mozilla VPN.