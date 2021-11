Apple vs Meta: ¿la próxima gran pelea tecnológica?

Aún no ha terminado el enfrentamiento judicial entre Apple y Epic Games, probablemente uno de los enfrentamientos más sonados de los últimos tiempos en el sector tecnológico, cuando parece que los de Cupertino ya se están preparando para otra confrontación, si bien esta última no tendrá lugar en los tribunales, sino en el mercado. No parece una situación cómoda para Apple, pero probablemente su mayor ventaja en este caso, es que su rival también tiene unos cuantos frentes abiertos en este momento, y bastantes problemas de imagen.

Hablo, claro, del enfrentamiento entre Apple y Facebook, dos empresas que no tienen una relación precisamente amistosa, algo de lo que hemos vivido el último episodio por los ajustes de privacidad de iOS 14.5, pero que viene de antes, pues la críticas a la red social por parte de Apple, y precisamente en relación con la privacidad, protagonizaron una de las últimas comparecencias públicas de Steve Jobs, en la que se mostró crítico con cómo gestionaba la red social la privacidad de sus usuarios.

Desde entonces, y aún con el cambio de CEO tras el fallecimiento de Jobs, la relación nunca ha sido buena, y a consecuencia del escándalo de Cambridge Analytica, Tim Cook hizo algunas declaraciones que no hicieron ninguna gracia en Menlo Park. Es más, hay quienes piensan que el incremento en los controles de privacidad introducidos por Apple en iOS 14.5 empezaron a gestarse, al menos en parte, como respuesta de los de Cupertino a las graves deficiencias de la red social a este respecto.

Ahora bien, el próximo enfrentamiento no tendría a la privacidad como protagonista o, para ser más exactos, como protagonista directa. En este caso, y tal y como pronostica Mark Gurman en Bloomberg, los protagonistas serán los dispositivos, así como los servicios integrados en los mismos. Más concretamente los wearables, los dispositivos de hogar conectado y, un mercado clave para los planes de futuro de Meta, los visores de realidad virtual y de realidad aumentada.

Con respecto wearables, esperamos para el año que viene la llegada del primer smartwatch de Meta, un dispositivo que evidentemente integrará de manera nativa todos los servicios de la compañía, y que se espera que integre una cámara, que permitiría emplearlo para realizar videoconferencias. Una función que puede resultar bastante práctica, y que quizá obligue a Apple a incorporar también una cámara en el Apple Watch y, en consecuencia, a llevar también FaceTime a su reloj inteligente. ¿Y a permitir el uso de las funciones de videoconferencia de Meta en el mismo?

En cuanto a hogar conectado, Gurman apunta que Apple se involucrará más en ese mercado próximamente, y menciona específicamente dispositivos del estilo del Portal de Meta y los Amazon Echo Show. Entrar en este mercado sería un movimiento muy inteligente por parte de Apple, ya que tanto Amazon como sobre todo Facebook se han enfrentado a críticas sobre su gestión de la privacidad, lo que disuade a muchos usuarios de emplear uno de estos dispositivos. Apple, en su rol de paladín de la privacidad, podría tener muchos puntos ganados en este sentido.

Y en lo referido a la realidad virtual, ya llevamos bastantes años hablando de los planes de Apple de diseñar sus propios visores de realidad virtual y de realidad aumentada. Se especula con la posibilidad de que las gafas de realidad aumentada de Facebook lleguen al mercado el año que viene, y lo mismo ocurre con las de Cupertino. Así, cabe la posibilidad de que ambas opciones lleguen al mercado de manera casi simultánea, lo que puede dar lugar a más fricciones.

Y si hablamos de realidad virtual, ya sea en 2022 o en 2023, esperamos que el dispositivo de Apple sea un producto de gama bastante alta, con un precio que podría situarse cerca de los 2.000 euros. La oferta de Meta, por su parte, sin duda será mucho más económica, algo que los de la red social pueden emplear (y sin duda lo harán) a su favor, algo en lo que no podemos descartar campañas jocosas y críticas dirigidas al precio del visor de Apple.