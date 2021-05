iOS 14.5: muy pocos usuarios permiten el seguimiento

Reconozco que los primeros datos sobre iOS 14.5. en lo referido a las personas que habrían consentido que las apps accedieran a los datos de seguimiento recopilados por otras apps y servicios, me sorprendieron muchísimo. Y es que, como ya te contamos, aquellos primeros datos apuntaban a que alrededor del 50% de los usuarios había permitido el seguimiento. Era una muestra muy pequeña, pero aún así, llamaba la atención que a tantas personas les diera igual que los servicios compartieran la información recopilada.

Tanto es así que incluso llegué a plantearme si algo anunciado con tanto bombo y platillo (merecidos, en mi opinión) por parte de Apple, no terminaría por quedarse en agua de borrajas. En mi caso, esperaba la llegada de iOS 14.5 precisamente por esa función, así que ver que a alrededor de una de cada dos personas parecía darles lo mismo, no terminaba de entrarme en la cabeza. Afortunadamente, la muestra no solo no era significativa, sino que además estaba terriblemente sesgada.

Hoy sabemos, por un informe que está publicando Flurry diariamente, que la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones de iOS 14.5 ha tenido una gran acogida por parte de sus usuarios, y que las pesimistas predicciones de Facebook tenían una clara razón de ser. Y es que parece que, a nivel global, el porcentaje de personas que han permitido el seguimiento de aplicaciones no ha superado el 12 por ciento. Poco más de uno de cada diez.

El número se reduce todavía más si observamos los datos referidos exclusivamente a Estados Unidos, y es que en ese mercado solo entre un dos y un cuatro por ciento de los usuarios de iOS 14.5 han permitido el seguimiento cruzado entre apps. Así, para cualquier compañía cuya facturación dependa directamente de esta función, de repente más del 95% de sus usuarios han dejado de ofrecer dicha información. El varapalo es incuestionable, al igual que lo es el acierto por parte de Apple de establecer esta norma.

Aunque son muchas la empresas afectadas por esta novedad de iOS 14.5, es indudable que el paradigma de ello es Facebook, que durante los últimos meses ha llevado a cabo varias campañas, primero criticando la función de transparencia de seguimiento de aplicaciones de iOS 14.5, después afirmando que era una medida que iba en contra del pequeño y el mediano comercio online, a continuación pidiendo a los usuarios que permitieran el seguimiento, y últimamente incluso insinuando que Facebook e Instagram podrían dejar de ser gratuitos si la gente preserva su privacidad.

Todavía habrá que esperar unas semanas más, tanto para ver si los números se estabilizan como para conocer los próximos pasos de Facebook para intentar recuperar los datos de los usuarios de iOS 14.5, pero no parece probable que esto acabe aquí. Las pérdidas para la red social pueden ser millonarias, y cuesta mucho imaginar que piensen quedarse con los brazos cruzados.