GeForce Now recibe nuevos juegos y Shield TV baja de precio

NVIDIA ha confirmado la llegada de cuatro nuevos juegos a GeForce Now, la conocida plataforma de juego en la nube del gigante verde que, como sabemos, nos permite disfrutar de nuestros juegos favoritos aunque nuestro PC no cumpla con los requisitos necesarios para ello. Ya os lo he comentado en otras ocasiones, ojalá hubiera existido algo así cuando, de joven, tenía que conformarme con mover algunos juegos a entre 10 y 20 FPS por no poder actualizar mi PC.

Los juegos que han llegado a GeForce Now son los siguientes:

Fate Seeker II (Steam, 23 de noviembre).

theHunter: Call of the Wild (Epic Games Store, 25 de noviembre).

Ghostrunner (Epic Games Store).

Legion TD 2 (Steam).

Con la incorporación de esos nuevos juegos, GeForce Now ya suma más de 1.300 títulos disponibles, un catálogo que se reparte entre las principales tiendas de distribución de juegos en formato digital, y es que, como ya sabrán muchos de nuestros lectores, con este servicio no tenemos que volver a comprar ningún juego, es decir, podremos utilizar todos los que tengamos en plataformas como Steam y Epic Games Store, siempre que se encuentren en el catálogo de juegos disponibles.

Así, por ejemplo, si tienes Cyberpunk 2077 pero no has podido jugarlo de forma aceptable porque no cumples los requisitos mínimos no te preocupes, puedes instalar el cliente de GeForce Now y dejar que los servidores de NVIDIA se ocupen del trabajo duro. Y sí, puedes elegir entre una modalidad gratuita y dos de pago.

NVIDIA Shield TV baja de precio: GeForce Now en tu televisión

Si quieres disfrutar de GeForce Now en tu televisión pero tienes un presupuesto ajustado no te preocupes, la NVIDIA Shield TV se encuentra disponible, de forma temporal, con un descuento de 35 euros. Esto quiere decir que podemos comprarla por solo 124 euros, una promoción que estará activa hasta el 29 de noviembre.

La NVIDIA Shield TV tiene un diseño muy compacto en forma tubular, cuenta con un potente SoC Tegra X1+, un chip que os resultará familiar, y es normal, ya que se trata de una versión mejorada del chip que utilizó la gran N en Nintendo Switch. Este SoC tiene una CPU ARM de 8 núcleos y una GPU Maxwell de segunda generación con 256 shaders. La memoria RAM asciende a 2 GB, y su capacidad de almacenamiento es de 8 GB, ampliables mediante una tarjeta de memoria microSD.

Para que la conectividad no sea un problema, la Shield TV dispone de Wi-Fi 5 y de Bluetooth, lo que significa que no necesitaremos ningún tipo de accesorio para conectarla a nuestra red, y tampoco para utilizar nuestros periféricos favoritos sin tener que tirar de cable. Soporta contenidos en 4K, es compatible con Dolby Vision HDR y HDR10, ofrece reescalado mejorado por inteligencia artificial a 4K y 30 FPS, soporta Dolby Atmos y cuenta con una salida HDMI y un conector Ethernet.

Su sistema operativo está basado en Android, así que es compatible con una enorme cantidad de aplicaciones (todo el catálogo de la Google Play Store), y viene con un mando a distancia que integra micrófono para dar órdenes por voz. Como hemos anticipado, es compatible con GeForce Now, lo que significa que podrás disfrutar de tu suscripción a dicho servicio en la televisión de tu salón, y sin ningún tipo de problema.