Después de un primer estreno a modo de pretemporada y beta cerrada a principios de este mes, Rocket League Sideswipe, el primer spin-off del exitoso juego de Psyonix ha comenzado hoy su carrera en todo el mundo, abriendo su disponibilidad para los usuarios de todo el mundo.

Como bien decíamos, se trata de una versión diferente del juego, y no una adaptación directa o un juego cruzado. Y es que el mayor cambio es que esta nueva versión para móviles contará con un estilo de juego exclusivamente en 2D, con unos controles mucho más simplificados con un joystick virtual en el lado izquierdo de la pantalla, y dos botones en lado derecho para realizar los saltan y acrobacias, y usar el turbo.

Rocket League Sideswipe.

Now Available Worldwide on iOS and Android. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl

— Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) November 29, 2021